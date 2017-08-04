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опубликовано редакцией на Переводике 04.08.17 20:55 скаут: notforme

Ссылка на оригинал Зарисовка из 90-х В тяжелые 90-е, когда все стояло, когда директора предприятий считали, что только трус и дурак платит зарплату своим работникам, у моего друга удрала жена.



Однажды он пришел с работы и увидел , что квартира абсолютно пуста. Остался алюминиевый котелок с которым он ходил на рыбалку и ложка. Тоже алюминиевая. Даже коврик у двери исчез.

По почерку содеянного он узнал руку жены.



Но самое главное - посреди гостиной сидел неизвестный ему микроскопических размеров пёсик с развесистыми ушами и тоскливо выл.

Как позже мне сказал приятель , пёсик был породы кобелёк.

Так и сказал.



Это был последняя подлость от суки-жены.

Она знала, что он, мой приятель, не переносит и презирает мелких комнатных собачек.



... Но делать было нечего. Надо было как-то налаживать быт.



Они приобрели сильно подержанный надувной матрас и стали спать на нем.

Жрали кильку в томате с картошкой, запивая пивом марки "Жигулевское".

Пёсик, впрочем, пить пиво отказывался.

Возможно, из принципиальных соображений.

Но приятель не терял надежды со временем приучить его хоть к одному мужскому пороку...



Со временем вскрылись проблемы.

Пёсик не терпел одиночества.

С отбытием приятеля на работу он принимался развлекать себя лаем вперемежку с тоскливым тонким воем.



Соседи стали нагнетать.

Типа, собачий вой - к покойнику и всякое такое.



И тогда приятель решил брать его с собой на работу.

Из старой кожаной перчатки он пошил пёсику байкерскую косуху. Типа жилета.

Оснастил её сверкающими заклепками и блестящими цепочками.

Красотища получилась невероятная.

Шлем пришлось изготовить из яркой оранжевой пластмассовой мыльницы.



Обряженный таким образом пёсик гордо восседал на бензобаке старого мотоцикла и гляделся очень авантажно.

На перекрестках перед светофорами он делал громкие замечания лаем тормознувшим водителям.

Те были в восторге, что создавало некоторые проблемы дорожному движению.

Вообще пёсик чувствовал себя очень непринужденно и в то же время как-то ответственно.



...Однажды за ними два квартала гнались гаишники с включенной сиреной.

Оказывается, бойцы глазам своим не поверили, увидев двух удальцов на мотоцикле, которые, пригнувшись следовали куда-то по своим делам.

Причем передний, в оранжевом шлеме, из -под которого развевались на ветру уши , был необычайно маленьким...



Со временем жена сделала попытку замириться и вернуться. Что-то у неё пошло не так.

Но они её не пустили.

Крепкая мужская дружба дороже.





статью прочитали: 34 человек Комментарии ﻿

В тяжелые 90-е, когда все стояло, когда директора предприятий считали, что только трус и дурак платит зарплату своим работникам, у моего друга удрала жена.Однажды он пришел с работы и увидел , что квартира абсолютно пуста. Остался алюминиевый котелок с которым он ходил на рыбалку и ложка. Тоже алюминиевая. Даже коврик у двери исчез.По почерку содеянного он узнал руку жены.Но самое главное - посреди гостиной сидел неизвестный ему микроскопических размеров пёсик с развесистыми ушами и тоскливо выл.Как позже мне сказал приятель , пёсик был породы кобелёк.Так и сказал.Это был последняя подлость от суки-жены.Она знала, что он, мой приятель, не переносит и презирает мелких комнатных собачек.... Но делать было нечего. Надо было как-то налаживать быт.Они приобрели сильно подержанный надувной матрас и стали спать на нем.Жрали кильку в томате с картошкой, запивая пивом марки "Жигулевское".Пёсик, впрочем, пить пиво отказывался.Возможно, из принципиальных соображений.Но приятель не терял надежды со временем приучить его хоть к одному мужскому пороку...Со временем вскрылись проблемы.Пёсик не терпел одиночества.С отбытием приятеля на работу он принимался развлекать себя лаем вперемежку с тоскливым тонким воем.Соседи стали нагнетать.Типа, собачий вой - к покойнику и всякое такое.И тогда приятель решил брать его с собой на работу.Из старой кожаной перчатки он пошил пёсику байкерскую косуху. Типа жилета.Оснастил её сверкающими заклепками и блестящими цепочками.Красотища получилась невероятная.Шлем пришлось изготовить из яркой оранжевой пластмассовой мыльницы.Обряженный таким образом пёсик гордо восседал на бензобаке старого мотоцикла и гляделся очень авантажно.На перекрестках перед светофорами он делал громкие замечания лаем тормознувшим водителям.Те были в восторге, что создавало некоторые проблемы дорожному движению.Вообще пёсик чувствовал себя очень непринужденно и в то же время как-то ответственно....Однажды за ними два квартала гнались гаишники с включенной сиреной.Оказывается, бойцы глазам своим не поверили, увидев двух удальцов на мотоцикле, которые, пригнувшись следовали куда-то по своим делам.Причем передний, в оранжевом шлеме, из -под которого развевались на ветру уши , был необычайно маленьким...Со временем жена сделала попытку замириться и вернуться. Что-то у неё пошло не так.Но они её не пустили.Крепкая мужская дружба дороже.