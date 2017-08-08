Французский эксперт: Изоляция со стороны США — это признак силы России

Карин Беше-Головко. Фото: pavel_shipilin.livejournal.com

Президент США Дональд Трамп на днях подписал закон, предусматривающий введение новых антироссийских санкций. Америка, вопреки ожиданиям и надеждам, продолжает курс, направленный на изоляцию России, и это неудивительно. Россия находится в центре зоны геополитической турбулентности, причем не из-за Крыма, не из-за Украины и тем более не из-за ее борьбы против терроризма в Сирии, а потому что она решила снова объявить о наличии национальных интересов впервые после распада СССР и о своем естественном праве их защищать.

Пошатнув «постсоветский» расклад геополитических сил, Россия обязывает признать наличие других политических центров, в том числе самой России. Естественно, такой процесс не может не сопровождаться мощным сопротивлением. А поскольку Россия стала символом отделения от Pax Americana, то гибридная война ведется под видом русофобии, а в экономическом плане — в виде так называемых «санкций», очередной порцией которых стал новый американский закон, представляющий собой, по словам премьера РФ Дмитрия Медведева, что-то вроде объявления «полноценной торговой войны».

Ясно, что никаких оснований для этих санкций нет. Нужно просто демонизировать Россию, закрепить в сознании американцев, что это якобы Россия виновата в исходе их президентских выборов, о чем справедливо упомянул председатель Госдумы Вячеслав Володин. Впрочем, если бы не было выборов, то нашелся бы другой предлог, дело не в нем. Выстроенная геополитическая глобализаторская система начинает работать иррационально — во вред себе, внося раскол в западный мир, что видно по реакции ЕС на американские санкции. Но это уже проблемы западного мира, а не России.

В этом контексте Государственная Дума сосредоточивает свое внимание на исторической зоне влияния России, т. е. на постсоветском пространстве, и на организациях, которые позволяют обеспечивать российские национальные интересы (СНГ, ШОС, ОДКБ). При этом Россия не отходит от других — западных — организаций (ПА ОБСЕ, ПАСЕ), она принимает их представителей, ведет дискуссии, но эти площадки стали зоной дипломатических конфликтов: как органы однополярного мира они не могут отвечать интересам не столько уже «постсоветской России», коей она была недавно, а именно современной новой России. Им нужна послушная страна, а не страна, у которой есть собственные законные национальные интересы. Здесь парламентская дипломатия также может помогать сохранять мосты между странами, минуя эти идеологизированные организации и обеспечивая прямые межгосударственные отношения, на чем нынешняя Дума и решила сконцентрироваться в международном плане.

В целом, не надо бояться изоляции. Она в данном случае является для России признаком не слабости, а силы. Во-первых, само понятие «изоляция» выглядит здесь достаточно странно и отражает скорее устаревшее видение мира через призму «западо-центризма». Дескать, мир по-прежнему якобы вращается исключительно вокруг нескольких западных столиц, в силу чего «отключение» от этих «источников света» представляет собой самое страшное из наказаний. Ясно, что это не так. В мире есть Азия, Латинская Америка, Африка и т. д., и от всех этих частей света, где находятся Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и прочие мощные державы, Россия не только никоим образом не изолирована, но, напротив, развивает с ними самые добрые и взаимовыгодные отношения. Во-вторых, в такой ситуации можно говорить не об изоляции, а скорее об эмансипации (освобождении от зависимости — прим. EADaily ) или, если угодно, о «взрослении». Чем меньше зависимость России от Запада в смысле опеки последнего над ней, тем она самостоятельнее и «взрослее». А подлинную эмансипацию, в которой, собственно, и заключается смысл государственного суверенитета, может позволить себе только сильный.

В конечном итоге, все эти санкции — это не более чем раздражение бывшего «хозяина мира», который боится, что его начнут покидать все адепты его веры, и поэтому пытается приговорить к «отлучению» самого сильного и самого самостоятельного из них, раньше других понявшего, что ничего хорошего в таком устройстве мира нет.





Карин Беше-Головко, доктор публичного права университета Монпелье (Франция),

приглашенный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова,

президент Ассоциации Comitas Gentium: France-Russie





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