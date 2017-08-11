Приведёт ли противостояние США и КНДР к «горячей войне»?

США и КНДР продолжают обмениваться угрозами.

Сначала американские военные заявили о подготовке превентивного удара по военным объектам Северной Кореи. Причем сообщили даже его подробности: будут использованы бомбардировщики B-1 Lancer, базирующиеся на острове Гуам, а целями будут северокорейские полигоны для запуска и испытания ракет. Внес свою лепту и президент Трамп, заявивший, что в случае угрозы США ответят КНДР «огнём и яростью».

В ответ на это военные КНДР заявили, что уже к середине августа покажут план возможной ракетной атаки на американскую военную базу на острове Гуам главе государства Ким Чен Ыну и будут ждать его приказа. Предполагается удар по Гуаму при помощи одновременного пуска четырех баллистических ракет средней дальности «Хвасон-12». Это, по мнению руководства КНДР, нейтрализует вражеские силы и «донесет до США важное заявление».

И вот очередная угроза от американского президента. «Посмотрим, что он (Ким Чен Ын) сделает с Гуамом. Если он сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал».

Раздражение Трампа вызвало не только военная угроза со стороны Ким Чен Ына, но и то, что председатель КНДР неуважительно отзывается о Соединенных Штатах Америки и «говорит о государстве очень плохие вещи». По заверению Трампа, такое поведение северокорейского лидера «не сойдет ему с рук».

По словам заместителя председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, такое развитие событий ни к чему хорошему не приведет, оно показывает, что вероятность «горячей войны» между США и КНДР становится все больше день ото дня.

Схожего мнения придерживается и научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов, убежденный в том, что «концентрация подобных событий весьма напрягает». «Шанс военного столкновения есть, и пока он равен примерно 30%. Это уже много», – считает он.

Америка, конечно же, пытается представить дело так, что у Пхеньяна нет никаких шансов в противостоянии с США, но все же, думается, недооценивать возможности КНДР не стоит. Во-первых, у них есть мощная артиллерия, значительная часть которой размещена непосредственно на границе с Южной Кореей, откуда буквально рукой подать до Сеула – всего-то 24 километра. Так что, даже если корейские ракеты не долетят до берегов Америки, для союзников США последствия будут катастрофическими.

Напряженности добавляет и то, что реальных сведений о том, чем на самом деле обладает КНДР, нет. По некоторым сведениям, в арсенале Северной Кореи есть так называемые «грязные бомбы», которые могут представлять угрозы и непосредственно самим Штатам.

Возможно, этим объясняется и обеспокоенность граждан США собственной безопасностью. По сообщению новостного ресурса TMZ, в Америке зафиксирован небывалый взрыв спроса на подземные бункеры и бомбоубежища, спрос на них опережает сейчас предложение. И связано это именно с напряженностью ситуации между Соединенными Штатами и КНДР.

Так, может, стоит американцам все-таки отказаться от порочной практики пытаться решать любые вопросы военным путем и подумать об альтернативном решении конфликта?

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