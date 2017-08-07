Владимир Путин не оставил шансов Ангеле Меркель

Всё-таки сравнивать политиков на международной арене – это дело интересное, занятное, да еще и, как оказывается, курьезное и смешное. И это касается не только мировых лидеров. Даже в нашей стране можно найти достаточно примеров. Впрочем, история всё-таки пойдет о тех, кто имеет первостепенное значение в мире – Владимире Путине и Ангеле Меркель.

Именно к этим политикам в последнее время присматриваются внимательно. Особенно к фрау Меркель, которая, ну если не чудит откровенно, то точно действует как-то «хаотично». Вот ведь буквально в конце июня Германия была в числе тех государств, которые продлили санкции против России. Далее был скандал с турбинами Siemens и новые запреты со стороны ЕС. И при всем при этом немецкие политики, в числе который канцлер, лоббируют идею возведения проекта «Северный поток-2».

В общем, Германия Меркель абсолютно нелепо выглядит на международной арене, так как какой-то четкой позиции у фрау нет. А это может говорить о её безграмотности и беспринципности.

Хорошее сравнение по этой теме подобрали в известной немецкой бульварной газете Abendzeitung. Там сравнили отдых Владимира Путина и Ангелу Меркель, оставив, мягко сказав, фрау не у дел.

«Насколько у Путина и Меркель разные стили правления, настолько разный и отпуск. Владимир Путин демонстрирует в Сибири свою мужественность, а Ангела Меркель путешествует по Южному Тиролю и посещает оперу», — пишет Abendzeitung.

Издание отмечает последний отдых российского президента, и как Владимир Путин с распростертыми объятиями стоит под лучами солнца в Сибири, держа в руках приличную добычу. Как он излучает твердость духа, стоя с гарпуном в водолазном костюме. И как ни один другой глава государства «любит демонстрировать своё тело и свою мужественность».

Совершенно иначе ведет себя госпожа Ангела Меркель. Эта особа в воскресенье посетила премьеру оперы Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Нет, конечно, в этом нет ничего зазорного, но немецкий канцлер явилась туда «без обнажённого торса и без официального фотографа». Да еще и ко всему прочему в кимоно, в котором «выходит в свет» уже с 1996 года.

Меркель даже в одежде, в образе жизни и отношении к ней показала себя, как слабый, неуверенный политик. И вместо того чтобы как-то «держать марку», показывать себя уверенным и смелым политиком, она лишь публично упала в грязь лицом.

Между тем Владимир Путин превзошел её и тут. И это, как говорится, правда жизни, а не какая-то лесть и подхалимство личности Владимира Путина. Причем вышло это достаточно курьезно и смехотворно. К том же Путин не оставил Меркель никаких шансов себя превзойти.

Антон Орловский