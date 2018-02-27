Россия готовит замену Асаду?

February 26, 2018





Встреча президента России Владимира Путина и президента Сирии Башара аль-Асада в Сочи, Россия, 21 ноября 2017 г. [Kremlin Press Office/Anadolu Agency]

Немецкий журнал Spiegel недавно опубликовал длинную статью, в которой высказал предположение, что президент России Владимир Путин, в свете будущего компромисса, вероятно готовит генерала сирийского режима Сухейла аль-Хасана, на замену действующему президенту Башару аль-Асаду.

В опубликованной на прошлой неделе статье говориться, что аль-Хасан пользуется известностью среди сторонников режима и внушает страх его противникам.

По данным журнала, российская армия, которая начала военные действия в Сирии в сентябре 2015 г., тесно сотрудничала с аль-Хасаном. Россия наградила его несколькими медалями, последний раз это произошло в августе 2017-го года - в знак признания его боевых успехов.

Spiegel пишет, что аль-Асад, который уничтожит любого, кто может представлять опасность для него или его власти, не будет колебаться ни секунды чтобы убить аль-Хасана, если тот будет угрожать его правлению.

На прошлой неделе появилось видео где аль-Хасан угрожал устроить “ад” гражданскому населению осажденной Восточной Гуты.





Сирийский режим угрожает Восточной Гуте геноцидом

Генерал сирийского режима: “Никто не приедет к вам на помощь. И если вы будете искать спасение, вы будете спасены как расплавленная медь [спасается] в воде".

February 23, 2018





Армейский генерал сирийского режима Сухейл аль-Хасан угрожал устроить гражданскому населению Восточной Гуты ещё больший “ад”.

“Никто не приедет к вам на помощь. И если вы будете искать спасение, вы будете спасены как расплавленная медь [спасается] в воде" говорит аль-Хасан на видео, появившемся на YouTube.

Аль-Хасан и его элитные Силы Тигра прибыли [в Дамаск] на прошлой неделе, чтобы присоединиться к атакам сирийской армии на последнюю цитадель оппозиционных сил.

Это уже не первый раз, когда офицер сирийского режима публично угрожает мирному населению. В сентябре сирийский офицер угрожал беженцам смертью, если они возвратятся в страну.

Аль-Хасан известен применением воздушных бомбардировок перед любой атакой наземных сил, что уже привело к гибели десятков тысяч, и к травмам и увечьям намного большего числа людей.

В августе прошлого года он получил награду от российского Министерства обороны за его “жертвы”.

В ночь воскресенья, силы сирийского режима начали бомбардировку Восточной Гуты, одновременно усиливая свою группировку перед возможным нападением.

Французское информационное агентство сообщило, что число жертв с воскресенья увеличилось до более чем 330 человек убитых (включая, приблизительно, 70 детей) и более чем 1500 раненых.

статью прочитали: 423 человек