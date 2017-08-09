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"Россия пожимает плечами в ответ на "мыльную оперу" в Белом доме" Глобальная сеть - 08 августа 2017 г."Россия пожимает плечами в ответ на "мыльную оперу" в Белом доме"

Россия пожимает плечами в ответ на "мыльную оперу" в Белом доме

Владимир Путин и Дональд Трамп во время двусторонней встречи в Гамбурге. Carlos Barria

МОСКВА (Рейтер) - "Мыльная опера" с перестановками, интригами и расследованиями в Белом доме обеспокоила часть американского общества и шокировала власти ряда зарубежных стран, но российские чиновники нашли свой способ ответить.

Пожав плечами.

Российская элита встретила избрание Дональда Трампа президентом США ликованием, поскольку надеялась на потепление отношений, однако с тех пор эти ожидания ослабли настолько, что Москва практически не ощущает перебоев в работе американской администрации.

"Никто уже не обращает внимания и не ждет каких-то улучшений", - сказал источник, близкий к российскому правительству и пожелавший остаться неназванным, поскольку не уполномочен обсуждать вопросы внешней политики.

"Собака лает - караван идет", - добавил он, описывая, как российские официальные круги реагируют на турбулентность в Белом доме.

Россия сильнее многих других стран заинтересована в эффективной работе американской администрации, способной реализовать предвыборные обещания Трампа, в том числе о восстановлении дружественных отношений с Москвой и пересмотре болезненных экономических санкций.

Именно поэтому, когда в Госдуме было объявлено о победе Трампа на выборах, депутаты вдруг зааплодировали.

Однако с тех пор российская повестка Трампа увязла в предположениях о причастности Москвы к его победе на выборах, за чем последовала жесткая реакция Конгресса США и введение новых санкций в отношении России.

В то же время, в подвешенном состоянии оказалась сама администрация Трампа: президент уволил своего советника по национальной безопасности, затем - главу ФБР, пресс-секретаря, главу администрации и директора по коммуникациям.

Российские чиновники, которые пытаются взаимодействовать с американской администрацией в решении повседневных организационных вопросов, в частных беседах сообщили, что нестабильность в Белом доме вызывает у них головную боль, поскольку они не знают, с кем им говорить, или неделями ждут ответов на свои вопросы.

То, как Трамп рубит с плеча, принимая решения, чуждо стилю руководства, которого придерживается президент России Владимир Путин. Его пресс-секретарь не менялся последние девять лет, а его де-факто директор по коммуникациям работает с Путиным с тех пор, как он впервые занял пост президента 17 лет назад.

Однако российские чиновники и люди, близкие к ним, которые пожелали остаться неназванными из-за чувствительного характера обсуждаемой темы, сказали, что сейчас, спустя полгода с момента инаугурации Трампа, они скорее рассматривают происходящее в Вашингтоне как шоу, а не как реальную угрозу.

"Мне кажется, перестановки в Вашингтоне уже никого особо в Москве не интересуют", - сказал бывший высокопоставленный чиновник, знакомый с мнениями в Кремле.

Причина, по его словам, в том, что, кого бы Трамп не привел в Белый дом, это вряд ли изменит ход российско-американских отношений.

И ГРУСТНО, И СМЕШНО

Эти отношения, с точки зрения Москвы, диктуются факторами, не поддающимися контролю Трампа.

Российские чиновники полагают, что правящие круги Вашингтона, используя обвинения в сговоре между Москвой и соратниками Трампа, мешают американскому президенту улучшить отношения с Россией.

Один высокопоставленный российский чиновник описал позицию Трампа в отношении Москвы как одновременно и грустную, и в некотором смысле, смешную.

Чиновник, говоривший до встречи американского и российского лидеров на полях саммита G20 в июле, отметил, что Трамп неоднократно отзывался о Путине в позитивном ключе, но, даже несмотря на то, что он управляет самой могущественной державой в мире, он по руками и ногам связан своим окружением.

Кремль публично не высказывает недовольства Белым домом Трампа. Путин попытался установить личный контакт с президентом США и, по словам аналитиков, захочет сохранить его на случай, если он может оказаться полезным.

На прошлой неделе Трамп подписал закон, предусматривающий введение новых санкций против России, несмотря на то, что до этого сам же критиковал его, но Путин ничего не сказал.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дипломатично отметил: "Мы действительно констатируем некую противоречивость заявлений, которые озвучиваются в Белом доме".

Российское гостелевидение, которое обычно презрительно смакует любые признаки раздрая в США, лишь вскользь упомянуло об увольнении, с промежутком в четыре дня, главы аппарата Белого дома Райнса Прибуса и директора по коммуникациям Энтони Скарамуччи.

Источник, близкий к одному из влиятельных российских министерств, нередко присутствующий на заседаниях правительства, сказал Рейтер, что почти не обратил внимания на отсутствие потепления в российско-американских отношениях.

"Я никогда иллюзий не питал, президент (Трамп) у них шут, кукла, а политику делают другие", - сказал он.

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При участии Полины Девитт, Олеси Астаховой и Дениса Пинчука. Текст Кристиана Лоу. Перевели Марина Боброва и Вера Сосенкова. Редактор Дмитрий Антонов

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