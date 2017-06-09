навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
автор  
Антон Орловский
статей: 1
 
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
09.06.17   Редакция

Как выжить на митинге - инструкция для начинающих

(0)
08.06.17   Редакция

Сеть Вольтер раскрыла связь саммита Бильдербергского клуба с Катарским кризисом

(0)
 
06.06.17   Редакция

Джордж Сорос посетил еврокомиссаров, предупредил о кончине ЕС

(0)

последние за вчера, 08.06.17  
18:04   Редакция

Сеть Вольтер раскрыла связь саммита Бильдербергского клуба с Катарским кризисом

(0)
 
12:00   Редакция

Вашингтонский Супербоул: вечеринки в барах к показаниям Коми о Трампе

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
09.06.17 13:06    
GoldStar С наступающим! (4)
09.06.17 07:34    
roodme физическая красота - что это такое? (35)
08.06.17 13:26    
3674721 Красивая сказка (1)
08.06.17 12:59    
GoldStar Запреты во благо (2)
06.06.17 14:33    
pollyru91 Отдых (19)
02.06.17 21:13    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (177)
01.06.17 19:51    
tod отдавайте Аляску! (26)
30.05.17 01:32    
Олька Просто стихи (753)
 
опубликовано редакцией на Переводике 09.06.17 17:54
скаут: НикСтан;
 
 

Как выжить на митинге - инструкция для начинающих

Интересная видео-инструкция о том, как вести себя на политическом митинге появилась в сети. После просмотра ролика желание митинговать отпадает напрочь.

https://www.youtube.com/watch?v=zLcAt6LLR6A&feature=youtu.be



Странные они, эти оппозиционеры. Сначала агитируют всех протестовать, а потом с упоением рассказывают, что случается с теми, кто все-таки решил принять участие в политическом митинге.

В общем, советую тем, кто ещё не совсем «упорот» и не уверен, стоит ли вообще участвовать в сомнительных и, по большей части незаконных, мероприятиях российской оппозиции. После просмотра Ваши сомнения развеются.


С другой стороны, все правильно. Навальный и Ко по всем углам кричат о протестах, призывают не бояться, устраивать несанкционированные митинги и вступать в конфликт с полицией, так что инструкция «как выжить на митинге» вполне себе к месту. Может Навальный таким образом хочет сохранить хоть часть упоротых школьников, что составляют основной контингент митингующих? Собственно, так прямо и предупреждают: «вы можете провалить сессию».


Это надо же, забота какая о сторонниках, целый видео-урок сделали. Вот только советы, на самом деле, странные какие-то. Удивительно, что гранат не посоветовали с собой взять. Хотя сюда следовало бы добавить, что необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, так это ускорит процесс идентификации и полиция Вас скорее отпустит, если Вы ничего не нарушали, конечно.


Ещё неплохо сообщить друзьям и родственникам, куда вы направляетесь, чтобы они зря морги не обзванивали, а звонили сразу в ближайшее к месту проведения митинга отделение полиции.

Также не хватает главного совета: сидите дома - учите уроки, нечего шляться по сомнительным мероприятиям.

статью прочитали: 26 человек

   
теги: Россия, Оппозиция  
   
Комментарии 

Сегодня статей опубликовано не было.


Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 