Испанские СМИ: «После такой рыбалки Владимир Путин победит в выборах с рекордным результатом»





Корреспондент московского отделения испанского новостного агентства «La Vanguardia» Игнасио Ортега уверен, что Владимир Путин пользуется высокой популярностью у россиян: его активный образ жизни и открытость во взаимодействии с людьми позволят ему с лёгкостью выиграть очередные президентские выборы.





«Мне кажется, привычка президента России в свободное время отдыхать у себя в стране – прекрасная демонстрация любви к своей Родине. Прекрасная физическая форма Владимира Путина демонстрирует всему миру, что мужчина на пороге 65-летия – человек в самом расцвете сил, далёкий от образа дряхлеющего старика», – прокомментировал Игнасио Ортега фотографии и видеозаписи с мини-отпуска главы государства в Республике Тыва. Во время отдыха президент РФ катался на квадроциклах, сплавлялся по реке и во время подводной рыбалки смог поймать на гарпун крупную 21-килограммовую щуку.





«Первые снимки Владимира Путина с «голым торсом» появились в СМИ более трёх лет назад, однако не теряют свою актуальность до сих пор. Невозможно себе представить лидера другого государства, который регулярно тренируется в спортзалах, занимается борьбой дзюдо с молодыми соперниками и ведет насыщенную спортивную жизнь в других направлениях. Нынешняя рыбалка с двухчасовым погружением в 17-градусную воду убеждает огромную страну: с президентом всё в полном порядке. Он сможет с лёгкостью руководить Россией на своём посту и в течение третьего срока без каких-либо проблем», – заметил Игнасио Ортега.





«Несмотря на то, что Владимир Путин еще не дал согласия вновь участвовать в президентских выборах, мало у кого имеются сомнения в его переизбрании. Причем, с рекордным отрывом от своих политических соперников», – заключил испанский журналист. Напомню, что выборы главы государства запланированы на 18 марта 2018 года.





Возможными кандидатами являются Григорий Явлинский, Алина Витухновская, Владимир Жириновский, Сергей Полонский, Алексей Навальный, Анатолий Баташёв, Максим Сурайкин, Вячеслав Мальцев и Андрей Бажутин.

статью прочитали: 66 человек

Комментарии

Западные средства массовой информации редко отзываются о Российской Федерации в положительном ключе. Основным тезисом новостей ЕС и США является прямая русофобия, сопряжённая с постоянным обвинением Москвы в любых внешних и внутренних политических проблемах той или иной страны. Сейчас мнение иностранных журналистов кардинально поменялось: информация о краткосрочном отпуске российского президента в Республике Тыва и его рыбалке взбудоражила западную общественность. Практически впервые жители Америки и ЕС без прикрас и домыслов смогли оценить эту новость: видимо, подвижки в сторону настоящей журналистики на Западе еще сохранились.