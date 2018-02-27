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опубликовано редакцией на Переводике 27.02.18 05:29
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Россия готовит замену Асаду?

February 26, 2018


Встреча президента России Владимира  Путина  и  президента  Сирии Башара  аль-Асада  в  Сочи,  Россия,  21 ноября  2017 г. [Kremlin Press Office/Anadolu Agency]

Немецкий журнал Spiegel  недавно опубликовал длинную  статью, в которой  высказал  предположение, что президент России Владимир Путин,  в  свете  будущего компромисса,   вероятно  готовит  генерала  сирийского  режима Сухейла аль-Хасана, на  замену   действующему  президенту  Башару  аль-Асаду.

В  опубликованной на  прошлой неделе  статье  говориться, что аль-Хасан пользуется  известностью  среди сторонников режима и  внушает  страх  его противникам.

По данным журнала, российская армия, которая начала  военные действия в Сирии в сентябре 2015 г.,  тесно  сотрудничала  с аль-Хасаном.   Россия наградила его несколькими медалями,   последний раз  это  произошло  в августе 2017-го  года  -  в знак признания его боевых успехов.

Spiegel  пишет, что аль-Асад, который  уничтожит  любого, кто  может  представлять  опасность для  него  или  его власти,  не  будет колебаться  ни  секунды  чтобы  убить  аль-Хасана, если  тот  будет угрожать  его  правлению.

На прошлой неделе  появилось   видео  где  аль-Хасан  угрожал  устроить  “ад”  гражданскому  населению  осажденной Восточной Гуты.  



Syria regime threatens Eastern Ghouta with more genocide

Сирийский  режим угрожает Восточной Гуте геноцидом

Генерал сирийского  режима: “Никто не приедет к  вам  на  помощь. И если вы будете искать  спасение,  вы будете спасены  как  расплавленная  медь [спасается] в  воде".

February 23, 2018


Армейский генерал  сирийского  режима  Сухейл  аль-Хасан угрожал  устроить гражданскому  населению  Восточной Гуты  ещё больший  “ад”.

“Никто не приедет к  вам  на  помощь. И если вы будете искать  спасение,  вы будете спасены  как  расплавленная  медь [спасается] в  воде"  говорит  аль-Хасан  на  видео, появившемся  на YouTube.

Аль-Хасан и его элитные Силы Тигра прибыли [в Дамаск]  на прошлой неделе, чтобы присоединиться к  атакам  сирийской армии на последнюю цитадель  оппозиционных  сил.

Это уже  не первый раз, когда  офицер   сирийского  режима публично угрожает мирному  населению. В сентябре сирийский  офицер  угрожал беженцам смертью, если они возвратятся  в страну.

Аль-Хасан известен  применением  воздушных бомбардировок перед любой атакой  наземных  сил,  что  уже  привело к  гибели  десятков тысяч, и  к  травмам  и  увечьям  намного  большего  числа  людей.

В  августе  прошлого  года  он получил награду от  российского Министерства обороны за  его  “жертвы”.

В  ночь воскресенья,  силы  сирийского  режима начали   бомбардировку  Восточной Гуты,  одновременно  усиливая  свою  группировку перед  возможным нападением.

Французское информационное агентство сообщило, что число жертв  с   воскресенья  увеличилось до  более  чем  330 человек  убитых  (включая, приблизительно, 70 детей)  и более  чем 1500  раненых.  


статью прочитали: 423 человек

   
теги: Сирия  
   
Комментарии 
Цитировать Имя
Инна, 27.02.2018 11:10:21
Сколько длится эта война в Сирии, столько я читаю про то, что Россия "может заменить Асада" или что "Россия скоро заменит Асада, как говорят осведомленные источники".
Эти их предположения уже шестой год не сбываются, но западники не сдаются и продолжают мечтать.
Цитировать Имя
Игорь Львович, 27.02.2018 14:18:00
Раньше у них, то есть "у Путина" не было кандидата на замену, теперь появился ))) И такой же к'явавый как Асад

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