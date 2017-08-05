



архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 05.08.17 03:08 скаут: Игорь Львович Китай Китайские СМИ о событиях в России и вокруг России Российско-американские отношения: очередное охлаждение 2017-08-04 Международное радио Китая Российско-американские отношения продолжают оставаться в фокусе внимания всей мировой общественности. На этот раз Россия после долгого времени «молчания» наконец-то решила принять долгожданное для многих решение. Потеряв терпение из-за очередных грубых действий американской дипломатии, Россия вот-вот готова принять ответные меры в отношении капризного «дяди Сэма».

Недавно в интервью одному из известных российских телеведущих, президент страны Владимир Путин сообщил, что численность дипломатического персонала США в России будет сокращена на 755 человек, чтобы сравняться с количеством российских дипломатических работников в США. Впервые за достаточно длительное время российская сторона решила принять активные контрмеры в отношении США, которые долгое время испытывали терпение российской стороны. Стоит вспомнить, что в декабре минувшего года тогдашний президент США Барак Обама буквально накануне своего ухода с поста главы государства принял весьма неприятное для России решение об изгнании из США 35 российских дипломатов, что стало неожиданностью для мировой общественности. Не менее неожиданным стало и то, что тогда Россия решила не принимать ответных мер. Правда, потом все почти сразу поняли, что российское руководство решило еще немного потерпеть недружественного, но уже уходящего из власти главу американской администрации, чтобы предоставить благоприятные условия новому хозяину Белого дома для принятия мер, нацеленных на улучшение двусторонних отношений. Однако, вопреки всяческим ожиданиям российской стороны, из Америки продолжают поступать плохие новости, несмотря на то, что новый хозяин Белого дома давно проявил добрую волю в улучшении отношений с Россией, а также и тот факт, что главы государств обеих стран провели первую долгожданную для многих встречу в Германии. С принятием нового проекта закона в Конгрессе США, направленного на продолжение и ужесточение санкций против России, всем без исключения стало понятно, что скорейшего улучшения американо-российских отношений теперь действительно ожидать уже не приходится. И решение российской стороны, с которым выступил лично глава государства, является, по его словам, действительно «весьма адекватным и понятным». Реальность в очередной раз, но уже как никогда яснее показывает, что антироссийские силы в США слишком велики, а Дональд Трамп не в состоянии им сопротивляться, ему пришлось идти на компромисс во имя собственных интересов. Но в чем причины антироссийских настроений среди политической элиты США? Ответ на этот вопрос ясен и предельно понятен: русофобия продиктована менталитетом «холодной войны», внутренней политической борьбой, и, конечно, здесь не менее важны и экономические интересы, ради чего американские конгрессмены даже могут нарушить интересы своих союзников. Своими действиями американцы уже вызвали недовольство у ЕС, который имеет более тесные экономические связи с Россией. Стоит отметить, что за кулисами этого политического хаоса, в том числе и за менталитетом «холодной войны», кроется боязнь американских политиков утратить все предпосылки своего существования, именно поэтому, стремясь к конфронтации с Россией, они готовы поставить на карту интересы и безопасность не только собственной страны, но и всего мира.



Комментарий: китайско-российское военное сотрудничество -- важный фактор обеспечения мира и стабильности на планете russian.china.org.cn 04-08-2017

Пекин, 3 августа /Синьхуа/ -- Международный конкурс по водолазному многоборью "Глубина", который проводится в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2017", открылся в среду в Севастополе. Игры "АрМИ-2017" проходят с 29 июля по 12 августа на территории России, Китая, Казахстана, Азербайджана и Беларуси. Организатором игр является Министерство обороны РФ. В этом году Народно-освободительная армия Китая /НОАК/, которая участвует в играх в четвертый раз подряд, впервые взялась организовать ряд программ состязаний. Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с видеопоздравлением по случаю открытия игр. По его словам, "АрМИ-2017" стали важным брендом межармейского обмена и сотрудничества в регионе, а также важной площадкой для наращивания дружбы и заимствования опыта между армиями всех стран. Развитие международного военного взаимодействия имеет важное значение для укрепления стратегического взаимодоверия, поддержания мира и стабильности в регионе и на планете. Напомним, что недавно завершился первый этап китайско-российских учений "Морское взаимодействие-2017" в акватории Балтийского моря. Осенью маневры продолжатся в акваториях Охотского и Японского морей. Их основная задача -- отработка совместных действий по поиску и спасению на море, а также обеспечению безопасности морской экономической деятельности. Целью учений является укрепление и развитие китайско-российских всесторонних отношений стратегического взаимодействия и партнерства, углубление делового и дружественного сотрудничества между вооруженными силами двух стран и защита безопасности в регионе. В ходе своего июльского визита в Финляндию президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о совместных российско-китайских учениях на Балтике, отметил, что военное сотрудничество между Россией и Китаем не направлено против третьих стран. "Сотрудничество России и КНР в своей совокупности, включая и военную составляющую, является одним из важнейших элементов безопасности и стабильности в мире. При этом оно не направлено против каких-либо третьих стран", -- сказал он. "Мы не создаем ни военных блоков, ни военных союзов", -- подчеркнул глава российского государства. Контакты военных ведомств Китая и России в последнее время существенно активизировались. Военное сотрудничество становится важной частью отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух стран. Китайский эксперт по военным вопросам Инь Чжо отметил, что высокий уровень взаимодоверия между Китаем и Россией в области военной безопасности основывается не на идеологических или политических потребностях, а на общих интересах двух сторон. Он подчеркнул, что необходимо сначала сформировать сообщество интересов, а потом сообщество с единой судьбой. Китай и Россия стоят перед лицом общей угрозы со стороны американской системы ПРО, поэтому стороны должны обмениваться опытом и согласовывать свои действия. Две страны пытаются покончить с "международным гегемонизмом", который негативно сказывается на безопасности в мире. На его взгляд, Китай и Россия в качестве влиятельных и ответственных держав должны выполнять задачи по защите государств и интересов их народов, брать на себя обязательства по обеспечению мира и безопасности на планете. Две страны не стремятся к расширению сфер влияния, а укрепление ими взаимодействия в области обороны и безопасности направлено на создание международных отношений нового типа, основывающихся на взаимовыгодном сотрудничестве. После установления отношений стратегического взаимодействия и партнерства Китай и Россия достигли высокой степени политического взаимодоверия. Они согласовывают свои позиции по актуальным международным вопросам, а их контакты в военной области активизируются. Укрепление взаимодействия между вооруженными силами двух стран поможет им не только заимствовать опыт друг друга, но и повысить способность к совместному поддержанию глобального мира и стабильности. Китай и Россия установили партнерство, а не блок или союз, что, по сути, отличается от действий некоторых стран, которые создали военный союз и всячески сдерживают другие страны. Источник:Агентство Синьхуа



Ухудшение отношений с США дает России шанс наладить отношения с Европой - китайский эксперт 04/08/2017

Москва, 3 августа /Синьхуа/ -- Ухудшение отношений с США на фоне одностороннего ужесточения антироссийских санкций Вашингтоном дает России шанс наладить отношения с Европой. Такое мнение в интервью Синьхуа высказал научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук КНР Ли Юнхуэй. Односторонние антироссийские санкции Вашингтона как шанс для улучшения отношений с Европой Ужесточение Вашингтоном санкций против России затрагивает интересы энергетической безопасности Европы, что вызвало недовольство европейских стран. В такой ситуации Россия вполне может найти способ укрепить отношения с европейскими государствами, и тем самым компенсировать спад в отношениях с США, считает Ли Юнхуэй. Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон в части ужесточения санкций против России нацелен на нефтегазовый сектор и затрагивает интересы энергетической безопасности ЕС. В документе говорится, что США продолжат противостоять строительству Северного потока-2, президент США может налагать санкции на иностранные компании, инвестирующие в строительство российских экспортных трубопроводов. Закон также лишает президента права снимать санкции без одобрения конгресса. В Европе возмутились тем, что Вашинтон не согласовал этот шаг с союзниками. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз оставляет за собой право принять ответные меры, если интересы европейских компаний будут ущемляться одобренными Вашингтоном санкциями. "Мы должны защищать наши экономические интересы. И мы сделаем это!", -- заявил Жан-Клод Юнкер в среду. Глава МИД Австрии Себастьян Курц призвал Евросоюз дружно отреагировать на введенные США односторонние санкции в отношении России. Министр экономики ФРГ Бригитта Циприс назвала ужесточение санкций Вашингтоном нарушением международного права. "Америка не может штрафовать немецкие предприятия за то, что они осуществляют экономическую деятельность в другой стране", -- цитирует слова Б.Циприс ТАСС. Шаг президента США -- вынужденный Эксперты называют подписание закона Д.Трампом вынужденным шагом. Нынешнего президента США продолжают обвинять в связях с Москвой, поэтому отказ подписывать документ трактовался бы внутри страны как действия в интересах России. Кроме того, даже в случае применения президентом вето, у Конгресса было достаточно голосов, чтобы преодолеть его. По мнению Ли Юнхуэя, отношения России и США продолжают ухудшаться, потому что для Д.Трампа важность внутренней политики превалирует над внешней. Вырабатывая политику в отношении России, он вынужден учитывать внутриполитическую ситуацию в стране, отмечает эксперт. Сам Д.Трамп в распространенных вчера заявлениях сказал, что подписал законопроект ради "национального единства", так как он представляет желание американского народа увидеть, что Россия принимает шаги для улучшения отношений с США. Кроме того, президент США подчеркнул "дефектность" закона и наличие в нем неконституционных положений. Вице-президент США Майкл Пенс подчеркнул, что нынешняя администрация США надеется на "лучшие дни и лучшие отношения" с Россией, отметив, что зависеть это будет от того, откажется ли Россия от "дестабилизирующей активности". Для Москвы подписание закона не стало сюрпризом В Кремле заявили, что подписание Д.Трампом документа де-факто ничего не меняет, так как закон был бы реализован и без подписи президента. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Пексков подчеркнул, что Россия будет отстаивать и защищать свои интересы. Научный сотрудник Ли Юнхуэй отмечает, что в долгосрочной перспективе российско-американские отношения выглядят неоптимистично. "Все еще господствующее в США мышление холодной войны, сильная идеологизация, твердые антироссийские настроения в обеих партиях, а также внутренние и структурные противоречия в двусторонних отношениях будут препятствовать потеплению в отношения Москвы и Вашингтона", -- уверен китайский эксперт. Несмотря на очередное обострение в двусторонних отношениях, у России и США нет иного выбора, кроме как искать возможности для сотрудничества, отмечает Игорь Иванов, президент РСМД и министр иностранных дел РФ |1998--2004 гг.), в комментарии, опубликованном на "Ъ". По его мнению, стороны должны развивать сотрудничество в сферах, которые президент России Владимир Путин и Д.Трамп определили на встрече в Гамбурге, -- по Сирии, Украине и кибербезопасности.--0-- статью прочитали: 85 человек Комментарии ﻿

