Как выжить на митинге - инструкция для начинающих

Интересная видео-инструкция о том, как вести себя на политическом митинге появилась в сети. После просмотра ролика желание митинговать отпадает напрочь.

https://www.youtube.com/watch?v=zLcAt6LLR6A&feature=youtu.be









Странные они, эти оппозиционеры. Сначала агитируют всех протестовать, а потом с упоением рассказывают, что случается с теми, кто все-таки решил принять участие в политическом митинге.

В общем, советую тем, кто ещё не совсем «упорот» и не уверен, стоит ли вообще участвовать в сомнительных и, по большей части незаконных, мероприятиях российской оппозиции. После просмотра Ваши сомнения развеются.





С другой стороны, все правильно. Навальный и Ко по всем углам кричат о протестах, призывают не бояться, устраивать несанкционированные митинги и вступать в конфликт с полицией, так что инструкция «как выжить на митинге» вполне себе к месту. Может Навальный таким образом хочет сохранить хоть часть упоротых школьников, что составляют основной контингент митингующих? Собственно, так прямо и предупреждают: «вы можете провалить сессию».





Это надо же, забота какая о сторонниках, целый видео-урок сделали. Вот только советы, на самом деле, странные какие-то. Удивительно, что гранат не посоветовали с собой взять. Хотя сюда следовало бы добавить, что необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, так это ускорит процесс идентификации и полиция Вас скорее отпустит, если Вы ничего не нарушали, конечно.





Ещё неплохо сообщить друзьям и родственникам, куда вы направляетесь, чтобы они зря морги не обзванивали, а звонили сразу в ближайшее к месту проведения митинга отделение полиции.

Также не хватает главного совета: сидите дома - учите уроки, нечего шляться по сомнительным мероприятиям.

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