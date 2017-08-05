Обзор трёх самых интересных новостей за сегодня:

Честно говоря, когда я садился составлять очередную подборку самых интересных и популярных новостей, я и подумать не мог, что главной новостью будет щука, пойманная президентом РФ Владимиром Путиным.

Идём дальше. По непонятной мне причине, намного меньше внимания СМИ уделили новости о том, что международная коалиция во главе с Соединенными Штатам нанесла авиаудар фосфорными бомбами по госпиталю, расположенному в сирийском городе Ракка. Наиболее интересное в данной истории то, что никаких террористов в этой самой больнице не было. Получается, что западная коалиция вновь наносит удар по мирным жителям. Но в ООН почему-то молчат. Странно.





Ну и напоследок немного криминала. Вчера утром в Москве во время пробежки был убит генеральный директор московского «Океанариума» Андрей Чернов. Но обсуждаться данная новость стала только сегодня. Известно, что происшествие произошло на территории района Филевский парк в Москве. Как пишут в СМИ, со ссылкой на Следственный комитет России, это было заказное убийство. Если честно, писать ещё какие-то другие подробности нет особого желания, так что загляните на сайт любого информационного агентства или СМИ. Я вас уверяю, там вы найдёте кучу самой различной дополнительной информации.