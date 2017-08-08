МИД РФ отказывается от «грязной зеленой бумажки»

Отношения России и США все дальше отдаляются от нормальных, так как нынешний американский президент не в силах «уговорить» врагов России идти по пути сотрудничества, диалога и взаимопонимания. Он много говорит, еще чаще пишет в социальных сетях, но в результате клин между Москвой и Вашингтоном вбивается всё глубже.

Даже за последние полгода, с момента как Трамп возглавил Белый дом, не произошло ничего кардинально хорошего, чтобы могло сблизить Россию и США. Наоборот, чем дальше, тем только хуже. И все надежды на то, что в Вашингтоне появится тот «крепкий орешек», который будет лидером государства и поведет его за собой, а не побежит где-то сзади, рушатся.

Мощным толчком к деградации российско-американских отношений являются санкции. Именно ими так полюбили пользоваться представители США, науськивая своих партнеров. И именно новые запреты развязывают между Москвой и Вашингтоном своеобразное противоборство.

Кремль, было дело, дал время «прийти в себя» администрации Трампа, и не ответил на прошлогоднюю высылку российских дипломатов из США, на изъятие дипсобственности. Но в результате в Москве пришли к этому, что даже стало признаком грамотной дипломатии и неким «потаканием пальцем».

Впрочем, в Вашингтоне решили не обращать на это внимание. Там подумали, что Россия и в любой другой раз стерпит, подождет или еще что. И решили продолжить необоснованно вводить разнообразные запреты в адрес Москвы. Что в конечном итоге привело к подписанию Дональдом Трампом законопроекта, накладывающего секторальные санкции, а также корректирующего ряд глубоководных, арктических и нефтегазовых проектов.

А оказалось иначе. Уже сегодня в Москве подумывают о том, чтобы «удар Вашингтона» был максимально парирован. И во внутриполитическом ведомстве России говорят об этом на полном серьезе. На этот раз российские власти хотят отказаться от американских платежных систем и пресловутого доллара.

«Мы, конечно, активизируем работу, связанную с импортозамещением, сокращением какой-то зависимости от американских платежных систем, от доллара как расчетной валюты и так далее. Теперь это становится насущной необходимостью», — заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, в данный момент речь идет об экономических схемах, где зависимость от доллара была бы минимальной, иначе «мы будем все время сидеть у них на крючке — ровно то, что им и нужно».

И это вам уже не высылка 755 американских дипломатов, считающаяся на самом деле также серьезным ответом. Это еще и заявка, что Россия намерена полностью уйти от зависимости США в финансовой сфере. Это то, о чем думают миллионы наших сограждан.

Однако легким этот путь точно не станет. США, вероятно, усилят давление на Евросоюз, чтобы их прихвостни искали всевозможные методы давления на Россию и, не исключено, что в каких-то сферах найдут. Как бы то ни было эти «рычаги» – это ничто по сравнению с «финансовой свободой. Кроме того, у России есть и другие партнеры, на которых она вполне может положиться.

Главное не забывать – рассчитывать нужно только на себя.

Антон Орловский