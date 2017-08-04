Балканы ждут пересмотра границ

21.06.17 Автор Янис Тиктопулос



Назначение Аны Брнабич на пост премьер-министра Сербии означает серьезные изменения в политике Сербии, считает обозреватель издания МК "Афинский Курьер" Яннис Тиктопулос.

«Нас и Руса – триста милиона,

Нас безо Руса – пола камиона».

Сербское присловье.

Сие присловье – «Нас с русскими – триста миллионов, нас без русских – полтора грузовика» – уже достаточно давнее. Но и по сии дни сербы его повторяют, сам проверял!

Люди постарше с нескрываемой гордостью, те, кто помоложе, иль с некоей растерянностью, или даже с некоторой иронией. Но повторяют все.

Ведь в наличии мощного изначального покровителя – Великой России – сербы видят гарантии Великой Сербии, то бишь Возрождения их великой государственности. Ну, хотя бы в границах Третьей Югославии – Югославии Слободана Милошевича.

Ана Брнабич

Даже самые осторожные разговоры о сколь-нибудь Великой (в кавычках или без) Сербии, теперь придется отложить – и вглубь – в самый дальний бабушкин сундук.

Президент Сербии Александр Вучич, и без того прозападный до неприличия, решил прямо дать понять своим хозяевам, что он сам свой, до боли! Что он за европейские (точнее – гейропейские) ценности, аж до последней капли крови!

Новоизбранный президент Вучич – в недавнем прошлом сам премьер-министр Сербии – назначил на свой пост Ану Брнабич. Это столь знаковое событие, что в нем – назначении Аны –необходимо разобраться (именно так, Ана – не Анна: почему, не ведаю – Я.Т.).

Ана Брнабич обладает целой тьмой особенностей!

Во-первых, Ана – первая женщина–премьер в сербской истории вообще.

Во-вторых, Ана блестяще образованна – в Великобритании и Штатах. Это очень важно!

Не забудем Зоран Джинджич, творец прозападного курса Сербии (это после многодневных бомбежек Белграда НАТОвцами!), по уровню интеллекта был… Торговец с чимкентского Верхнего базара.

Ану в малом знании никто не обвинит. Ана Брнабич – реально трилингва. То есть, не просто читает с трудом, переводит со словарем. Ана одинаково свободно владеет сербскохорватским, русским и английским.

Впрочем, назначил Брнабич президент не за ее знания да образованность. Есть у нее и более шибкие в условиях нынешнего Евросоюза (а Вучич туда стремится) достоинства.

Ана Брнабич станет первой в истории премьером – открытой агрессивной лесбиянкой. Насколько я понимаю, Ана Брнабич станет на сегодняшний день третьим европейским премьером – открытым геем.

Первый – премьер-министр Люксембурга – Ксавье Беттель, «Позор России», как его именуют в русских патриотических социальных сетях. Дело в том, что мать Ксавье Беттеля – реально русская, да еще и внучатная племянница гениального Рахманинова.

Второй – ирландский премьер-министр Лео Варадкер.

Надо сказать, что со своей сексуальной ориентацией Ана Брнабич определилась уж давно, и никогда ее шибко не скрывала. Да это и нереально! Достаточно поглядеть внимательно на фотографии Аны. Однако, сколь прискорбны не были бы лесбийские увлечения Аны, для нас с вами, уважаемый читатель, людей православных, есть у Брнабич особенности и похуже.

Ана Брнабич родилась в Белграде 28 сентября 1975 года. Но она – этническая хорватка и католичка!

Назначение хорватки и католички на пост премьер-министра православной Сербии, особенно ежели учесть, что сия хорватка и католичка к тому же еще и лесбиянка, свидетельствует лишь об одном: самая Сербия нынешняя в никоем разе православной державой не является.

Что до русских: я думаю, им надобно с сего дня поставить на сербах жирный крест.

«С такими раскладами для русских Сербия уже навсегда потеряна, как до того – Черногория» – пишет современный русский националист, эксперт по Балканам Григорий Миронов. Хорошо сказал!

Достоевский

Переживать особенно нечего. Потеряна Сербия – и Господь с ней. Вступила в НАТО Черногория… Видимо, войдет и Скопье Зорана Заева… И что?

Все эти православные страны, которые спаслись от османов лишь мощью русских штыков – все сегодня в НАТО. И болгары, и румыны, и греки…

Не думаю, что Шойгу и Герасимов шибко опасаются боевого потенциала вышеперечисленных держав.

А Григорий Миронов напрасно переживает. Люди куда более умные, нежели он, все сие предвидели аж полтора столетия назад.

«Не будет у России, и никогда еще не было таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными» (Ф.М.Достоевский. Дневник писателя, 1877. Ноябрь).

Достоевский продолжает: «Не будь во все эти сто лет Освободительницы – России, так они давным-давно сами сумели бы освободиться от турок, своею доблестию или помощию Европы, которая, опять-таки, не будь на свете России, не только не имела бы ничего против их освобождения, но и сама освободила бы их».

Вот это и есть – ясный, объективный взгляд на вещи. Хотя, скажем прямо, Достоевский пощадил (вывел здесь за скобки) греков да румын.

Федор Михайлович и к войне за освобождение Болгарии отнесся с неким скептицизмом. В отличие от прекраснодушных Аксаковых и откровенно медлительного Тургенева.

Федор Михайлович не был славянофилом вообще никогда, с юности. А вот меня часто обвиняют (или просто констатируют) читатели – более из России – что я-де славянофил. Вовсе нет: я русофил, а это совсем не одно и то же.

Поразило другое: читатель Кайсидис утверждает, что я русофил; как и любимый мной Достоевский. Я-то русофил! Но Достоевский – отнюдь. Он попросту русский.

Окончание

А, знаете, вполне может случиться, и весьма скоро, что Ана Брнабич будет полностью заправлять в Белграде. Давно пора переформатировать православных сербов в нечто более удобоваримое для общеевропейского котла.

В конце концов, и хорваты, и бостанцы (бошняки) – те же сербы и есть – просто принявшие католицизм или ислам.

И как ведь здорово получилось! Зверства бандитов-усташей Павелича и Кватерника затмевают деяния эсэсовцев фон Рейхенау. А бостанцы сегодня – все эти Рефики Шабанаджовичи – уж такие упертые мусульмане, что в некоторых районах Сараево за юбку и средней длины могут сильно побить.

Ане Брнабич доверяет Запад, даже несмотря на идеальный русский (ну, славянка – что с нее возьмешь?). Ведь она окончила престижнейшие университеты Нортвуда (Мичиган) и Халла (в Великобритании), работала в Программе ЕС по аграрному развитию Сербии, а в 2002-11 – в Агентстве США по международному развитию.

С 2011 – в штатовской компании Continental Wind Serbia (с января 2013 – директор сей компании).

А на пост премьера Ана пришла с позиции наиважнейшей – министра государственного и локального самоуправления в правительстве Александра Вучича (с 2016).

«Всем хороша девушка!» – не без ехидства восторгается Григорий Миронов.

Но все не так просто: чтобы поставить на пост премьера Сербии лесбиянку, хорватку и католичку, надо понимать – сие не вызовет отпор.

В сербском обществе сильны позиции прозападных глобалистов. Когда им говорят – но Белград-то НАТО бомбило! – следует ответ: «Э-э, да когда это было!».

Вообще-то менее двух десятков лет тому…

Косово

Давайте откровенно: последний шанс, дабы сохранить Сербию не то, что бы великой – хоть сколь-нибудь пристойной – это любыми усилиями возвернуть Косово.

Косово – это Косово поле, это 1389 год, это вельможа Милош Обилич, на исходе первого страшной битвы, вразвалочку шедший в шатер Мурада I.

Турки – простые такие были вообще – даже сабельку с Милоша не сняли.

Обилич султану не дал и слова молвить – сходу саблю в живот.

Впрочем, нынешняя Сербия не есть Сербия Карагеоргия и Обреновичей, героя войны с Наполеоном Милорадовича. Не есть даже Сербия Караджича, Младича и Аркана…

Ныне – Ана Брнабич от лица Српска… Что значит, и надежд на возврат Косова нет. И никакой сколь-нибудь значимой Сербии не будет.

Не случайно наибольший ужас назначение Брнабич вызвало… Нет, не в Сербии, и даже не в Републице Српской (в Боснии). В сербских сегментах Косова.

Дело в том, что Ана Брнабич аж десять лет (с 2007) работала в специальном Координационном Совете при правительстве Сербии по Прешевской долине, Косову и Метохии. И позиция Аны там все эти десять лет была однозначной: безоговорочное признание независимости Косова от Сербии.

Крупнейший ныне русский балканист, доктор исторических наук Елена Гуськова, откровенно пишет: «Важнейшей задачей Александра Вучича как креатуры Брюсселя станет признание независимости Косова от Белграда, и новый премьер Ана Брнабич поможет Вучичу эту задачу решить».

Лучше и не скажешь…

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