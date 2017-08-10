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опубликовано редакцией на Переводике 10.08.17 06:31
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Каково это - быть американским журналистом в России во времена президента Трампа?

By Washington Post Staff August 6


Кремль, Исторический музей и Храм Христа Спасителя в Москве, 31-е июля 2017 года.  (Mladen Antonov/AFP/Getty Images)

Работа в России всегда была  непростым  делом  для американских журналистов, независимо от политического климата.

Руководитель московского бюро Washington Post, Давид Филипов, и корреспондент Эндрю Рот поделились своими мыслями  о каждодневных  вызовах  работы журналиста  в Москве и вне  её  на форуме раздела  “Спроси меня о чем хочешь” ( Ask Me Anything question and answer forum) портала Reddit.

Филипов  в первый раз приехал в  Россию в 1983-м,  ранее он был  корреспондентом Boston Globe в Советском Союзе, Афганистане и Ираке.

Рот, который жил в России в течение последних  шести лет, писал о революции  и войне  в восточной Украине и  об  антипутинских  протестах  в 2012 году.

Оба живут и работают в Москве.

Редактор  раздела национальной безопасности Питер Финн - бывший руководитель московского  бюро,  он также работал  в Варшаве и Берлине. Он  поделился своими  мыслями  о том, как русские  воспринимают  сегодняшние  дискуссии, включающие их страну и президента Трампа.

Вот их ответы:


1. Как долго  ещё  [президент России Владимир Путин] может на законных основаниях  удерживать власть?

Washingtonpost  

Путин, вероятно, собирается пойти [на выборы]  и  выиграть  ещё  один  шестилетний срок в следующем марте. Он, кажется, в  хорошей  форме, но  в  его 70 , очевидно, нет  никакой гарантии  ни на что. И нет, [абсолютно] нет никакого ясного  представления о том, как  будет  осуществлена передача власти. Путин находится у  власти 17 лет, и он был назначен предыдущим президентом. (Путин был премьер-министром в течение четырех лет, но все знали, что в тот период  он обладал  всей полнотой власти). Это - повод для беспокойства, потому что  преемник  был определен [волевым]  решением. Россия  так  далеко ушла  от свободных и честных выборов, что они вряд ли будут способом, которым будет выбран следующий президент. Дэвид


2. Оказывало ли  когда-либо российское правительство  давление на вас,  в том плане  чтобы публиковать  или не  публиковать какой-то материал?

Washingtonpost

У меня были угрозы отказать в  доступе куда-либо  или устроить проблемы  с визой  из-за тональности  моих  сообщений, но никогда  не  было  чего-то  такого, что стало  бы [реальной]  проблемой. Я никогда не чувствовал  физической опасности со стороны  российского правительства из-за моих  сообщений.

Русские очень любят  футбол и хоккей. Парни также любят MMA. Узнайте об этом  побольше  и российские бро  станут  вашими друзьями по жизни. Эндрю


3. Насколько  достоверны анонимные источники?

Washingtonpost

Один простой тест: подтверждаются ли  истории на основе анонимных источников впоследствии, когда достоянием общественности становится большее  количество материалов. Я бы  сказал, что по этому критерию  наши сообщения о  связях Трамп-Россия  были  подтверждены  дальнейшими  разоблачениями, включая  признания  Белого дома  и других  сторон. Мы подвергаем информацию,  которую  мы  получаем   от анонимных  источников  независимой проверке  с  помощью  информации  полученной из  других  источников  и, таким образом, мы имеем два, три или больше  подтверждений  того, что мы намереваемся  публиковать. Мы также даем  субъектам  наших статей возможность ответить и убедить нас, что мы должны пересмотреть  свою точку  зрения. В конце концов, у читателя должна  быть определенная степень доверия  к  материалам  и профессионализму  средства массовой информации, использующего  анонимные источники. Почти всегда лучше получить официальную информацию  от  людей  “под  протокол”, но  иногда  это  невозможно, так  как  они  говорят о  вещах, из-за  которых их  могут уволить или  преследовать по  суду, если  станет известно их имя. - peter


4. Большая ли разница между  политическими  взглядами   российской глубинки  и городов? О чем пишут российские медиа? Есть ли у вас подозрения  что за вами следят?  

Washingtonpost

Спасибо,  три превосходных вопроса. 1) Определенно, люди в больших городах, особенно в Москве/Санкт-Петербурге, получают больше  информации из интернета, из  зарубежных  сайтов  новостей, и они, вероятно,  чаще  ездят  за границу. Таким образом, у них есть информация, которая  контрастирует  с  тем, что показывает управляемое государством ТВ. Большинство людей в сельских районах получает все или  большинство   новостей  от государственного телевидения, эти люди  сродни  тем в  США, кто  смотрит  только  Hannity или только Рэйчел Мэддоу, 2) российские СМИ, даже те, кто не  является  поклонниками  Путина, обычно думают, что американский  истеблишмент  сошел с ума, делает  из мухи слона, и за  всем этим кроется  страх перед Россией. Это - большое обобщение, но основная идея именно такая. 3) Мы предполагаем, что нас слушают, а  наша электронная почта определенно  проверяется. - Дэвид



5.  Как  вообще русские  воспринимают  американцев?

washingtonpost

Хороший вопрос. Положительно: [они считают] что американцы -  это  не  их  правительство, они хотят быть друзьями, это большая  страна,  как Россия, дружественная, процветающая. Но за последние  25 лет,  начиная с конца холодной войны, [утвердилось] преобладающее представление - что Америка не хотела, чтобы Россия присоединилась к Западу, она  хотела, чтобы Запад  разрушил  Россию. Мы можем целый  день говорить о том, почему это имеет место, но в целом, существует представление, что американцы говорят о дружбе, и, в то же время,  пытаются  скрутить русских. [У них] Есть такое чувство, что американский  истеблишмент - глубоко русофобский (и что поэтому мы,  журналисты Washington Post,  находимся здесь!), и тот страх перед Россией,  который  он испытывает,  стимулирует  каждое  его  геополитическое движение. Расследование  [связей] Трампа  только  подпитывает  такие представления,  так  как  оно  получает  постоянное  освещение на российском  телевидении. Я был  на  российском телевидении несколько раз, и самый  частый  вопрос  который задают мне люди,  это -  почему Америка  так  ненавидит Россию. Печально. Дэвид


8. Пишите ли вы  о  провинции? Если да,  то  как  на это  реагируют люди и власти?

Washingtonpost

Да, хотя  из-за потока политических новостей,  мы  и  должны  проводить  в Москве  больше времени, чем хотели бы. Журналистские  поездки по  России и  другим  местам (Украина, Армения, Грузия, и т.д.) являются самыми  прекрасными  моментами  в   работе  иностранного корреспондента. У  меня  случались настоящие  удачи  в некоторых поездках,  где  мне удавалось  взять  интервью  у  местных жителей и даже российских государственных чиновников, потому что они  живут далеко  от столицы,  а  менталитет  жителей  больших городов   и малых  отличается, и  людям  любопытно узнать  на предмет того, кто вы и что вы  делаете  в, скажем,  Улан-Удэ. Это стало значительно более трудным  в  2014 году,  когда  началась война на Украине,   из-за  гневных  передач  российского телевидения о западной прессе. Но такие  поездки,  все  таки - самая  лучшая  часть работы  журналиста. Эндрю


От переводчика: на вопросе № 8  заканчивается  статья в  Washington Post.

Нижеследующие вопросы и  ответы на  них  выбраны  мною  с форума портала Reddit 

Принцип отбора - вопросы и  ответы  показавшиеся мне интересными


Что Вам нравится в Москве больше всего? И что Вам больше всего не нравится в Москве?

washingtonpost

Если у Вас есть деньги,  то это - чистый, организованный, безопасный, и в основном дружелюбный (когда приходят большие капиталы) город. Есть роскошные торговые центры,  с  магазинами  к  которым  американцы привыкли (Gap, NuBalance, Victoria's Secret  и т.д.); есть сотни кафе  на открытом воздухе  и  круглосуточных служб (я, уставший после перелета,  в  3:30 утра,  просто зашел в круглосуточную химчистку  возле бюро.) Вы можете получить всё что хотите практически в любое время. Есть тысячи станций  проката велосипедов, есть красивые парки и широкие бульвары, удивительная  архитектура. Это было бы лучшее место на земле, если бы не  одно  но: если Вы сталкиваетесь с законом, нет никаких  гарантий справедливого,  независимого суда или каких-либо других  мер защиты  правового  государства. Дэвид


Как президент Трамп и текущая политическая ситуация в США освещаются российской прессой, и что действительно рядовые русские  думают об обвинениях в сговоре между Кремлем и Трампом?

Я могу ответить на вторую часть  вопроса. В основном русские не верят в сговор, просто потому что с приходом Трампа  отношения ухудшились. Также  такие  позиции как  - удары по  Сирии, блокирование Трампа с Саудовской Аравией и против Ирана,  крайне  антироссийские речи, которые он  произнёс  в Восточной Европе (на ум приходит Польша), дипломатическая собственность  в США  не возвращается... все  это делает  только  хуже.  Та  шумиха, что Трамп может  изменить отношения к лучшему, в значительной степени  сошла на нет.


Писали ли Вы когда-либо статьи о России, особенно о российском  правительстве, в положительном свете? Какие темы  Вы затрагивали?

Washingtonpost

Я много думал об этом. Нет,  с тех пор  как я был здесь в ноябре, я не написал ничего, что походило бы  на  "Хорошие новости из Кремля", и я предполагаю, что отчасти  это  потому, что любые российские успехи прямо сейчас в мире  геополитики достигаются  за  чужой счет (Вы можете сказать это о любом влиятельном правительстве, конечно). И я предполагаю, что, если Вы поговорите с людьми в этой стране,  то  окажется  что   никаких явных  и  безусловных успехов  у  правительства  нет. Мы могли бы сказать о  повороте  российской экономики к росту, но тогда мы должны будем  четко  объяснить  как  этот   рост отражается на людях которые  живут в стране. Исключением могла бы быть,  например,  модернизация военных возможностей России, но говоря  об этом,   я должен буду  сказать  о  возможных  нарушениях  соглашения  о  ракетах малой и средней дальности  и причинах  для всего этого наращивания, и мы скоро снова  вернулись  бы  к Украине и Сирии. Все  что говориться, если у кого-то есть позитивный материал, и  они хотят интересно  рассказать об этом,  я обязательно напишу об этом,I'll report it.-- David


Члены российской оппозиции встречались с американским послом, некоторые получали деньги от иностранных фондов, например, NED.

Если встречи Трамп-Россия - огромная проблема,  то  почему не упоминаются  встречи  Америки с российской  оппозицией?

Те члены российской оппозиции, которые тайно сговорилась с американскими чиновниками,  это  ОК  для них, -  участвовать в российских выборах?

washingtonpost

Во имя  будущего,  после окончания  холодной войны,  организаций обеих главных американских политических партий предложили многим российским политическим партиям  обучение/подготовку/стажировку по  теме -  как проводить  избирательную кампанию. В начале и середине 1990-х, люди с обеих сторон думали, что русские извлекут выгоду из обучения  тому, как проводить  кампании демократических выборов. Я помню, что у партии  Свободная Россия  во главе с вице-президентом Александром Руцким была  стажировка  в  IRI, я  полагаю  что это тот  самый Руцкой, который был одним из лидеров вооруженного восстания в 1993  году,  восстания,  вынудившего  президента Ельцина  расстрелять  парламент  танками,   что  стало  первым ощутимым ударом по представительной демократии в постсоветской России. К чему это отступление? Было  ли  это  сотрудничество  "сговором  IRI-Справедливой России"? Или это действительно было совместное  предприятие между двумя  желающими сотрудничать сторонами,  типа  того как  я приехал в Россию  на  классы  по лингвистике. По  нынешним временам,   совместные предприятия, такие как совместное предприятие IRI и Свободной России были бы осуждены как усилия  США, направленные на  "смену режима" в России. Времена изменились. Так или иначе SamIAmTheSenate  сделал  правильное замечание. Проблема в США теперь не столько  сам   сговор,  как его сокрытие. Но также вполне  очевидно, что российское предложение Трампу младшему и другим  компромата  на Хиллари Клинтон, последовавшее  после  принятия приглашения на  встречу, представляет собой  совершенно другую ситуацию нежели  обучение  одной  политической партией другой политической партии тому - как  проводить  кампании по агитации избирателей по месту жительства. Дэвид


Как Вы думаете  получает  ли Россия  честное  освещение в западной прессе?

washingtonpost

Я думаю, что понятие "западная пресса" устарело. Противопоставление - Восток против Запада  не имеет  реального  смысла  в современном мире. Я сказал бы, что у репортеров  из открытых обществ есть проблема в России, особенно учитывая одностороннее представление о мире, создаваемое российскими  государственными СМИ и единообразие  взглядов царящее  в российском бюрократическом аппарате. Такие   репортеры  должны  хорошо  владеть  русским языком, и быть  готовыми   выйти  за  двумерные, стереотипные  представления о  российском  обществе  (например - "русским нужна сильная рука"), чтобы обрести  понимание (например: русские не хотят или не  нуждаются в сильной руке, но,  как  общество  в целом, так и каждый  из  них  в  отдельности,  прекрасно  знают  как  жить  несмотря  на  наличие  этой самой “руки”).   Дэвид



По Вашему мнению, какие западные СМИ являются наиболее  заслуживающими доверия в освещении России?

Как Вы думаете, что в сообщениях  Washington Post есть какой-либо уклон?

Washingtonpost

Мне не нравится фраза "Западные СМИ". Она  вызывает так много  обобщений Восток - Запад, которые работают в трилогии “Властелин колец”, но не  на земле. Мне нравится  выражение  "репортеры из стран, которые являются более открытыми демократическими обществами",оно,  что называется, “не катится с  языка”, но оно  ближе к тому, что мы имеем в виду, когда мы говорим "западные СМИ". И я не думаю, что вопрос  сводится к институтам.  Он  сводится к репортерам и редакторам. Наши изо всех сил стараются   сообщать только  то, что может  быть  подтверждено или  опровергнуто  и  пытаются  дать слово всем  кто  вовлечен в то или иное действие. Что касается уклона, я - американец из Массачусетса; по определению в моем мозгу есть уклон. Он есть у  всех. Вопрос  стоит так , сколько обобщений  в  сообщении  из  700 слов  являются  приемлемыми  и подтверждаемыми  (или спорными),  а  сколько - сфабрикованными. Мы добиваемся  100 процентной  подтверждаемости  каждый раз, когда мы пишем, и все остальные - точно также. Дэвид


Что “человек-с-улицы” в  России  думает о Трампе?

washingtonpost

Отличный  вопрос. На улице в России  нет  какого-то “одного”  человека,  здесь,  как и везде,   люди  имеют  самые  разнообразные взгляды. Но если мы  возьмем  человека, который поддерживает Путина и смотрит новости государственного телевидения, мой опыт состоит в том, что он знает, что Трамп - бизнесмен, который  вел Apprentice  и хочет иметь лучшие отношения с Россией. Для этого человека,  определение политики Трампа состоит в том, что он пророссийский, и что  эта  политика - та самая причина, почему он подвергается нападению американских СМИ и вашингтонского истеблишмента (я даже недавно  слышал термин "Глубокое государство" "Deep State" ). Эндрю


Как бы  Вы сказали -  Ваша цель состоит в том, чтобы создать объективный имидж России для Вашей аудитории, или скорее сообщить то, что,  по Вашему  мнению будет интересно Вашей аудитории? Как  Вы думаете, насколько  объективное и взвешенное  мнение  о России будет  иметь  читатель Ваших  сообщений ?

washingtonpost

Я не пытался  измерить  такие  параметры как  “объективность”  и  “взвешенность”.   Моя цель здесь состоит в том, чтобы добавить с трехмерность освещению этой страны,  надеюсь дать читателям  возможность  взглянуть на  неё   вне типичных стереотипов о России. В идеале,  я  даю  читателям  перспективный  взгляд  на  некоторые  аспекты  российской жизни, который  кто-то, кто живет не здесь, и кто не говорит и не понимает язык, не мог бы  иначе получить. Не то, чтобы я  пишу  такие  статьи  каждый день. Но когда я это  делаю, я хочу, чтобы Вы ушли с  пониманием   русских как людей  и их человеческих  обстоятельств. Вот пример одного такого усилия. Давид Филипов



От переводчика: Уважаемые читатели. Если возникнет  желание,  отписаться  этим господам из WP,  то  пишите  здесь,  на Переводике,  они говорят по-русски  и  всё поймут,  а я потом  скину  им  ссылку. Только убедительная просьба - без мата, ругани и фанатизма. Мы все нормальные люди,  и все всё  понимают. 

Заранее благодарен

И.Л.

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теги: Россия, СМИ  
   
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