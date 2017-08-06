ВМФ Индии отказывается от бракованных российских МиГ-29К, посадка которых выглядит как «авиакатастрофа» — Defense News

Скандальная история с продажей бракованной партии палубных истребителей МиГ-29К, которые Россия поставляла военно-морскому флоту Индии в период с 2004 по 2010 годы, получила продолжение. В августе 2016 года Newsader, ссылаясь на государственный доклад индийских контролеров, рассказывал о грандиозной неудаче, постигшей индийский ВМФ: практически все закупленные у Москвы самолеты, предназначенные для использования на авианосцах, оказались непригодны не только для боя, но и для обычных вылетов. По словам автора публикации Defense-Aerospace, системы купленных у России военных самолетов оказались буквально "пронизаны проблемами". Особенно удручающим этот вывод звучит в связи с тем, что МиГ-29К и МиГ-29КУБ приняты на вооружение в качестве единственной ударной военно-воздушной силы для авианесущего флота Индии.

Как рассказывает DN, военно-морской флот Индии продолжает сталкиваться с острой проблемой ремонта и техобслуживания 45 самолетов МиГ-29К российского производства. Эти машины, поставленные Россией по контракту, остаются единственными палубными истребителями на авианосце "Викрамадитья". Об этом заявил высокопоставленный чиновник ВМФ Индии, высказывание которого приводит издание.



"Требуется, чтобы МиГ-29К был надежен в ходе выполнения операций. Сейчас его приземление на палубу авианосца выглядит практически как жесткая посадка. Истребитель нуждается в частом ремонте. Из-за таких посадок постоянно проявляются структурные дефекты", — сказал чиновник.

Между тем, в пакет услуг по договору стоимостью $2,2 млрд. не входило техническое обслуживание самолета, отмечает издание.

"Сегодня они полностью зависят от России во всем, что касается обслуживания, — сказал официальный представитель министерства обороны Индии в ВМФ. — Индийское Министерство обороны неоднократно прорабатывало эти вопросы с русскими. Хотя русские отправили команды специалистов, мы не увидели никаких решений".

Арун Пракаш, отставной адмирал ВМФ Индии и бывший начальник службы, настроен еще более критично.

"Правда в том, что индийский военно-морской флот фактически профинансировал развитие этого самолета (который сейчас использует также и российский военно-морской флот — DN). Если бы у русских была хоть какая-то совесть, они бы гарантировали, что каждый недостаток будет устранен без доплаты", — цитирует его издание.

По словам официального представителя Минобороны, индийская государственная компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) не может исправить ситуацию, объяснив, что без технической помощи со стороны производителя "едва ли представляется возможным вносить изменения" в машины.

Сейчас HAL изыскивает у ВМФ Индии средства для того, чтобы провести капитальный ремонт 113 двигателей на МиГах, занимаясь в том числе поиском запчастей для них.

По данным официального представителя МО, правительство предпочло бы заключить соглашение с ВМФ, Россией и HAL о проведении структурных усовершенствований истребителей МиГ-29К.

DN поясняет, что корнем всех проблем остается все та же жесткая посадка на палубу, из-за которой постепенно разрушается весь самолет: каждый раз после приземления на авианосец приходится целиком снимать силовую установку истребителя МиГ-29К.

Как подчеркивает DN, фактически речь идет о том, что каждая такая посадка для МиГа — это "практически авиакатастрофа".

"После каждой посадки оператора компоненты самолета ломаются либо прекращают работу. После такого мы вынуждены отправлять истребитель в мастерскую для ремонта или замены части, которую зачастую приходится завозить из России", — рассказал Пракаш.

В прошлом году доклад независимого аудиторского агентства, контролера и генерального ревизора Индии показал, что МиГ-29К был принят в состав флота, несмотря на многочисленные несоответствия и аномалии.

"С момента введения в строй в феврале 2010 года 40 двигателей (62 процента) двухмоторных истребителей МиГ-29К были изъяты из эксплуатации по причине конструктивных дефектов", — говорится в отчете (подробности которого представлены ниже).

В начале прошлого года индийский военно-морской флот вышел на мировой рынок для закупки 57 многоцелевых истребителей, которые будут использоваться на будущих авианосцах. Как указывает DN, по сути Индия отказывается от истребителей МиГ-29К. Интерес уже проявили ряд ведущих западных производителей — американский "Боинг" с его Super-Hornet, французский Dassault с его Rafale M, шведский Saab с его Gripen Maritime. Впрочем, и русские не отказались от участия в тендере: они по-прежнему готовы предложить Индии свои МиГ-29K, несмотря на историю гигантского провала.

Должностные лица из ВМС Индии и Минобороны не стали комментировать судьбу программы закупок.

В ноябре прошлого года два палубных российских самолета потерпели крушение во время выполнения военной операции в Сирии, где Россия проводит интервенцию с сентября 2015 года на стороне режима Башара Асада. Один самолет упал в воду, не долетев до палубы. Другой свалился в море прямо с палубы во время посадки: не выдержал тормозной трос.

В прошлом году российские эксперты прогнозировали такое развитие событий. В частности, газета ВЗГЛЯД уже тогда писала, что "аналогичные самолеты будут базироваться и на российском авианосном крейсере «Адмирал Кузнецов»", поэтому "можно предположить, что с аналогичными недочетами в конструкции столкнется и российский вариант МиГ-29КР". Как выяснилось позже, это опасения были верны, если учесть, что было потеряно два самолета.

"Пронизаны проблемами": подробности разгромного доклада

Согласно упомянутому выше докладу, основными изъянами машин оказались проблемы с планером самолетов, двигателем РД-33МК и электродистанционной системой управления. В целом работоспособность МиГ-29К (главный показатель эффективности) оценивалась на уровне от 15,93 процента до 37,63 процента, а МиГ-29КУБ — в пределах от 21.30 процента до 47,14 процента. Данный факт означает существенное сокращение срока эксплуатации, который изначально заявлялся производителем в пределах 6 тыс. часов.

При этом 40 из 65 (то есть 62 процента) поставленных двигателей РД-33 МК признаны негодными, поскольку дефекты в механизмах серьезно снижали безопасность полетов. В конечном итоге к августу 2015 года общее количество вышедших из строя и выведенных из эксплуатации авиадвигателей из РФ составило 46 единиц. Был сделан вывод о том, что надежность РД-33 МК оказалась под вопросом.

Не меньше нареканий вызвали и планеры самолетов, которые выходили из строя прямо во время палубных операций. Недостатки не исчезли даже после многочисленных ремонтных и модификационных изменений, которые вносились российскими производителями по требованию индийской стороны. Докладчики пришли к выводу, что указанная проблема негативно влияет на возможность продолжительного развертывания самолетов.

Электродистанционная система управления также оставляла желать лучшего: ее надежность в период с 2012 по 2014 годы индийские специалисты оценивали крайне невысоко — в пределах от 3,5 до 7,5 процентов.

Претензии выдвигались и к тренировочной программе-симулятору, призванной научить индийских пилотов летать на российских самолетах: специалисты пришли к выводу, что он совершенно непригоден для выполнения поставленных задач.

Общее количество самолетов указанного выше типа, которое решили приобрести индийские вооруженные силы, составляет 45 единиц. Указанные самолеты эксплуатируются в Индии с сентября 2014 года. Перспективы их эксплуатации пока не вполне ясны в свете выявленных отклонений.

Отметим, что в настоящее время в рамках западных санкций США и их союзники ввели запрет на поставку в РФ товаров военного и двойного назначения.





Материал подготовил Александр Кушнарь, Newsader

На фото — Истребитель МиГ-29КР (бортовой номер "49 синий") из состава 100-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка Морской авиации Северного флота на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Август 2016 года (с) Алексей Бирюк / ВКонтакте

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