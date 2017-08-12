Global Times: Если Северная Корея первой нанесет удар по США, Китаю следует оставаться нейтральным

Видео: Если Северная Корея первой нанесет удар по США, Китаю следует оставаться нейтральным

Видео China should be neutral if North Korea fires first on US: Global Times 9 Hours Ago | 00:47





Если Северная Корея начнёт атаку на Соединенные Штаты, Китай должен остаться нейтральным, говориться в опубликованной в пятницу в китайской государственной газете статье. Эти слова звучат предостережением для Пхеньяна по поводу его планов нанести ракетный удар по американской тихоокеанской территории Гуам.

Комментарии от влиятельной Global Times поступили после того, как в четверг американский президент Дональд Трамп вновь усилил свою анти-северокорейскую риторику, заявив что его предыдущая угроза обрушить "огонь и ярость" на Пхеньян, если он совершит нападение, может быть была недостаточно жесткой.

В пятницу, азиатские фондовые рынки снова пошли вниз, а европейские акции, из-за напряженных отношений, переживали свою худшую неделю в этом году.

"Эта ситуация начинает развиваться в Кубинский ракетный кризис нынешнего поколения"- написал главный азиатский экономист ING Роберт Карнелл в аналитической заметке. "По мере того как американский президент продолжает поднимать градус словесной войны, шансы какого-либо дипломатического решения уменьшаются".

Китай, самый важный союзник и торговый партнер Северной Кореи, повторил свой призыв к спокойствию во время нынешнего кризиса. Пекин выразил разочарование и по поводу ядерного и ракетного испытаний Пхеньяна и по поводу поведения Южной Кореи и Соединенных Штатов, проведения ими военных учений, которые он рассматривает как нагнетающие напряженность в отношениях.

"Китай также должен ясно дать понять, что, если Северная Корея первая нанесет ракетный удар по американской земле, а США, предпримут ответные меры, то Китай останется нейтральным" написала в своей передовице газета Global Times, широко читаемое, но не представляющее государственную политику, издание.

"Если США и Южная Корея нанесут удары и совершат попытку свергнуть северокорейский режим и изменить политическую структуру корейского полуострова, Китай будет препятствовать им в этом" говорится в статье.





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Министерство иностранных дел Китая повторило призыв ко всем сторонам - говорить и действовать осторожно и делать больше, чтобы успокоить ситуацию, а не идти по "старому пути" обмена демонстрациями силы и постоянного усиления напряженности.

Государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA заявило в четверг, что в середине августа, армия определится с планами запуска четырех ракет среднего радиуса действия над Японией, с районом падения вблизи острова Гуам.

Трамп сказал, что северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну не пройдут даром его "ужасающие" комментарии и неуважительное отношение к Америке.

"Давайте посмотрим, что он сделает с Гуамом. [Если] Он сделает что-то на Гуаме, то в Северной Корее произойдет событие, подобного которому никто и никогда не видел прежде” сказал Трамп репортерам в Нью-Джерси, не вдаваясь в подробности.

Вскоре после выступления Трампа, американский министр обороны Джеймс Мэттис сказал репортерам, что Соединенные Штаты все же предпочитают дипломатический подход к угрозе со стороны Северной Кореи и что война ббыла бы "катастрофической".

Когда его спросили, готова ли Америка к тому, если Северная Корея совершит враждебный акт, он ответил: "Мы готовы".

Учения как нагнетание напряжения

Напряженность в регионе усилилась, когда отгородившийся от всех Север, вопреки воле мировых держав, провел в прошлом году два испытания ядерных устройств, а затем и два испытания межконтинентальных баллистических ракет. Трамп сказал, что не позволил бы Пхеньяну разрабатывать ядерное оружие, способное нанести удар по Соединенным Штатам.

Угроза со стороны Пхеньяна, страх перед столкновением на самой милитаризованной в мире границы, границы между Севером и Югом, побуждает Южную Корею наращивать свои военные мускулы. Сеул изучает вопрос создания более мощных ракет и строительства подводной лодки с ядерной установкой, заявили официальные лица.

Технически, Соединенные Штаты и Южная Корея всё ещё остаются технически в состоянии войны с Северной Кореей так как корейский конфликт 1950-53 годов закончился перемирием, а не мирным договором.

Эксперты говорят, что, если бы Северная Корея действительно запускала ракеты среднего радиуса действия к Гуаму, то все её остальные ракеты и артиллерия были бы готовы к действию. "Мы должны быть подготовлены также", сказал Ким Дун-юб, военный эксперт в Институте дальневосточных исследований Университета Kyungnam в Сеуле.

Япония также создает противоракетную оборону и рассматривает вопрос приобретения военной техники, которая позволила бы ей наносить удары по северокорейским ракетным базам.

В четверг американские и японские войска начали 18-дневные учения с боевыми стрельбами на северном японском острове Хоккайдо, учения должны включать в себя учения РСЗО, в них должно участвовать 3500 военнослужащих.

Учения Northern Viper - это одно из запланированных учений, которые Силы Самообороны Японии регулярно проводят с своими американскими коллегами и которые не являются ответом на последнее усиление напряженности.

Южнокорейские и американские войска также готовятся к проведению, с 21 августа, ежегодных совместных учений которые называются Ulchi Freedom Guardian, в них примут участие до 30,000 американских военнослужащих.

Советник по вопросам национальной безопасности Южной Кореи Чанг Юён и его американский коллега Х.Р. Макмастер провели утром в пятницу 40-минутный телефонный разговор, заявил представитель президентского Синего дома в Сеуле.

Они обсудили ответ на северокорейские провокации и ситуацию с безопасностью на корейском полуострове, сказал он.

Жители Гуама, тропического острова находящегося более чем в 3,000 км (2,000 миль) на юго-восток от Северной Кореи, остаются оптимистами

"Мы собираемся просто сесть, устроить здесь барбекю и хорошо повеселиться" сказал Питер Тоувс, 47 лет, уроженец Гуама, который сдает в аренду каяки и водные мотоциклы. "Мы не можем ничего сделать, только ждать".

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