Очередная информационная кампания Запада по распространению фейков провалилась: свидомые пропагандисты заметают следы







Стоит отметить, что украинские пропагандисты хорошо «отличились» ещё в 2014 году, когда резкий скачок антироссийских «вбросов» в социальных сетях и на форумах навел пользователей глобальной паутины на мысль о том, что катастрофа малазийского боинга была нарочно срежессирована, чтобы потом обвинить в этом преступлении Россию! Что-то подобное было зафиксировано и во время боев за Алеппо, когда свидомые пропагандисты яростно убеждали свою аудиторию в том, что законный президент Сирии Башар Асад – настоящий диктатор, убийца и чуть ли не людоед. Они при этом транслировали в эфирах и распространяли в социальных сетях фотографии окровавленных женщин и детей.



Однако, как выяснилось некоторое время спустя, украинские «воины невидимого фронта» при тесном содействии со стороны своих западных кураторов прекрасно освоили мастерство театральной бутафории. Окровавленные «жертвы» режима Асада стали появляться позднее перед объективами камер уже в прекраснейшем расположении духа и с улыбками на лицах. Но кто там будет их запоминать, поэтому можно скармливать «нерабам» все, что угодно…



Только, справедливости ради, стоит сказать, что причастны к подобному «фейкометству» не только свидомые пропагандисты, но и их западные коллеги, они же кураторы. Ведь принято считать, что иностранные наставники лишь дают указания своим «коллегам», а те, в силу присущего им дилетантизма, крайне «криво» их исполняют, но это не совсем так – кураторы ложают не меньше подопечных. В частности, иностранные фейко-студии поставляют украинским пропагандистам постановочные материалы, и одна из подобных студий была раскрыта на Синае.



Недавно в информационном пространстве стал муссироваться фейк о том, что режим Башара Асада готовится осуществить химическую атаку против своего же населения. Несмотря на то, что химическое оружие в 2014 году было полностью вывезено из САР, и это подтверждают международные организации, западные пропагандисты при активнейшей поддержке свидомых коллег распространяют этот вброс, и не приводят совершенно никаких доказательств, ссылаясь на правительство США. В частности, представитель Госдепа США Хизер Науэрт говорит, что у них есть соответствующие разведывательные данные, но предоставить их на обозрение широкой общественности они, как обычно, не могут. Вот её заявление: «Доказательства и не будут раскрываться, поскольку это относится к компетенции разведки. Вам всем известно, что иногда появляются вопросы, в детали которых мы не можем вдаваться, но они привлекают внимание правительства Соединенных Штатов на высшем уровне».



Но пока вроде бы эта тема поутихла (по всей видимости, трюк с «химической атакой» будет задействован несколько позднее), однако пропагандистская машина по-прежнему не сбавляет обороты – заморские кураторы дали распоряжение своим украинским слугам состряпать новый фейк о «бесчеловечности» режима Асада. Но и тут, собственно, украинская фабрика троллей селу в лужу.



Им была поставлена задача: вбросить в сеть фейковое видео, на котором запечатлено, как якобы проассадовские бойцы пытают мирное население в Сирии, а один из них говорит на «русском». И что же сделали очень «профессиональные» свидомые пропагандисты? Правильно – не стали заморачиваться. Они отыскали несколько видео из Ирака 2012 года, наложили на них «нужную» звуковую дорожку и стали тиражировать эту дешевку в сети.



Им была поставлена задача: вбросить в сеть фейковое видео, на котором запечатлено, как якобы проассадовские бойцы пытают мирное население в Сирии, а один из них говорит на «русском». И что же сделали очень «профессиональные» свидомые пропагандисты? Правильно – не стали заморачиваться. Они отыскали несколько видео из Ирака 2012 года, наложили на них «нужную» звуковую дорожку и стали тиражировать эту дешевку в сети. Профессионализм чувствуется сразу… Фейк

https://www.youtube.com/watch?v=XePwcEdmRD8 https://www.youtube.com/watch?v=Qx8uZmOxbZg

Однако стоит отметить, что американцы недалеко ушли от своих новых славянских собратьев. Они тоже хорошенько облажались с собственным вбросом: нашли подходящее видео, также, особо не парясь, наложили на него звуковую дорожку с якобы русской речью, и должно было получиться так, будто бы один из проассадовских солдат избивает ни в чем неповинных сирийцев и при этом говорит по-русски. Только вот прогадали заморские пропагандисты – вместо русского языка на видео слышна мова. Уж неизвестно, их украинские коллеги так подвели, или же они сами сдуру не разобрались, но факт остается фактом – американские «бойцы невидимого фронта» знатно сели в лужу!

Когда же столь топорная работа была разоблачена (спустя несколько дней), американцы вместе со своими свидомыми коллегами кинулись хвосты подчищать, да уже не тут-то было – интернет помнит всё! Вот, собственно, все 3 видео, которые украинские горе-пропагандисты залили в сеть удобно собраны на этом твиттер-аккаунте.



Фейк

https://www.liveleak.com/view?i=424_1498872366



ОРИГИНАЛ ВИДЕО НА ЮТУБ





Фейк https://www.buzzfeed.com/kateritter/shocking-video-shows-russian-speaking-militants-be-3270j?utm_term=.umGRY3Y7Rv#.de6y6p65ya



ОРИГИНАЛ ВИДЕО НА ЮТУБ



Как следует из всего вышеизложенного, американо-украинские пропагандисты ничего не могут сделать нормально… Вообще ничего - даже слепить простейший фейк. Они и тут умудрились сесть в лужу! А информационному продукту настолько низкого качества, какой они предлагают пользователям сети, могут поверить только наглухо «упоротые» русофобы, которым вообще нет разницы, правда это или нет, им просто нравиться, когда Россию поливают грязью!





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Комментарии

В эпоху бурного развития цифровых технологий, распространение «нужной» информации стало едва ли не одной из самых востребованных задач государственных чиновников по всему миру, но порой они с этим крайне плохо справляются… Примерами плохой работы в данной области может похвастаться украинская пропаганда, которая старается сотрудничать со своими американскими коллегами.