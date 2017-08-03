Владимир Путин публично «опустил» Вашингтон

Вчера американский президент Дональд Трамп подписал новый законопроект, устанавливающий очередные санкции в адрес России, тем самым лишив надежды на развитие российско-американских отношений всех людей, которые до последнего верили в это «чудо». Впрочем, такие меры больше укрепили позиции на мировой арене Москвы, нежели дали Вашингтону «унизить» Владимира Путина.

Ведь именно удара по репутации российского президента добивались и продолжают добиваться за океаном. Именно там хотят, как минимум, выставить его диктатором опасным для мира, и, как максимум, поставить на его место свою «пешку».

Однако своим чрезмерным желанием посильнее «уколоть» Путина вся американская шайка по факту омрачила престиж США. И сегодня даже старые и доблестные стратегические союзники из Европы крутят около виска и говорят: «Нам с вами не по пути!» Что выражается в заявлениях европейских политиков не поддерживать новые запреты Вашингтона и, как итог, продолжение работы с Москвой в рамках проекта «Северный поток-2» и т.д.

А что на это отвечает сам Трамп? Он, как ребенок, которому родители запретили леденец из-за явного диатеза, говорит: «Закон остаётся весьма ущербным…» И вместо того, чтобы показать свою президентскую силу, мощь лидера такой державы, как США, демонстрируют полное подавление, слабость и то, что он находится на побегушках у своего аппарата.

А что же Владимир Путин, которого якобы «укололи»? Он наилучшим образом показывает международным партнерам, какие необоснованно злые, раздражительные и непримиримые Штаты. Путин, выждав томительную паузу с выдворением дипломатов, открыл глаза многим и фактически заставил показывать пальцем на США, как на провокаторов, а сам показал себя, как умный и грамотный политик. Поставив при этом американский истеблишмент в один ряд с алчными гегемонами, которые плевали на мировые порядки, а сам тонко намекнул с кем выгоднее и надежнее работать на геополитической арене.

К тому же на этом фоне хотелось бы отметить и тот факт, как ситуация складывается в Сирии, где западная коалиция, возглавляемая США, терпит неудачи, так как сирийская правительственная армия отбивает у террористов жизненно важные районы, а Россия на базе Тартус празднует день ВМФ. На Украине, где у представителей Америки всё тоже не гладко, как хотелось бы, и отбить желанные территории руками ВСУ так и не удается. А политический бардак в Киеве еще более мешает реализациям планов Вашингтона. Да и сам Трамп не скрывает, что новый закон затрудняет заключение выгодных для американцев сделок, а также послужит сближению России, Китая и Северной Кореи.

В общем, если Вашингтон и хотел обрушить репутацию Владимира Путина, показав, какая агрессивная Россия в его руках, то результат оказался нулевым. Кремль мосты не сжигал и по сей день находится в куда более выгодном положении, чем Штаты. Путин опять их «переиграл».

Антон Орловский