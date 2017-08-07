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опубликовано редакцией на Переводике 07.08.17 16:34
скаут: Newsband; переводчик Newsband;
 
 

Bloomberg о поставках Украине вооружений: они принесут лишь смерть


Как известно, Украина продолжает грезить о поставках для своей армии западного вооружения. В настоящее время американские ведомства действительно обсуждают этот вопрос. Однако, как отмечает агентство Bloomberg (перевод портала Newsband.ru), если он будет решен положительно, в первую очередь возрастет число жертв в Незалежной.

По некоторым данным, Вашингтон может начать поставки Киеву противотанковых ракет «Джавелин» или даже зенитно-ракетных комплексов. При этом не ясно, зачем Украине ЗРК, так как воздушная война на территории Донбасса не ведется. Что касается ПТРК, то они могут найти применение, поскольку ополченцы народных республик располагают определенным количеством бронетехники.

Армии ЛНР и ДНР имеют на вооружении несколько сотен танков, которые были захвачены в боях с ВСУ или взяты со складов, оставшихся еще с советских времен. Эти машины участвовали в ряде операций на фронте, показав свою эффективность. В частности, они помогли взять под контроль Дебальцево и ряд других населенных пунктов региона.

Таким образом, «Джавелины» действительно могли бы пригодиться ВСУ, однако всерьез рассчитывать на них не стоит. Теоретически благодаря этим ПТРК можно подбить некоторое количество бронетехники ополченцев, но, к примеру, танковый прорыв с их помощью ликвидировать нельзя.

Bloomberg сообщает, что «Джавелины», скорее всего, будут эффективны против Т-72 и Т-80 ополченцев. Однако в этом есть большие сомнения. Против танков Т-90, которые являются развитием Т-72, в Сирии применялись более современные ракеты BGM-71 TOW-2A. Однако поразить эти машины им так и не удалось.


У ополченцев, конечно, нет Т-90, однако за плечами у танковых подразделений ДНР и ЛНР есть большой опыт ведения боевых действий против ВСУ. Украинские же войска, привыкшие к советской технике, вряд ли смогут научиться эффективно использовать «Джавелины» или другое современное западное вооружение.

Как известно, в Донбассе уже третий год действуют Минские соглашения. Несмотря на то, что ВСУ систематически нарушают их условия, масштабные боевые действия благодаря мирным договоренностям остались позади. Если же США примут решение поставлять на Украину летальное вооружение, то ситуация на линии фронта может обостриться и вновь перейти в открытую стадию.

Кровопролитие и смерть снова придут не только в Донбасс, но и в Незалежную. Подразделения ВСУ за минувшие годы не научились воевать и не повысили свою боеспособность, поэтому возобновление конфликта для них обернется новыми громкими и чувствительными поражениями.

Фото: Украина. Поставки оружия США © AFP 2016, Saul Loeb

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теги: США, Украина  
   
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