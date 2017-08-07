- Как Вы думаете, какова вероятность того что Вас убьют?

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Алексей Навальный - “50 процентов. Меня убьют или не убьют”





CBS NEWS August 5, 2017,

Главный оппозиционер России думает, что есть 50-процентный шанс, что его убьют за его выступления против президента Владимира Путина, что его ждет судьба многих врагов Кремля, постигшая их в последние годы.

Алексей Навальный, 41 год, самый громогласный российский критик режима Путина, проводит кампанию, чтобы бросить вызов Путину на президентских выборах в России в 2018 г., даже при том, что официально он не допущен к выборам.

Корреспондент Райан Чилкоут провел неделю с Навальным в июне, перед массовыми протестами против правительственной коррупции, он снимал второй эпизод для передачи "CBSN: On Assignment". Тысячи молодых людей вышли на улицы городов по всей России, протестующие прошли по Москве с плакатами, на которых можно было прочесть “Навальный 2018”, они скандировали “Путин - вор”. Было арестовано более 1000 человек, включая самого Навального, который провел 25 дней в тюрьме.

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Юрист по образованию, за последние пять лет Навальный был трижды осужден, так как его кампания по борьбе с коррупцией навлекла на него гнев Кремля. И он и его брат Олег были осуждены за растрату в 2014 году и приговорены к 3.5 годам тюремного заключения.

После широких протестов против осуждения, исполнение приговора в отношении Алексея было отложено. Олег, однако, продолжает находиться в тюрьме.

Алексей сказал, что чувствует себя "абсолютно" ответственным за тюремный срок Олега, сказав, что Кремль сделал мишенью Олега, чтобы наказать Алексея за выступления против режима.

"Ну, это - 100 процентов, он находится в тюрьме просто потому что он - мой брат. Это - единственная причина" сказал Навальный.

Поскольку известность Навального выросла, насилие в отношении его стало более жестоким. В прошлом году, в южной России, он подвергся нападению полувоенной группы. В этом году он едва не ослеп, когда кто-то плеснул химическую краску ему в лицо. Ему пришлось делать операцию чтобы сохранить зрение.

Алексей Навальный едва не ослеп после того как на него напали с химической краской в начале этого года. CBS NEWS

Некоторые, самые активные критики Путина оказались в изгнании или погибли, хотя никаких прямых доказательств, связывающих Путина с серией таинственных смертельных случаев, нет. Два года назад Борис Немцов, антикремлевский политик и союзник Навального, был застрелен недалеко от Кремля.

Навальный сказал, что химическая атака против него была работой режима.

"Этот нападавший... был направлен и нанят правительством и администрацией Путина. И у нас есть много доказательств этому" сказал Навальный.

Спрошенный о шансах на то что он окажется в тюрьме за его антикоррупционный крестовый поход, Навальный сказал, "Такие вещи решает лично Путин решает, и никто не знает - что у него в голове".

На вопрос - какие шансы на то что его убьют, у Навального был более точный ответ, "Ну, 50 процентов. Меня убьют или не убьют" сказал он.





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