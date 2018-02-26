Ив Россье: «Никогда не считал работу дипломата легкой»

Посол Швейцарской Конфедерации в России Ив Россье о первых итогах своей работы на новом месте, о швейцарском кризисном посредничестве, русской кухне и швейцарской прямой демократии.





swissinfo.ch: Господин Россье, прошел год с момента назначения Вас послом Швейцарии в России. Каковы первые итоги?

Ив Россье (Yves Rossier): Все-таки рано подводить даже первые итоги. Моя деятельность на данный момент очень интенсивная и разносторонняя. В прошлом году мы, как и всегда, выделили определенные приоритеты работы посольства. И определили круг вопросов, которые нас будут занимать в ближайшие годы, например, как и раньше, важным для нас является мандат на представление интересов Грузии в России.

Что касается приоритетов, то в 2017 году главным из них было, пожалуй, столетие русских революций. Это был действительно очень важный повод, и мы осуществили ряд проектов с участием российских и швейцарских ученых, историков, философов, архивистов, устраивали различные выступления, встречи, показ фильмов и концерты.



Октябрь 2017 года. Ив Россье выступает в резиденции Посла Швейцарии на семинаре, который стал «прологом» к масштабной конференции «1917 год в истории и судьбе российского зарубежья», состоявшейся в Доме русского зарубежья в Москве. (Посольство Швейцарии в России)

Посольство продолжает заниматься вопросами экономического и научного сотрудничества между нашими странами. К моему досье относится также поддержка действующих в России швейцарских предприятий и фирм — мы это делаем во взаимодействии со Швейцарским центром содействия бизнесу (Swiss Busienss Hub) при посольстве — и, конечно, сотрудничество с такими организациями, как «Schweiz Tourismus» и «Pro Helvetia», постоянное бюро которой как раз было открыто в Москве в прошлом году после нескольких лет успешной реализации различных программ в России. Так что связи будут только укрепляться.

Еще упомяну своего рода конференции «Карт-бланш», которые мы проводим регулярно в посольстве: приглашаем двух экспертов — швейцарского и российского, заинтересованную публику и говорим на ту или иную актуальную тему. Это могут быть темы политического или экономического характера, но нередко мы обсуждаем и культурные, социальные, религиозные вопросы. За год уже обсудили, например, и свободу слова, и космос, и проблемы религиозных меньшинств.



Посол Ив Россье выступает 13 февраля 2018 года на ежегодном традиционном приеме для швейцарского бизнес-сообщества в России, а также для российских предпринимателей, сотрудничающих со Швейцарией. (Швейцарский центр содействия бизнесу /Swiss Business Hub/ в Москве. )

​​​​​​​swissinfo.ch: К досье, конечно, относится и поддержание контактов со швейцарской диаспорой?

И.Р.: Да, но диаспора очень маленькая, всего около 2 тысяч человек. В одном Сингапуре больше швейцарцев, чем во всей огромной России. Меня, я помню, это очень удивило, когда я только приехал. Мы, естественно, сохраняем контакты со всеми.

swissinfo.ch: Наверняка за этот год Вы посещали и регионы?

И.Р.: Конечно. Очень важно бывать в разных регионах России, а не только ограничивать свою деятельность Москвой и Санкт-Петербургом. Я был уже во Владикавказе, Махачкале, Грозном, Норильске, Дудинке, Красноярске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге со Шнайдером-Амманом во время его официального визита летом. Много поездок планируется и в этом году.

swissinfo.ch: Вы уже сказали про представление интересов Грузии в России и России в Грузии. Нет ли у Швейцарии планов посредничать между Украиной и Россией?

И.Р.: Инициатива о представлении интересов должна исходить от сторон конфликта, причем от обеих. К этому не принуждают. В случае с Грузией нас спросили оба государства, не можем ли быть посредниками. С Украиной другая ситуация и другие форматы регулирования конфликта. Существуют Минские соглашения, которые показывают направление для выхода из кризиса. В 2014 году тогдашний министр иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтер много работал в этой области, хотя и не билатерально, а в рамках работы в ОБСЕ. Кроме того, очень важно помнить: дипломатические отношения Украины и России не были прерваны, Грузии и России были. Поэтому ситуации несравнимы.

Напомню еще, что существует «Нормандский формат». Швейцария может следовать процессам, которые начали входящие в него политики. Швейцарцы, кстати, работают в составе структур ОБСЕ, задействованных в урегулировании ситуации. Но, к сожалению, никто просто так не может прийти со стороны и резко прекратить тот или иной конфликт — иначе не было бы войны в Сирии.

swissinfo.ch: В интервью нашему коллеге Вы однажды сказали: «Образ застегнутого на все пуговицы дипломата, который, отставив мизинчик, пьет шоколад из чашечки, является устаревшим и совершенно неадекватным». Вы согласны с этой фразой, сказанной почти 5 лет назад?

И.Р.: Я никогда не считал работу дипломата легкой. Взять, скажем, 1815 год и работу дипломатов на Венском конгрессе — она, естественно, была огромной, и вовсе не заключалась в том, чтобы попивать шампанское. В наше время дипломатия требует скорости и точности, умения быстро принимать решения. Ведь во многих случаях речь идет о том, чтобы как можно меньше потерять времени.

swissinfo.ch: Что главное для дипломата?

И.Р.: Всегда нужно хорошо понимать, что ты говоришь, и точно знать, что хочешь сказать. Нужно уметь выражать свои мысли четко, тщательно подбирать слова. Британский дипломат Артур Николсон, бывший, кстати, недолгое время и послом в России, в начале 20 века уже сказал, что абсолютная необходимость для дипломатии — это точность.

И нельзя терять времени. Это самое главное, хотя перечислять можно долго... И надо обязательно уметь понимать партнера по переговорам. Правда, это касается человеческих отношений вообще.



Поездки в регионы: Посол Швейцарии в России Ив Россье проводит встречу с губернатором Новосибирска Владимиром Городецким, 28 сентября 2017 года (Посольство Швейцарии в России)

swissinfo.ch: Швейцария известна своей прямой демократией. Как Вы считаете, такая форма политического устройства может применяться в России?

И.Р.: Я далек от того, чтобы раздавать самостоятельным государствам рецепты. Какой смысл в копировании? У каждого народа, у каждого государства есть свой путь. Прямая демократия подходит для Швейцарии, у нас она удачно прижилась, но это не означает, что она так же удачно будет работать где-то еще. Применима ли она во Франции, Германии, России или Австралии? Сомневаюсь. Наша система уникальна, но уникальна и политическая система, скажем, Британии. Но никому в голову не приходит спрашивать швейцарцев, нужна ли нам монархия, только потому, что в Британии эта система успешна.

Что Швейцария может делать, это говорить о своем опыте — этим мы и занимаемся, проводя конференции и семинары, рассказывая о швейцарской политической системе, не забывая, что у России своя история, и не поучая никого.

swissinfo.ch: Вам удалось уже поездить по России туристом?

И.Р.: В основном я вижу Россию, когда езжу в рабочие поездки. Хочу провести в этом году отпуск именно здесь, тогда увижу и другие стороны этой огромной страны. Даже не знаю, как начать — наверное, поездом, например, до Казани, Астрахани. Может быть, устрою себе путешествие по Транссибирской магистрали — по-моему, это просто чудо!

Очень хочется продолжить изучать русский язык, но, к сожалению, нет времени для интенсивного погружения. Хочется прочесть книги русской литературы, которые я читал на французском. «Война и мир» — это же настоящий монумент. Как можно написать более 1000 страниц текста и ни на одной из них не быть скучным!

И в Москве, и в поездках люблю бывать в ресторанах русской кухни. Она такая разная! Во Владикавказе вам подадут совсем не то, что в Норильске. Кухня — это то немногое, что осталось от старой, деревенской России после гражданской войны и коллективизации. Я люблю и следку под шубой, и пельмени, соленья — грибы в особенности. Я всегда вспоминаю, как мы с дедом ходили собирать грибы в Швейцарии.

swissinfo.ch: Вам чего-нибудь швейцарского тут, в России, не хватает?

И.Р.: До октября прошлого года не хватало моей собаки. Но с октября пес теперь с нами и все в порядке. Мы про него говорим так: лапы как у медведя, зубы как у волка, душа как у фиалки. Вообще, я не тот человек, который страдает ностальгией. Конечно личные контакты, мои дети — это очень важно, но мы с женой общаемся с ними по скайпу и все время остаемся на связи, к тому же они нас иногда навещают.