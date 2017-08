архив



опубликовано редакцией на Переводике 05.08.17 15:46 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович США ВОКРУГ СВЕТА (без политики): США HONOLULU BANS LOOKING AT CELLPHONES WHILE CROSSING THE STREET В Гонолулу запрещают смотреть в мобильник при пересечении улицы или дороги Город на Гавайях скоро начнет штрафовать людей за невнимательность на дорогах. Author:Andrew Weil 07/28/17

Скоро это будет противозаконно - смотреть в мобильный телефон, пересекая улицу в Гонолулу. В четверг мэр города подписал постановление, которое запрещает пешеходам пересекать улицу или шоссе “смотря в мобильное электронное устройство”. Любой человек пойманный властями на нарушении должен будет на первый раз заплатить штраф до 35$. За второе нарушение в течение одного года щтраф составит целых 75$, а третье нарушение может стоить до 99$. Гонолулу - первый крупный американский город и район, где запрещено использование мобильных устройств на ходу. Но это запрещение покрывает не только сотовые телефоны. Согласно тексту закона, он включает в себя и другое 'мобильное электронное оборудование', такое как видеоигры, пейджеры, ноутбуки, цифровые фотоаппараты и карманные персональные компьютеры. Запрет собираются ввести в действие с 25 октября. До того времени, как заявило полицейское управление Гонолулу, оно планирует сосредоточиться на оповещении населения о новом законе и его разъяснении, перед тем как начать штрафовать за его нарушение, пишет Hawaii News Now Любой использующий устройства, чтобы связаться со службой 911 не подпадает под действие закона, так же как и спасатели, использующие устройства во время “выполнения ими своих обязанностей'. "Иногда мне хочется чтобы тех законов, которые мы вынуждены были принимать, не было, чтобы просто здравый смысл брал верх. Но иногда мы испытываем недостаток здравого смысла", сказал мэр Гонолулу Кирк Колдуэлл информационным агентствам при подписании законопроекта.

25 Worst Tasting Beers in America 25 худших марок пива в Америке By Samuel Stebbins March 11, 2017 Личный вкус, по определению, вещь субъективная. Но когда дело доходит до пива, то хотя у каждого может быть своя собственная любимая марка пива, но насчет плохого пива обычно существует общее согласие. 24/7 Wall St. исследовал данные обзорного сайта пива Beer Advocate, чтобы определить 25 самых худших марок пива в Америке. Со средневзвешенным рейтингом всего только 1.86 из 5, самым плохим пивом признано пиво Natural Light, а закрывает список 25 самых плохих марок пива - слабоалкогольное O’Doul’s со средневзвешенным рейтингом 2.31 из 5. Большинство брендов пива в этом списке классифицировано как легкое светлое пиво (лагер). Такое пиво характеризуется меньшим количеством калорий и часто более низким содержанием алкоголя. В то время как это пиво может нравиться ведущим здоровый образ жизни любителям пива, кажется, что сокращение калорий зачастую означает ухудшение вкуса. Другие наименования в этом списке включают в себя пиво приправленное фруктами или овощами, как например Bud Light & Clamato Chelada, или некую разновидность солодового ликера, такую как Olde English 800. Несмотря на негативное общественное мнение, многие бренды пива из этого списка - также являются бестселлерами. Bud Light, шестое худшее пиво с рейтингом только 1.94 из 5, стала самой продаваемой маркой в Америке, после того как догнала Budweiser 2004. В 2015 году Anheuser-Busch InBev поставил 36.7 миллионов баррелей Bud Light. В том же 2015-м, поставлено 17.1 миллионов баррелей пива Coors Light, второго по популярности в Америке. Coors Light вместе с Natural Ice, по опросам, занимают 10-ю строчку рейтинга худшего пива (2.06 из 5). Все марки пива в этом списке выпускаются под зонтиком одной из двух компаний: Anheuser-Busch InBev SA и Molson Coors Brewing Company. Этим двоим принадлежит 69% американского рынка пива. Популярность многих марок пива в этом списке вероятно является результатом низких цен и агрессивных маркетинговых кампаний. Molson Coors потратил $788 миллионов на рекламу, продвижения и спортивное спонсорство в одном только 2016 году. Между тем Anheuser-Busch с 2011 года выложил в общей сложности $2.6 миллиарда, чтобы сделать Bud Light официальным пивом Национальной футбольной лиги. Однако, как бы то ни было, готовность американцев пить плохое, невкусное пиво снижается. В последнее время любители пива по всей стране все больше и больше предпочитают продукцию микропивоварен пиву более популярных господствующих брендов. В то время как продажи крафтового пива все еще занимают очень небольшую долю американского рынка, но эта доля быстро растет, в 2015 году, например, выросла на 12.8%, и в предыдущие 7 лет ежегодный рост выражался двузначными цифрами. Быстрый рост спроса на крафтовое пиво - продукцию мелких, независимых и традиционных пивоваров, отражает, вероятно, растущий акцент на вкус. Между тем объем продаж многих марок пива из данного списке в последние годы заметно снизился. Хотя Bud Light и Coors Light остаются самыми популярными сортами пива в Соединенных Штатах, их продажи упали между 2010 и 2015 годами на 9.7% и 5.4%, соответственно. Чтобы определить 25 худших марок пива в Америке, 24/7 Wall St. рассмотрел 100 сортов пива с самым низким средневзвешенным рейтингом представленных на обзорном сайте пива, Beer Advocate. Чтобы быть рассмотренным, пиво должно было получить по крайней мере 350 оценок. Данные о сбыте были предоставлены Beer Marketer’s Insights. Вся другая информация о компаниях производителях пива была взята из общедоступных финансовых документов. Итак: 25 худших марок пива в Америке





25. O’Doul’s

> Rating (0-5): 2.31

> Type: Low alcohol beer

> Alc. content: 0.50%

> Brewery: Anheuser-Busch



24. Miller Lite

> Rating (0-5): 2.29

> Type: Light lager

> Alc. content: 4.17%

> Brewery: Miller Brewing Co.



23. Labatt Blue Light

> Rating (0-5): 2.28

> Type: Light lager

> Alc. content: 4.00%

> Brewery: Labatt Brewing Company Ltd.



22. Red Dog

> Rating (0-5): 2.28

> Type: American adjunct lager

> Alc. content: 5.00%

> Brewery: Miller Brewing Co.





21. King Cobra Premium Malt Liquor

> Rating (0-5): 2.27

> Type: American malt liquor

> Alc. content: 6.00%

> Brewery: Anheuser-Busch



20. Corona Extra

> Rating (0-5): 2.25

> Type: American adjunct lager

> Alc. content: 4.60%

> Brewery: Grupo Modelo S.A. de C.V.

19. Olde English 800 > Rating (0-5): 2.23

> Type: American malt liquor

> Alc. content: 5.90%

> Brewery: Miller Brewing Co.



18. Wild Blue

> Rating (0-5): 2.20

> Type: Fruit /vegetable beer

> Alc. content: 8.00%

> Brewery: Anheuser-Busch



17. Budweiser Select

> Rating (0-5): 2.17

> Type: Light lager

> Alc. content: 4.30%

> Brewery: Anheuser-Busch

16. Bud Ice

> Rating (0-5): 2.15

> Type: American adjunct lager

> Alc. content: 5.50%

> Brewery: Anheuser-Busch

15. Busch Beer

> Rating (0-5): 2.15

> Type: American adjunct lager

> Alc. content: 4.30%

> Brewery: Anheuser-Busch

14. Milwaukee’s Best

> Rating (0-5): 2.12

> Type: American adjunct lager

> Alc. content: 4.80%

> Brewery: Miller Brewing Co.

13. Milwaukee’s Best Light

> Rating (0-5): 2.12

> Type: Light lager

> Alc. content: 4.20%

> Brewery: Miller Brewing Co.

12. Keystone Ice

> Rating (0-5): 2.11

> Type: American adjunct lager

> Alc. content: 5.90%

> Brewery: Coors Brewing Company



11. Miller 64

> Rating (0-5): 2.09

> Type: Light lager

> Alc. content: 2.80%

> Brewery: Miller Brewing Co.



10. Coors Light

> Rating (0-5): 2.06

> Type: Light lager

> Alc. content: 4.20%

> Brewery: Coors Brewing Company

9. Natural Ice

> Rating (0-5): 2.06

> Type: American adjunct lager

> Alc. content: 5.90%

> Brewery: Anheuser-Busch



8. Keystone Light

> Rating (0-5): 2.02

> Type: Light lager

> Alc. content: 4.20%

> Brewery: Coors Brewing Company



7. Busch Light

> Rating (0-5): 1.99

> Type: Light lager

> Alc. content: 4.10%

> Brewery: Anheuser-Busch

6. Bud Light

> Rating (0-5): 1.94

> Type: Light lager

> Alc. content: 4.20%

> Brewery: Anheuser-Busch

5. Corona Light

> Rating (0-5): 1.90

> Type: Light lager

> Alc. content: 4.10%

> Brewery: Grupo Modelo S.A. de C.V.

4. Bud Light & Clamato Chelada

> Rating (0-5): 1.89

> Type: Fruit /vegetable beer

> Alc. content: 4.20%

> Brewery: Anheuser-Busch



3. Michelob Ultra

> Rating (0-5): 1.88

> Type: Light lager

> Alc. content: 4.20%

> Brewery: Anheuser-Busch

2. Budweiser Select 55

> Rating (0-5): 1.87

> Type: Light lager

> Alc. content: 2.40%

> Brewery: Anheuser-Busch

1. Natural Light

> Rating (0-5): 1.86

> Type: Light lager

> Alc. content: 4.20%

> Brewery: Anheuser-Busch

От переводчика: хотя я люблю темное горькое пиво, но в компаниях приходилось пить и светлое, в том чиле из данного списка. Могусо всей ответственностью заявить что почти все марки пива перечисленные в списке (за исключением 3-4 которые не пил) - редкостное г....