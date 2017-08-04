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опубликовано редакцией на Переводике 04.08.17 20:55
скаут: notforme;
 
 

Зарисовка из 90-х

В тяжелые 90-е, когда все стояло, когда  директора предприятий считали, что только трус и дурак платит зарплату своим  работникам, у моего друга удрала жена.

Однажды он пришел с работы  и увидел , что квартира абсолютно пуста. Остался алюминиевый котелок с которым он ходил на рыбалку и ложка. Тоже алюминиевая.   Даже коврик у двери исчез.
По почерку содеянного  он узнал руку жены.

Но самое главное - посреди гостиной сидел неизвестный ему микроскопических размеров   пёсик с развесистыми ушами и тоскливо выл.
Как  позже  мне сказал приятель , пёсик был породы кобелёк.
 Так и сказал.

Это был последняя подлость   от суки-жены.
Она знала, что он, мой приятель, не переносит и презирает мелких комнатных собачек.

...  Но делать было нечего. Надо было как-то налаживать быт.

Они приобрели  сильно подержанный надувной матрас и стали спать на нем.
Жрали  кильку в томате с картошкой, запивая пивом  марки   "Жигулевское".
Пёсик, впрочем,  пить пиво отказывался.
 Возможно, из принципиальных соображений.
Но приятель не терял надежды со временем приучить его хоть к одному мужскому пороку...

Со временем вскрылись проблемы.
Пёсик не терпел одиночества.
С отбытием  приятеля на работу он принимался развлекать себя  лаем вперемежку с тоскливым тонким воем.

Соседи стали нагнетать.
Типа,  собачий вой - к покойнику и всякое такое.

И тогда приятель решил брать его с собой на работу.
Из старой кожаной перчатки  он пошил   пёсику байкерскую косуху.  Типа  жилета.
Оснастил её сверкающими  заклепками и блестящими цепочками.
 Красотища получилась невероятная.
Шлем  пришлось изготовить из яркой оранжевой пластмассовой  мыльницы.

Обряженный таким образом пёсик  гордо восседал на бензобаке старого мотоцикла и гляделся очень авантажно.
На перекрестках перед светофорами  он делал громкие  замечания лаем  тормознувшим водителям.
Те были в восторге, что создавало некоторые  проблемы дорожному движению.
Вообще  пёсик чувствовал себя очень непринужденно и в то же время как-то ответственно.

...Однажды  за ними два квартала  гнались гаишники с включенной сиреной.
Оказывается, бойцы глазам своим не поверили, увидев  двух удальцов  на мотоцикле, которые, пригнувшись следовали куда-то по своим делам.  
Причем  передний, в оранжевом шлеме, из -под которого развевались на ветру уши , был необычайно маленьким...

Со временем  жена  сделала попытку замириться и вернуться. Что-то у неё пошло не так.
Но они её не пустили.
Крепкая мужская дружба дороже.


статью прочитали: 34 человек

Комментарии 
Цитировать Имя
Opozdavshiy, 04.08.2017 21:12:39
Хорошо! Да здравствует мужская дружба!
Кстати, я думаю, что песик отучил таки приятеля от дурного пристрастия к пиву на ночь.

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