Меркель победит на федеральных выборах за счет Порошенко?

Немцы от наглости Порошенко и Меркель просто в шоке. Перевел статью с

Hamburger Wochenblatt

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Каждый раз накануне выборов разгораются нешуточные дискуссии о финансировании партий. Бундестаг, конечно, публикует некоторые данные, однако это касается лишь взносов свыше 10 тыс. евро, а источники 69% пожертвований, которые не превышают минимальную планку, остаются в тайне. Известный факт, что ХДС/ХСС во время избирательных кампаний имеет неоспоримое финансовое преимущество, поэтому и добивается успеха. Откуда же Меркель черпает средства для победы на выборах?



Ни для кого не секрет, что христианские демократы прячут свою "черную" кассу в фондах, имеющих счета в швейцарских банках. Так было в 50-х, 60-х, 70-х годах. Помните эту

аферу в 1999-м

, из-за которой Гельмут Коль был вынужден уйти в отставку? С тех пор ничего не изменилось. ХДС и по сей день соблюдает давнюю традицию утаивания партийных доходов.



Сотруднику журнала Blätter für deutsche und internationale Politik Михаэлю Лангеру (Michael Langer) удалось раскрыть схему незаконного финансирования избирательной кампании Ангелы Меркель. Нелегальные средства друзей канцлера стекаются в фонд Albertina, счет которого находится в Rothschild Bank AG. Управляет фондом знаменитый финансист Герберт Батлинер (Herbert Batliner), который действует по поручению ХДС вот уже несколько десятков лет.



Неожиданным в этой истории является имя одного из спонсоров бундесканцлерин – украинский президент Петр Порошенко. Хотя на самом деле вряд ли можно говорить о сенсации, ведь Порошенко, делая пожертвования в пользу ХДС/ХСС, хочет гарантировать защиту своему бизнесу в Германии и в будущем. Как известно, в 2011 г. Порошенко приобрел завод по производству крахмала в Саксонии-Анхальт и оформил его в собственность через ряд подставных фирм. Такая схема позволяет украинскому президенту отмывать незаконно полученные доходы. "Чистые" деньги Порошенко, как и другие покровители Меркель, переводит в фонд Albertina, откуда они "малыми суммами направляются затем на финансирование земельного и центрального отделений ХДС, их предвыборной кампании".



Перевод.



Меркель и Порошенко связывает не только тесная дружба, но и финансы



Предвыборная кампания – дело очень и очень затратное. Партии тратят миллионы евро для достижения своих целей. Финансирование партий зачастую вызывает массу вопросов, поскольку далеко не всегда это происходит прозрачно, несмотря на существующие довольно строгие законы. Кампания по выборам в бундестаг - 2017 не является исключением. В частности, к канцлеру Ангеле Меркель и партии ХДС есть очень серьезные претензии, касающиеся финансирования ее избирательной кампании президентом Украины Петром Порошенко.



Офшорные схемы Порошенко в ФРГ



Как выяснилось из "панамских бумаг", у многих высокопоставленных политиков рыльце в пушку. В этом списке значится и президент Украины Петр Порошенко, обещавший прекратить бизнес-деятельность во время нахождения на посту главы государства. Да, частично он реструктурировал свой бизнес, передав отдельные активы в управление "слепому трасту", но некоторые предприятия до сих пор остаются под его личным контролем и управлением.



Бизнес Порошенко имеет сложную структуру, в которую входят как крупные, так и мелкие предприятия. Одно из них – завод по производству крахмала, кормов и глютена в Эльстерауе, который он приобрел в 2011 г. Завод является неотъемлемой частью бизнеса Порошенко, поскольку на Украине у него есть большая аграрная компания, которая производит сырье, и есть перерабатывающие предприятия. Кроме того, крахмал используется на его кондитерских фабриках. Покупка завода в Германии позволила Порошенко стать крупнейшим производителем крахмала и патоки в Европе.



При покупке завода и дальнейшем оформлении прав собственности фамилия Порошенко была скрыта за рядом фирм, зарегистрированных в офшорах. Согласно реестру предприятий Германии, основательницей компании Interstarch GmbH, которая владеет заводом, является кипрская компания Camarin Limited. Основательницей этой фирмы до 2014 г. была британская Morewig Limited. Впоследствии кипрская компания была переоформлена на фирму с Британских Виргинских островов.



Конечным владельцем завода в Эльстерауе стала компания Euro Business Investments LTD, зарегистрированная на офшорном острове Тортола. Консультантом при покупке немецкого завода в 2011 г. выступала компания Investment Capital Ukraine (ICU). По ее данным, бенефициарным владельцем кипрской компании является близкий друг и бизнес-партнер Петра Порошенко Сергей Зайцев. Однако, как и в случае с переоформлением на офшоры корпорации Roshen, Зайцев играет лишь роль зиц-председателя, истинным же владельцем компании на Британских Виргинских островах, и, соответственно, получателем многомиллионной прибыли, как стало известно благодаря "панамским документам", является президент Украины Петр Порошенко.



Скандал вокруг пожертвований. История повторяется



Петр Порошенко на встрече с Ангелой Меркель заявил: "Нам нужна сильная Германия в объединенной Европе". А кто, как не бундесканцлерин, с которой у него завязалась "тесная дружба", может это обеспечить? Порошенко лично заинтересован в победе Меркель, ведь она – гарант беспроблемного развития его бизнеса в ФРГ и Европе.



Выборы в ландтаг Северного Рейна – Вестфалии называют генеральной репетицией перед выборами в бундестаг. Если одерживаешь победу на земельных выборах, считай, победил на выборах в бундестаг. Северный Рейн – Вестфалия всегда была "красной", поэтому победа ХДС стала настоящей сенсацией. Как же удалось Меркель переиграть своих конкурентов? Деньги решают не все, но многое, в том числе обеспечивают успех на выборах. Система спонсорства до сих пор непрозрачна. Отчеты, публикуемые бундестагом, демонстрируют лишь малую долю пожертвований, а источники более 69% пожертвований остаются неизвестными, поскольку суммы не превышают 10 тыс. евро.



Так, от общественности скрывается информация, сколько было в действительности потрачено ХДС на выборы в Северном Рейне – Вестфалии, хотя "черная" схема финансирования выплыла на свет.



Герберт Батлинер – известный адвокат и доверенное лицо из Лихтенштейна. Под его управлением находится более 10 тыс. различных фондов. Около сотни из них (Norfolk, Wisotest, Aspe и др.) были основаны им по поручению ХДС для сокрытия партийных доходов. Часть фондов была раскрыта, поэтому их пришлось ликвидировать. А часть успешно функционирует до сих пор, и среди них – фонд Albertina, счет которого находится в Rothschild Bank AG. Более 10 лет этот фонд служит в качестве огромной "стиральной машины" для денег. Среди прочего сюда попадают средства, которые отмываются на заводе президента Порошенко в Эльстерауе. "Чистые" деньги украинского президента, а также других доноров малыми суммами направляются затем на финансирование земельного и центрального отделений ХДС, их предвыборной кампании.



Меркель в курсе аферы



Вопрос, знает ли Меркель о том, кто и как финансировал Армина Лашета (глава ХДС в СРВ), задавать не стоит. Ангела Меркель, как ее называют "девочка Коля", научилась у своего наставника всему, в том числе переняла опыт утаивания партийных финансов. Кроме того, широко известно, что ХДС имеет давнюю традицию сокрытия незаконных доходов в Швейцарии.



В свете открывшейся информации немецким избирателям придется очень сложно. Однако в сентябре они должны сделать правильный выбор, чтобы не допустить еще более драматичного развития ситуации не только в Германии, но и во всей Европе.



Кто бы мог подумать, что матушка немецкой нации опустится до такого низкого уровня! Видимо, она сама после грандиозного провала политики мультикультурализма и хаоса с беженцами больше не верит в собственные силы и в то, что немецкие граждане доверяют ей так же, как 12 лет назад.