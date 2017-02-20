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опубликовано редакцией на Переводике 20.02.17 12:33
скаут: Miroslav;
 
 

В Киеве не обратили внимания на самое важное заявление Трампа

Киевские реформаторы не заметили, или просто предпочли не обращать внимания на самое важное для режима Порошенко заявление американского президента, сделанное им ещё до инаугурации. А ведь Трамп уже в конце 2016 года расставил все приоритеты и по-своему предсказал будущее «американской» Украины. Просто его позиция, которая с тех пор никак не изменилась, оказалась крайне неудобной для всего патриотического балагана, и некоторые нюансы пришлось немного видоизменить в угоду уставшей от «перемог» публике. Но из песен же слов никак не выкинешь. Тем более, что свои заявления Трамп, как уже показал опыт, всегда подтверждает на практике.

Напомнить украинцам слова американского кормильца решил руководитель центра «Украинская политика» Кость Бондаренко. Сразу же после своей победы на выборах, Трамп сделал заявление, касающееся будущего Украины, которое пропагандисты Порошенко поспешили изъять из эфира или как минимум переиначить до неузнаваемости. Новый хозяин Вашингтона сообщил журналистам, что украинский конфликт никак не находится в сфере интересов США и всю ответственность за него должна нести Европа. Украина ведь якобы европейское государство, и разбираться с ней должен только Брюссель. Тем самым Трамп уже тогда умыл руки и хотя бы частично отстранился от слишком навязчивого украинского патриотизма. Мало того, он в тот же день жёстко раскритиковал сенатора Маккейна, обвинив его в чрезмерной агрессии и попытке развязать третью мировую на останках Восточной Европы. Неисправимый американский ястреб нарвался на гневную тираду президента именно из-за Украины, напомнив о долге США перед своими аборигенами.

С тех пор Трамп практически каждым своим решением и поступком на внешнеполитической арене (в восточноевропейском секторе) тщательно придерживался выбранной ранее тактики. Если не считать, конечно, пару популистских заявлений сделанных специально для публики и неисправимых «завоевателей» в Конгрессе.

Вашингтон аккуратно избавляется от украинской обузы. Как известно, катастрофой для Украины телефонный разговор Порошенко с хозяином признали даже представители президентской администрации. Также США заблокировали очередной миллиардный транш МВФ, без которого реформаторы оказались на грани катастрофы. Международный валютный фонд, конечно же, якобы независимая организация, но почему-то за три года ни разу без команды сверху Украине денег не выделила. Финансовый поток перекрыт на неопределённый срок. Киевский политикум в отчаянии и умоляет о помощи, но в ответ получает лишь сухие рекомендации в форме беспрекословных приказов.

Встреча с Трампом, о которой так просит украинский гарант тоже накрылась медным тазом. Европа же следует в фарватере Большого брата и также аккуратно умывает руки. Украина осталась в одиночестве и её о таком финале предупреждали ещё два месяца назад. Порошенко не захотел услышать прямой посыл, а теперь мечется в панике. Ею и подогреваются военные действия ВСУ на Донбассе и беспорядки по всей стране. Бондаренко уверен, что гарант очень скоро может решиться и на военное положение и на полномасштабное наступление по всей линии фронта. Только так он сможет хоть ненадолго растянуть своё пребывание в президентском кресле, которое без американской поддержки не имеет никакой ценности.

Юрий Макаренко


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теги: Дональд Трамп, США, Украина  
   
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