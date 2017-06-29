Щенок Пентагона сорвался с цепи

Насколько же американские власти слабы и примитивны. Они только и могут, что врать, заводить разговоры о коварной «руке Кремля» и распространять свою пропаганду по всему миру. Даже глава Пентагона Джеймс «Бешеный пес» Мэттис в этой ситуации выглядит, как придворный щенок, которого используют в качестве своих утех.

Ведь этот «сильный» политик, глава оборонного ведомства мировой державы, показывает свою слабость. Он откровенно врет. Мэттис не может побороть Россию правдой, потому что она негативно отразится на репутации Вашингтона. И он вынужденно лжет, прикрываясь патриотизмом.

Во время своей поездки в Германию этот пентагоновский щенок начал гадить прямо перед немецкими студентами. По случаю 70-летней годовщины «плана Маршалла», Мэттис, как всегда необоснованно, натравил европейскую молодежь на Россию.

«Российское руководство наносит вред за пределами своих границ, и это не поможет восстановить благополучие или возродить надежду», — заявил Мэттис.

По мнению американца во всем в мире виновата Россия. Однако при этом Джеймс Мэттис даже не замечает, что именно США в сложившейся ситуации выглядят, как тот агрессор, который использует кого или что-либо для своих целей.

Взять хотя бы тот же «План Маршалла». Предположим, что полное восстановление Европы после Второй мировой войны состоялось. Но США в этой ситуации сделали из европейцев своих рабов. И если раньше у граждан Европы было своё мнение, то сегодня они вынуждены прислушиваться к заокеанскому партнеру и, более того, выполнять те наставления, которые он попросит.

Такое омерзительное поведение со стороны США не является проявлением силы. Это слабость. И сегодня её проявляет пентагоновский щенок Мэттис, завтра еще кто-либо другой. Но в результате американцы фактически ничего не добиваются.

Да, конечно, не заинтересованный в политике народ «клюет на удочку» властей и политического истеблишмента США, но всё это ерунда. Адекватные люди называют вещи своими именами. Например, главу Пентагона Джеймса «Бешеного пса» Мэттиса придворным щенком пентагона. Такое клише он вполне заслужил.

Антон Орловский