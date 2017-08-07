С Китаем будут считаться

На днях произошли два события, сообщения о которых мировая общественность пропустила, что называется, мимо ушей. А зря.

Posted By: Сергей Восковский on: August 05, 2017



Событие первое. 30 июля на одном из военных полигонов в северной части Китая прошел парад, посвященный 90-й годовщине создания Народно-освободительной армии Китая. Сообщается, что в мероприятии приняли участие 12 тысяч военнослужащих, более 100 самолетов и более 600 единиц наземной техники. Многие образцы вооружений были представлены публике впервые. После прохождения войск с речью выступил лидер государства Си Цзиньпин.

Событие второе. Посол Китая в ООН Лю Цзеи (на фото) заявил, что правительство его страны разрабатывает проект урегулирования палестино-израильского конфликта, состоящий из четырех пунктов.

Из них первые три в свое время предлагались разными государствами в различных сочетаниях. Это «продвижение в сторону приемлемого для всех решения конфликта на основе сосуществования двух государств», «обеспечение стабильной, взаимной и всеобщей безопасности между сторонами» и «координация международных усилий, которые позволят сторонам сделать шаги, способствующие продвижению к миру».

Четвертый пункт, «инициирование экономических проектов по развитию региона», также не нов, хотя до сих пор мировое сообщество предпочитало просто давать под это деньги, предоставляя автономии возможность осваивать их по своему усмотрению.

Демонстрация военной силы сама по себе не является сенсацией, так же как и заявление о намерении споспешествовать замирению Ближнего Востока. Почему же два упомянутых события заслуживают внимания большего, нежели на них было обращено? Потому что, если их рассматривать как стадии единого процесса, становится виден сам процесс. Это подготовка к выходу на мировую арену нового полноправного игрока.

Китайская Народная Республика в прошлом конкурировала с Советским Союзом в борьбе за лидерство в международном коммунистическом движении. После того как экономика страны была подорвана экспериментами председателя Мао и его окружения, наступил долгий период восстановления. Руководители страны отказались от экономических и политических авантюр и сосредоточились на всесторонней модернизации общественных и экономических структур. Отношения Китая с другими странами можно назвать ровными.

Великая Китайская стена

Зная об этом государстве только то, что им производится «весь ширпотреб», можно поразиться, узнав из энциклопедии, что Китай – постоянный член Совета Безопасности ООН, одна из ведущих космических держав мира, обладатель ядерного оружия и крупнейшей в мире армии по численности военнослужащих. Что в 2010 году китайская экономика обогнала японскую и стала второй экономикой мира по номинальному ВВП. Что КНР является мировым лидером по производству большинства видов промышленной продукции, в том числе по производству автомобилей и потребительскому спросу на них. Что Китай также – крупнейший мировой экспортер, а его золотовалютные резервы – наибольшие в мире.

Все давно привыкли к тому, что Китай занимается лишь собой, что его как будто не видно и не слышно, и почти, как уже упоминалось, не обратили внимания на речь председателя КНР на прошедшем на днях параде. А то, что он сказал, можно считать программой на обозримое будущее: «Обладание миром – это блаженство народа, а защита мира – ответственность народной армии. Не везде на планете царит мир, и мир необходимо защищать. Сегодня мы как никогда близки к цели великого возрождения китайской нации, и при этом мы, как никогда в истории, нуждаемся в строительстве могущественной народной армии».

Здесь прямо постулируется, что конфликты в других регионах мира могут рассматриваться с точки зрения угрозы растущим китайским интересам, а для противодействия этим угрозам необходима могущественная армия. И что эта армия создана и развивается, чему иллюстрацией и служил проведенный парад.

Второе событие объясняется так: памятуя, что китайской политике в прошлом был присущ существенный милитаристский крен, нынешнее руководство, по-видимому, прилагает усилия для смягчения возможного шокирующего впечатления, произведенного на международное сообщество первым событием. Этой цели и должна служить ооновская инициатива Пекина.

Надо сказать, что китайское руководство сделало удачный шаг, выбрав в качестве объекта Ближний Восток. Арабо-израильский конфликт настолько застарел, что мало кто может ожидать каких-либо изменений в ближайшем будущем. В то же время любой положительный тренд, в случае, если он будет вызван действиями Китая, будет зачтен.

И все же что мог бы сделать новый участник ближневосточного урегулирования из того, что еще не делалось?

Вполне очевидно, что существующее положение вещей должно быть признано с минимальными оговорками. Ни о каком отступлении ни к каким границам речи идти не может. Так же как и о возвращении так называемых беженцев. Возможны коррекции границ, обмен территориями.

Основной вопрос – чем занять молодых палестинских арабов, которых старейшины гонят на убой. Работа для них есть лишь в Израиле, и то не для всех. Получение разрешения на эту работу требует много времени и средств. Сама работа очень неудобна, так как присутствие в стране в основном разрешается лишь в дневное время. Попытки остаться на ночь совершенно справедливо рассматриваются властями как нарушение и строго наказываются.

Накачивание автономии деньгами приводит лишь к раздуванию коррупции и поощрению террора. Если бы кто-то нашел способ создать в автономии такие условия, когда выгодно стало бы работать на местных предприятиях, которые кто-нибудь построил бы… Читатель видит, что даже на бумаге такие предположения выглядят нелепо из-за чрезмерного использования глаголов в сослагательном наклонении.

Но попытка все же имеет право на существование. Кто знает, может быть, свежий взгляд, взгляд, сделанный, так сказать, из другой цивилизационной среды, не замутненный опытом западной дипломатии и лукавых восточных умолчаний, различит в сплетении различных религиозных, военных, политических, экономических и этнических интересов участников конфликта ту ниточку, потянув за которую можно развязать весь узел, не допустив при этом предоставления каких-то преференций террористическим формированиям. Известно, что Китай имеет свой опыт борьбы с исламским террором, и вряд ли кому-нибудь удастся навязать ему взгляд на террористов как на участников освободительной борьбы.

Впрочем, не стоит из предмета нашего обсуждения делать далеко идущие выводы. Для начала просто примем к сведению, что китайская армия, какой ее показали на недавнем параде, производит впечатление действительно современной, а намерения, высказанные Пекином в ООН, заслуживают самого благожелательного отношения. И будем помнить, что Китай существует и с ним будут считаться.

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