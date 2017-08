архив



опубликовано редакцией на Переводике 10.08.17 06:31

"What it’s like to live and report in Russia in the Trump era" США - 06 августа 2017 г. Каково это - быть американским журналистом в России во времена президента Трампа? By Washington Post Staff August 6

Кремль, Исторический музей и Храм Христа Спасителя в Москве, 31-е июля 2017 года. (Mladen Antonov/AFP/Getty Images) Работа в России всегда была непростым делом для американских журналистов, независимо от политического климата. Руководитель московского бюро Washington Post, Давид Филипов, и корреспондент Эндрю Рот поделились своими мыслями о каждодневных вызовах работы журналиста в Москве и вне её на форуме раздела “Спроси меня о чем хочешь” ( Ask Me Anything question and answer forum) портала Reddit. Филипов в первый раз приехал в Россию в 1983-м, ранее он был корреспондентом Boston Globe в Советском Союзе, Афганистане и Ираке. Рот, который жил в России в течение последних шести лет, писал о революции и войне в восточной Украине и об антипутинских протестах в 2012 году. Оба живут и работают в Москве. Редактор раздела национальной безопасности Питер Финн - бывший руководитель московского бюро, он также работал в Варшаве и Берлине. Он поделился своими мыслями о том, как русские воспринимают сегодняшние дискуссии, включающие их страну и президента Трампа. Вот их ответы:

1. Как долго ещё [президент России Владимир Путин] может на законных основаниях удерживать власть? Washingtonpost Путин, вероятно, собирается пойти [на выборы] и выиграть ещё один шестилетний срок в следующем марте. Он, кажется, в хорошей форме, но в его 70 , очевидно, нет никакой гарантии ни на что. И нет, [абсолютно] нет никакого ясного представления о том, как будет осуществлена передача власти. Путин находится у власти 17 лет, и он был назначен предыдущим президентом. (Путин был премьер-министром в течение четырех лет, но все знали, что в тот период он обладал всей полнотой власти). Это - повод для беспокойства, потому что преемник был определен [волевым] решением. Россия так далеко ушла от свободных и честных выборов, что они вряд ли будут способом, которым будет выбран следующий президент. Дэвид

2. Оказывало ли когда-либо российское правительство давление на вас, в том плане чтобы публиковать или не публиковать какой-то материал? Washingtonpost У меня были угрозы отказать в доступе куда-либо или устроить проблемы с визой из-за тональности моих сообщений, но никогда не было чего-то такого, что стало бы [реальной] проблемой. Я никогда не чувствовал физической опасности со стороны российского правительства из-за моих сообщений. Русские очень любят футбол и хоккей. Парни также любят MMA. Узнайте об этом побольше и российские бро станут вашими друзьями по жизни. Эндрю

3. Насколько достоверны анонимные источники? Washingtonpost Один простой тест: подтверждаются ли истории на основе анонимных источников впоследствии, когда достоянием общественности становится большее количество материалов. Я бы сказал, что по этому критерию наши сообщения о связях Трамп-Россия были подтверждены дальнейшими разоблачениями, включая признания Белого дома и других сторон. Мы подвергаем информацию, которую мы получаем от анонимных источников независимой проверке с помощью информации полученной из других источников и, таким образом, мы имеем два, три или больше подтверждений того, что мы намереваемся публиковать. Мы также даем субъектам наших статей возможность ответить и убедить нас, что мы должны пересмотреть свою точку зрения. В конце концов, у читателя должна быть определенная степень доверия к материалам и профессионализму средства массовой информации, использующего анонимные источники. Почти всегда лучше получить официальную информацию от людей “под протокол”, но иногда это невозможно, так как они говорят о вещах, из-за которых их могут уволить или преследовать по суду, если станет известно их имя. - peter

4. Большая ли разница между политическими взглядами российской глубинки и городов? О чем пишут российские медиа? Есть ли у вас подозрения что за вами следят? Washingtonpost Спасибо, три превосходных вопроса. 1) Определенно, люди в больших городах, особенно в Москве/Санкт-Петербурге, получают больше информации из интернета, из зарубежных сайтов новостей, и они, вероятно, чаще ездят за границу. Таким образом, у них есть информация, которая контрастирует с тем, что показывает управляемое государством ТВ. Большинство людей в сельских районах получает все или большинство новостей от государственного телевидения, эти люди сродни тем в США, кто смотрит только Hannity или только Рэйчел Мэддоу, 2) российские СМИ, даже те, кто не является поклонниками Путина, обычно думают, что американский истеблишмент сошел с ума, делает из мухи слона, и за всем этим кроется страх перед Россией. Это - большое обобщение, но основная идея именно такая. 3) Мы предполагаем, что нас слушают, а наша электронная почта определенно проверяется. - Дэвид



5. Как вообще русские воспринимают американцев? washingtonpost Хороший вопрос. Положительно: [они считают] что американцы - это не их правительство, они хотят быть друзьями, это большая страна, как Россия, дружественная, процветающая. Но за последние 25 лет, начиная с конца холодной войны, [утвердилось] преобладающее представление - что Америка не хотела, чтобы Россия присоединилась к Западу, она хотела, чтобы Запад разрушил Россию. Мы можем целый день говорить о том, почему это имеет место, но в целом, существует представление, что американцы говорят о дружбе, и, в то же время, пытаются скрутить русских. [У них] Есть такое чувство, что американский истеблишмент - глубоко русофобский (и что поэтому мы, журналисты Washington Post, находимся здесь!), и тот страх перед Россией, который он испытывает, стимулирует каждое его геополитическое движение. Расследование [связей] Трампа только подпитывает такие представления, так как оно получает постоянное освещение на российском телевидении. Я был на российском телевидении несколько раз, и самый частый вопрос который задают мне люди, это - почему Америка так ненавидит Россию. Печально. Дэвид

8. Пишите ли вы о провинции? Если да, то как на это реагируют люди и власти? Washingtonpost Да, хотя из-за потока политических новостей, мы и должны проводить в Москве больше времени, чем хотели бы. Журналистские поездки по России и другим местам (Украина, Армения, Грузия, и т.д.) являются самыми прекрасными моментами в работе иностранного корреспондента. У меня случались настоящие удачи в некоторых поездках, где мне удавалось взять интервью у местных жителей и даже российских государственных чиновников, потому что они живут далеко от столицы, а менталитет жителей больших городов и малых отличается, и людям любопытно узнать на предмет того, кто вы и что вы делаете в, скажем, Улан-Удэ. Это стало значительно более трудным в 2014 году, когда началась война на Украине, из-за гневных передач российского телевидения о западной прессе. Но такие поездки, все таки - самая лучшая часть работы журналиста. Эндрю

От переводчика: на вопросе № 8 заканчивается статья в Washington Post. Нижеследующие вопросы и ответы на них выбраны мною с форума портала Reddit Принцип отбора - вопросы и ответы показавшиеся мне интересными

Что Вам нравится в Москве больше всего? И что Вам больше всего не нравится в Москве? washingtonpost Если у Вас есть деньги, то это - чистый, организованный, безопасный, и в основном дружелюбный (когда приходят большие капиталы) город. Есть роскошные торговые центры, с магазинами к которым американцы привыкли (Gap, NuBalance, Victoria's Secret и т.д.); есть сотни кафе на открытом воздухе и круглосуточных служб (я, уставший после перелета, в 3:30 утра, просто зашел в круглосуточную химчистку возле бюро.) Вы можете получить всё что хотите практически в любое время. Есть тысячи станций проката велосипедов, есть красивые парки и широкие бульвары, удивительная архитектура. Это было бы лучшее место на земле, если бы не одно но: если Вы сталкиваетесь с законом, нет никаких гарантий справедливого, независимого суда или каких-либо других мер защиты правового государства. Дэвид

Как президент Трамп и текущая политическая ситуация в США освещаются российской прессой, и что действительно рядовые русские думают об обвинениях в сговоре между Кремлем и Трампом? Я могу ответить на вторую часть вопроса. В основном русские не верят в сговор, просто потому что с приходом Трампа отношения ухудшились. Также такие позиции как - удары по Сирии, блокирование Трампа с Саудовской Аравией и против Ирана, крайне антироссийские речи, которые он произнёс в Восточной Европе (на ум приходит Польша), дипломатическая собственность в США не возвращается... все это делает только хуже. Та шумиха, что Трамп может изменить отношения к лучшему, в значительной степени сошла на нет.

Писали ли Вы когда-либо статьи о России, особенно о российском правительстве, в положительном свете? Какие темы Вы затрагивали? Washingtonpost Я много думал об этом. Нет, с тех пор как я был здесь в ноябре, я не написал ничего, что походило бы на "Хорошие новости из Кремля", и я предполагаю, что отчасти это потому, что любые российские успехи прямо сейчас в мире геополитики достигаются за чужой счет (Вы можете сказать это о любом влиятельном правительстве, конечно). И я предполагаю, что, если Вы поговорите с людьми в этой стране, то окажется что никаких явных и безусловных успехов у правительства нет. Мы могли бы сказать о повороте российской экономики к росту, но тогда мы должны будем четко объяснить как этот рост отражается на людях которые живут в стране. Исключением могла бы быть, например, модернизация военных возможностей России, но говоря об этом, я должен буду сказать о возможных нарушениях соглашения о ракетах малой и средней дальности и причинах для всего этого наращивания, и мы скоро снова вернулись бы к Украине и Сирии. Все что говориться, если у кого-то есть позитивный материал, и они хотят интересно рассказать об этом, я обязательно напишу об этом,I'll report it.-- David

Члены российской оппозиции встречались с американским послом, некоторые получали деньги от иностранных фондов, например, NED. Если встречи Трамп-Россия - огромная проблема, то почему не упоминаются встречи Америки с российской оппозицией? Те члены российской оппозиции, которые тайно сговорилась с американскими чиновниками, это ОК для них, - участвовать в российских выборах? washingtonpost Во имя будущего, после окончания холодной войны, организаций обеих главных американских политических партий предложили многим российским политическим партиям обучение/подготовку/стажировку по теме - как проводить избирательную кампанию. В начале и середине 1990-х, люди с обеих сторон думали, что русские извлекут выгоду из обучения тому, как проводить кампании демократических выборов. Я помню, что у партии Свободная Россия во главе с вице-президентом Александром Руцким была стажировка в IRI, я полагаю что это тот самый Руцкой, который был одним из лидеров вооруженного восстания в 1993 году, восстания, вынудившего президента Ельцина расстрелять парламент танками, что стало первым ощутимым ударом по представительной демократии в постсоветской России. К чему это отступление? Было ли это сотрудничество "сговором IRI-Справедливой России"? Или это действительно было совместное предприятие между двумя желающими сотрудничать сторонами, типа того как я приехал в Россию на классы по лингвистике. По нынешним временам, совместные предприятия, такие как совместное предприятие IRI и Свободной России были бы осуждены как усилия США, направленные на "смену режима" в России. Времена изменились. Так или иначе SamIAmTheSenate сделал правильное замечание. Проблема в США теперь не столько сам сговор, как его сокрытие. Но также вполне очевидно, что российское предложение Трампу младшему и другим компромата на Хиллари Клинтон, последовавшее после принятия приглашения на встречу, представляет собой совершенно другую ситуацию нежели обучение одной политической партией другой политической партии тому - как проводить кампании по агитации избирателей по месту жительства. Дэвид

Как Вы думаете получает ли Россия честное освещение в западной прессе? washingtonpost Я думаю, что понятие "западная пресса" устарело. Противопоставление - Восток против Запада не имеет реального смысла в современном мире. Я сказал бы, что у репортеров из открытых обществ есть проблема в России, особенно учитывая одностороннее представление о мире, создаваемое российскими государственными СМИ и единообразие взглядов царящее в российском бюрократическом аппарате. Такие репортеры должны хорошо владеть русским языком, и быть готовыми выйти за двумерные, стереотипные представления о российском обществе (например - "русским нужна сильная рука"), чтобы обрести понимание (например: русские не хотят или не нуждаются в сильной руке, но, как общество в целом, так и каждый из них в отдельности, прекрасно знают как жить несмотря на наличие этой самой “руки”). Дэвид



По Вашему мнению, какие западные СМИ являются наиболее заслуживающими доверия в освещении России? Как Вы думаете, что в сообщениях Washington Post есть какой-либо уклон? Washingtonpost Мне не нравится фраза "Западные СМИ". Она вызывает так много обобщений Восток - Запад, которые работают в трилогии “Властелин колец”, но не на земле. Мне нравится выражение "репортеры из стран, которые являются более открытыми демократическими обществами",оно, что называется, “не катится с языка”, но оно ближе к тому, что мы имеем в виду, когда мы говорим "западные СМИ". И я не думаю, что вопрос сводится к институтам. Он сводится к репортерам и редакторам. Наши изо всех сил стараются сообщать только то, что может быть подтверждено или опровергнуто и пытаются дать слово всем кто вовлечен в то или иное действие. Что касается уклона, я - американец из Массачусетса; по определению в моем мозгу есть уклон. Он есть у всех. Вопрос стоит так , сколько обобщений в сообщении из 700 слов являются приемлемыми и подтверждаемыми (или спорными), а сколько - сфабрикованными. Мы добиваемся 100 процентной подтверждаемости каждый раз, когда мы пишем, и все остальные - точно также. Дэвид

Что “человек-с-улицы” в России думает о Трампе? washingtonpost Отличный вопрос. На улице в России нет какого-то “одного” человека, здесь, как и везде, люди имеют самые разнообразные взгляды. Но если мы возьмем человека, который поддерживает Путина и смотрит новости государственного телевидения, мой опыт состоит в том, что он знает, что Трамп - бизнесмен, который вел Apprentice и хочет иметь лучшие отношения с Россией. Для этого человека, определение политики Трампа состоит в том, что он пророссийский, и что эта политика - та самая причина, почему он подвергается нападению американских СМИ и вашингтонского истеблишмента (я даже недавно слышал термин "Глубокое государство" "Deep State" ). Эндрю

Как бы Вы сказали - Ваша цель состоит в том, чтобы создать объективный имидж России для Вашей аудитории, или скорее сообщить то, что, по Вашему мнению будет интересно Вашей аудитории? Как Вы думаете, насколько объективное и взвешенное мнение о России будет иметь читатель Ваших сообщений ? washingtonpost Я не пытался измерить такие параметры как “объективность” и “взвешенность”. Моя цель здесь состоит в том, чтобы добавить с трехмерность освещению этой страны, надеюсь дать читателям возможность взглянуть на неё вне типичных стереотипов о России. В идеале, я даю читателям перспективный взгляд на некоторые аспекты российской жизни, который кто-то, кто живет не здесь, и кто не говорит и не понимает язык, не мог бы иначе получить. Не то, чтобы я пишу такие статьи каждый день. Но когда я это делаю, я хочу, чтобы Вы ушли с пониманием русских как людей и их человеческих обстоятельств. Вот пример одного такого усилия. Давид Филипов



От переводчика: Уважаемые читатели. Если возникнет желание, отписаться этим господам из WP, то пишите здесь, на Переводике, они говорят по-русски и всё поймут, а я потом скину им ссылку. Только убедительная просьба - без мата, ругани и фанатизма. Мы все нормальные люди, и все всё понимают. Заранее благодарен И.Л.