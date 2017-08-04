Зарисовка из 90-х
В тяжелые 90-е, когда все стояло, когда директора предприятий считали, что только трус и дурак платит зарплату своим работникам, у моего друга удрала жена.
Однажды он пришел с работы и увидел , что квартира абсолютно пуста. Остался алюминиевый котелок с которым он ходил на рыбалку и ложка. Тоже алюминиевая. Даже коврик у двери исчез.
По почерку содеянного он узнал руку жены.
Но самое главное - посреди гостиной сидел неизвестный ему микроскопических размеров пёсик с развесистыми ушами и тоскливо выл.
Как позже мне сказал приятель , пёсик был породы кобелёк.
Так и сказал.
Это был последняя подлость от суки-жены.
Она знала, что он, мой приятель, не переносит и презирает мелких комнатных собачек.
... Но делать было нечего. Надо было как-то налаживать быт.
Они приобрели сильно подержанный надувной матрас и стали спать на нем.
Жрали кильку в томате с картошкой, запивая пивом марки "Жигулевское".
Пёсик, впрочем, пить пиво отказывался.
Возможно, из принципиальных соображений.
Но приятель не терял надежды со временем приучить его хоть к одному мужскому пороку...
Со временем вскрылись проблемы.
Пёсик не терпел одиночества.
С отбытием приятеля на работу он принимался развлекать себя лаем вперемежку с тоскливым тонким воем.
Соседи стали нагнетать.
Типа, собачий вой - к покойнику и всякое такое.
И тогда приятель решил брать его с собой на работу.
Из старой кожаной перчатки он пошил пёсику байкерскую косуху. Типа жилета.
Оснастил её сверкающими заклепками и блестящими цепочками.
Красотища получилась невероятная.
Шлем пришлось изготовить из яркой оранжевой пластмассовой мыльницы.
Обряженный таким образом пёсик гордо восседал на бензобаке старого мотоцикла и гляделся очень авантажно.
На перекрестках перед светофорами он делал громкие замечания лаем тормознувшим водителям.
Те были в восторге, что создавало некоторые проблемы дорожному движению.
Вообще пёсик чувствовал себя очень непринужденно и в то же время как-то ответственно.
...Однажды за ними два квартала гнались гаишники с включенной сиреной.
Оказывается, бойцы глазам своим не поверили, увидев двух удальцов на мотоцикле, которые, пригнувшись следовали куда-то по своим делам.
Причем передний, в оранжевом шлеме, из -под которого развевались на ветру уши , был необычайно маленьким...
Со временем жена сделала попытку замириться и вернуться. Что-то у неё пошло не так.
Но они её не пустили.
Крепкая мужская дружба дороже.
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