В преддверии первого тура президентских выборов во Франции (23 апреля) политические страсти в стране развиваются полным ходом. Согласно данным социологических опросов, в лидеры вырвались 4 кандидата, 3-ое из которых открыто поддерживают политику Владимира Путина и выступают за налаживание диалога и партнерских отношений с Россией.

Как пишет известное американское издание Quartz, несмотря на то, что после ряда инцидентов в Сирии позиции Владимира Путина в США несколько ослабели, у него есть довольно большие шансы одержать победу во Франции. И связано это, конечно же, с тем, что, как уже упоминалось ранее, 3-ое и 4-ых наиболее вероятных кандидатов в президенты Франции, ничуть не стесняясь, придерживаются откровенно пропутинских взглядов. Речь идет о представителе левых сил Жан-Люке Меланшоне, кандидате от крайне правых Марин Ле Пен и христианском консерваторе Франсуа Фийоне.

Quartz отмечает, что правым силам импонируют заявления Владимира Владимировича о необходимости возврата Европы к её христианским корням, его позиция по гей-бракам и открытое противодействие американской внешнеполитической гегемонии. Левым же близки взгляды российского президента на многополярное устройство мира (без заботливой руки «мирового полицейского») и отношение к независимости малых государств Европы, которой фактически не существует.

Следует отметить, что огромный вклад в сдвиг общественного мнения французов в сторону адекватной оценки действий России на международной арене внес блистательный демагог Меланшоне. Он полностью поддерживает позицию Москвы по украинскому вопросу и её действия в Сирии. Также, будучи убежденным противником глобальной американской гегемонии, Меланшоне убеждает электорат в необходимости снять «незаконные» санкции с России.

Призывы снять санкции с России также регулярно звучат из уст бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийони. Однако он в своих выступлениях уделяет большее внимание необходимости налаживания тесного сотрудничества с Россией для образования, так сказать, единого фронта борьбы с международным терроризмом.

Своего рода «белой вороной» в этом французском политическом «кружке» поклонников Путина выступает Эммануэль Макрон, экс-министр экономики и промышленности Франции, который выступает за противодействие «опасной» политике российского лидера вопреки всякому здравому смыслу. Согласно данным социологических опросов, Макрон достаточно популярен среди французского электората, но, тем не менее, опросы и реальные итоги голосования – это абсолютно разные вещи.

Таким образом, смело можно заключить (что, собственно, и сделало американское издание Quartz), что Владимир Путин имеет очень высокие шансы уже в самом ближайшем будущем обрести политического союзника в лице Франции! Если это произойдет, то хлипкое европейское «антироссийское единство» рухнет как карточный домик.