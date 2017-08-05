ВОКРУГ СВЕТА (без политики): Китай

Сногсшибательная новая униформа китайских стюардесс （Источник: <<Жэньминь жибао>> он-лайн ） 12/07/2017



12 июля, «Жэньминь жибао» онлайн -- На днях за границей стали бурно обсуждать фотографии моделей в новой форме бортпроводников одной китайской авиакомпании. По сравнению с формой прошлых лет, данные костюмы будто сошли с подиума высокой моды. Фотографии, на которых модели демонстрируют новую форму, выглядят как обложка журнала

















Мой муж – китаец: «за» и «против»



Сухорецкая Анастасия



Браки русских девушек с китайцами редкостью назвать сложно. Этому способствует и создаваемый СМИ положительный имидж Китая в России, и растущая мощь КНР, и укрепление двусторонних отношений, да и просто образ китайского мужа как преданного и заботящегося о семье. Однако, культурные разногласия часто становятся причиной ссор в межнациональных браках. Журналист «Жэньминь Жибао онлайн» побеседовала с русскими девушками, замужем за китайцами, которые согласились поделиться интересными историями из своей жизни в браке.





Мы счастливы вместе

Девушка А., в браке 3 месяца: «Он может решить абсолютно любую проблему, если он что-то не умеет или не понимает, то всегда разберется. Я знала точно, что бы ни случилось, он всегда будет рядом, меня подкупила его твердость намерений, умение добиваться целей. Я знала, что с ним я точно не пропаду. Кроме того, у него отличное чувство юмора».





Девушка С., в браке более 7 лет: «Он прожил 8 лет во Франции, интересный собеседник, много путешествовал, много знает. У него спокойный характер, уравновешенный, не ревнивый, у него хорошее чувство юмора, он всегда умеет рассмешить».

Почти все девушки, участвующие в интервью, отмечали в качестве положительного момента разделение обязанностей по дому, что китайский муж не будет требовать «варить борщей» каждый день. Также, почти у всех девушек мужья либо учились, либо жили долгое время за границей: в Швейцарии, Франции, Великобритании, США. Для таких пар европейско-азиатские культурные различия сводятся к минимальным.





Анекдот, а не жизнь

Несмотря на вышеописанные преимущества российско-китайских семейных пар, культурные различия дают о себе знать уже с первого периода отношений. Многим невестам сложно привыкнуть к китайской кухне и китайским застольным традициям, а кто-то не может найти общего языка с родственниками мужа.





Девушка И.: «Родственники моего мужа из деревни под Уханью переехали к нам в квартиру, в Пекин, пожить некоторое время, пока им не выделят жилье. Родители не умели пользоваться современной техникой и даже привезли с собой из деревни курицу, которая жила у нас дома».





Девушка А., в браке 3 месяца: «Мне долго пришлось привыкать к постоянным разговорам о еде. Покушала? Что? Когда? Почему не поела мясо? Почему поела только мясо? У китайцев еда – настоящий культ. Мое любимое выражение за столом – «Я сама», потому что я не люблю холодные гусиные внутренности, жирную домашнюю колбасу или суп из непонятных мне ингредиентов и даже не собираюсь пробовать».





Девушка О., в браке 5 лет: «Трудностью было научиться общаться со свекровью. В ее понимании, кофе, сладкое и все такое не полезно, и мне приходилось пить кофе тайно. Хотя сейчас она его пьет уже со мной. С родителями мужа мы общаемся на китайском. Вначале с родителями было сложно: я их понимала, а они меня нет. Было сложно высказать свое мнение, в семье твой голос как бы теряется. Но со временем стало лучше».





Девушка Б., мама троих детей и в браке уже больше 15 лет, пожаловалась, что родители мужа поначалу не давали ей воспитывать детей: «Китайские родители, видимо, думают, что детей мы родили для них, и это их забота с самого рождения. Но, слава богу, они немного поддались воспитанию, и с детьми первые три года я была сама. Они помогали очень, но не были полностью заменены. Сейчас дети взрослые, но они также сильно привязаны к бабушке и дедушке, их присутствие сильно сказывается».





Кроме того, несмотря на то, что Россия известна своей алкогольной культурой, девушки находят неуместным обычай в Китае пить много «байцзю» на застольях с малознакомыми людьми.

В заключение, прослушав много историй от русских жен китайских мужей, можно сказать только одно: каждый делает выбор сам, вступать в межнациональный брак или нет. «С милым рай и в шалаше», говорит русская пословица, главное – любовь, а остальное – приложится.

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