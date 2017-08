архив



дата публикации 08.08.17 02:03 скаут: Игорь Львович

"В Беларусь вернулись Ротшильды. Нас ждет масштабная приватизация?" Белоруссия - 06 августа 2017 г. В Беларусь вернулись Ротшильды. Нас ждет масштабная приватизация? "Белорусский партизан"



Иллюстративное фото

Экономическая ситуация в Беларуси очень тяжелая и требует неотложных решений. Значит ли это, что Лукашенко созрел для приватизации?

На прошлой неделе стало известно, что в Беларусь возвращаются Ротшильды. 1 августа Rothschild & Co и белорусская инвестиционная компания ЮНИТЕР заключили соглашение о создании альянса, который будет предоставлять услуги независимого финансового консультирования для белорусских компаний и государственных органов управления.

Напомним, у Ротшильдов уже есть опыт сотрудничества с белорусскими властями. В 2010 году Rothschild & Co помог выгодно продать БПС-Банк. Первоначально эксперты под руководством специалистов из Deutsche Bank оценили его в 150 млн долларов. Власти посчитали эту цену заниженной и решили провести новую оценку, которой на этот раз занялись Ротшильды. В результате БПС-Банк был продан российскому Сбербанку за 280 млн долларов.

Тогда же Лукашенко провел личную встречу с управляющим директором группы Rothschild Ариэль де Ротшильд и предложил ей определить 5-7 объектов, чтобы серьезно проработать вопрос их последующей приватизации. Впрочем, эти планы так и не были осуществлены. Однако, спустя 7 лет, Ротшильды вновь собираются консультировать белорусские власти. Значит ли это, что Лукашенко созрел для приватизации? Об этом в материале «Белорусского партизана».



Приватизация «скрипя зубами»

Основной причиной, по которой сотрудничество властей с Rothschild & Co в 2010 году ограничилось только продажей БПС-Банка, по мнению экспертов, является то, что Лукашенко не очень заинтересован в продаже государственных предприятий и банков.

«Лукашенко хочет все контролировать. Он приверженец командно-административной модели управления страной. И он бы хотел, чтобы крупные банки и предприятия оставались в руках государства. Но экономическая ситуация порой вынуждает его делать исключения. И хоть он и заявляет, что продано может быть любое предприятие, вопрос только в цене – на самом деле каждое предприятие он продает «скрипя зубами». И если есть возможность избежать приватизации – он ее использует», - рассказывает экономист Леонид Злотников

В 2010 году, накануне кризиса, активно обсуждалась возможность продажи Белинвестбанка, МАЗа и предприятий нефтехимического комплекса. Однако, в 2011 после продажи Белтрансгаза российскому Газпрому и получению крупного кредита от ЕврАзЭС, вопрос приватизации был снят с повестки дня.

Последующие годы вопрос продажи тех или иных предприятий вновь поднимался, но после получения крупного международного кредита или размещения евробондов, вновь отодвигался на второй план.

Однако, сейчас ситуация изменилась.

«Если в 2010 году на выплату и обслуживание внутренних и внешних долгов уходило около 2% республиканского бюджета, то сейчас уже более 10%, а через год – полтора составит все 15%. Это очень много – просто неподъемно для бюджета. Экономическая ситуация очень тяжелая и требует неотложных решений» , – рассказывает экономист.

В 2017 году государственный комитет по имуществу объявил оначале работ по продаже акций 514 предприятий. Среди них Белавиа, Беларуськалий, Нафтан, БелАЗ, МАЗ, БАТЭ, Атлант, Гомельдрев, Гомсельмаш, Керамин и даже «Второй национальный канал». Кроме того до 2020 года власти планируют продать миноритарные пакеты акций Банка Москва-Минск и Белинвестбанка, то приостанавливается, то возобновляется вновь подготовка к продаже 25% акций Беларусбанка.



Найти покупателя практически нереально

Однако, белорусское «фамильное серебро» уже далеко не такое привлекательное, как было раньше. Тот же МАЗ уже много лет не может вылезти из убытков, Белинвестбанк является одним из самых низкорентабельных банков в стране, а нефтепереработка, по признанию самого Лукашенко, превращается в убыточную отрасль.

«Практически все белорусские предприятия только потеряли в цене за эти 7 лет. Техника изношена, оборудование еще более устарело, модернизация провалилась» , - рассказывает Злотников .

Впрочем, все имеет свою цену и продать можно даже убыточные предприятия. Но только в случае если бы на продажу выставлялся контрольный пакет акций. Однако, власти надеются ограничиться продажей лишь 25-30% пакета акций.

«Найти покупателя миноритарного пакета акций будет очень сложно. В любой момент предприятию или банку с доминирующей долей государства в составе акционеров, власти могут дать поручения прокредитовать какую-нибудь заведомо убыточную программу «возрождения села» и т.п., что-то дать, что-то изъять. Не думаю, что найдется инвестор, который захочет покупать такой актив» , – рассказывает экс-глава Нацбанка Беларуси Станислав Богданкевич .

Поэтому даже Ротшильды не смогут убедить инвесторов приобрести эти предприятия, считают эксперты.

«Лукашенко ни разу не заявил, что он отказывается от командной экономики и переходит к рынку. Наоборот, он постоянно заявляет, что пока он президент, экономика останется плановой. В таких условиях найти покупателя практически нереально. Разве что Россия, возможно, купит акции Беларуськалия или Нафтана, но не более того» , - уверен Леонид Злотников.

