навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
07.08.17   Редакция

- Как Вы думаете, какова вероятность того что Вас убьют?

(0)
06.08.17   Редакция

Увеличение доли НДФЛ для исторических поселений: Путин – «за», но есть одно «НО»

(0)
 
06.08.17  

ВМФ Индии отказывается от бракованных российских МиГ-29К, посадка которых выглядит как «авиакатастрофа» — Defense News

(0)
05.08.17   Редакция

Обзор трёх самых интересных новостей за сегодня:

(0)
 
05.08.17  

"Jeszcze Polska Nie Zginęła" или С Трампом и Богом - За Родину....

(0)
04.08.17   Редакция

Зарисовка из 90-х

(0)

последние за вчера, 06.08.17  
20:16   Редакция

Увеличение доли НДФЛ для исторических поселений: Путин – «за», но есть одно «НО»

(0)
 
16:53  

ВМФ Индии отказывается от бракованных российских МиГ-29К, посадка которых выглядит как «авиакатастрофа» — Defense News

(0)
 
11:27   Редакция

Испанские СМИ: «После такой рыбалки Владимир Путин победит в выборах с рекордным результатом»

(0)
 
05:04  

Белое дело генерала России и маршала Финляндии Карла Густава Маннергейма

(0)
 
04:29   Редакция

Кто-то должен был убирать в туалетах. Кто-то должен был доставлять свежее молоко в посольство

(0)
 
00:02   Редакция

Следующая война

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
06.08.17 16:53    
roodme Мебель для школьника (1)
04.08.17 16:21    
roodme Кто и как бросил курить? (12)
03.08.17 23:42    
Олька Просто стихи (794)
27.07.17 12:24    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (181)
26.07.17 21:44    
MarinK Отдых (21)
23.07.17 15:59    
roodme физическая красота - что это такое? (37)
18.07.17 14:47    
Premier Master Праздники (5)
18.07.17 00:48    
Олька Миссия "Переводики" (147)
 
опубликовано редакцией на Переводике 07.08.17 05:20
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

- Как Вы думаете, какова вероятность того что Вас убьют?

Алексей Навальный - “50 процентов. Меня  убьют или не убьют”


CBS NEWS August 5, 2017,

Putin critic Alexei Navalny thinks there's a 50/50 chance he'll be killed

Главный оппозиционер России думает, что есть 50-процентный шанс, что его убьют  за его выступления  против президента Владимира Путина,  что его  ждет судьба  многих врагов  Кремля, постигшая их   в последние годы.

Алексей Навальный, 41 год, самый  громогласный российский  критик  режима Путина,  проводит кампанию, чтобы бросить вызов Путину на президентских выборах в России в 2018 г., даже при том, что официально он  не допущен к  выборам.

Корреспондент Райан Чилкоут провел неделю с Навальным в июне,  перед массовыми протестами против правительственной коррупции,  он снимал  второй  эпизод   для  передачи  "CBSN: On Assignment". Тысячи молодых людей вышли на улицы городов по всей  России,  протестующие прошли по  Москве  с  плакатами, на  которых можно было прочесть “Навальный 2018”,  они скандировали “Путин - вор”. Было арестовано более 1000 человек, включая самого Навального, который провел 25 дней в тюрьме.

"CBSN: On Assignment" talks to Russia's leading opposition leader

Play VIDEO  

Юрист  по образованию, за последние  пять лет  Навальный  был  трижды осужден,  так  как  его кампания по борьбе с коррупцией  навлекла на него  гнев Кремля. И он и его брат Олег были осуждены за растрату в 2014  году  и приговорены к 3.5 годам тюремного заключения.

После широких  протестов против осуждения,  исполнение приговора в отношении  Алексея  было отложено. Олег, однако, продолжает находиться в тюрьме.

Алексей сказал, что чувствует себя "абсолютно" ответственным за тюремный срок Олега, сказав, что Кремль  сделал мишенью Олега, чтобы наказать Алексея за выступления  против режима.

"Ну, это - 100 процентов, он находится в тюрьме просто потому что он - мой брат. Это - единственная причина"  сказал Навальный.

Поскольку известность Навального выросла, насилие в отношении его  стало  более  жестоким. В прошлом году, в южной России,  он подвергся нападению полувоенной   группы. В этом году он едва не  ослеп, когда кто-то плеснул  химическую краску ему в  лицо. Ему пришлось делать операцию чтобы  сохранить зрение.

navalny-dye.png

Алексей Навальный едва не ослеп после того  как  на него напали с  химической краской  в начале этого года.   CBS NEWS

Некоторые, самые активные критики Путина  оказались  в изгнании  или погибли, хотя никаких  прямых  доказательств, связывающих  Путина с серией таинственных смертельных случаев,  нет. Два года назад Борис Немцов, антикремлевский политик и союзник Навального, был застрелен недалеко от Кремля.

Навальный сказал, что химическая атака против него была работой режима.

"Этот нападавший... был направлен  и нанят правительством и администрацией Путина. И у нас есть много доказательств  этому"  сказал Навальный.

Спрошенный о шансах  на  то  что он окажется в тюрьме за  его антикоррупционный крестовый  поход, Навальный сказал, "Такие вещи решает лично  Путин решает, и никто не  знает  -  что  у него в  голове".

На  вопрос - какие  шансы  на то что  его  убьют,  у Навального был более точный ответ, "Ну,  50 процентов. Меня убьют или не убьют"  сказал он.


Видео можно  посмотреть  здесь

статью прочитали: 30 человек

   
теги: Алексей Навальный, Россия  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 