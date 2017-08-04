«Кривая дорожка» России убеждает США в их иллюзорном лидерстве

Действия Москвы на Западе расценивают как возврат к канонам Холодной войны прошлого века, отмечая при этом, что затяжная конфронтация с США в итоге приведет Россию к тем же событиям, которые ознаменовали распад Советского Союза. Соответствующую точку зрения высказал бывший посол Соединённых Штатов в Польше Дэниэл Фрид в своей статье издания The Atlantic.

Россия, как утверждает в статье экс-представитель США в Польше, вновь «пошла по кривой дорожке» противостояния с Соединёнными Штатами. При этом активная деятельность действующей российской власти в области «кибератак и дезинформации» соотносится, по мнению автора, с советскими «активными мероприятиями» эпохи Рейгана, а конфликт на Украине имеет аналогию с войной в Афганистане.

Невзирая на стремления российского правительства ослабить западную коалицию, она якобы сегодня крепко стоит на ногах. И доказательством этого является то, что Марин Ле Пен так и не пришла к власти во Франции, в то время как государственные институты США сдерживают якобы деструктивные попытки Дональда Трампа наладить отношения с Россией путем ослабления санкционного режима и практики многоуровневого сотрудничества в различных областях.

Одновременно с этим автор статьи отмечает, российские «западники» (наши оголтелые либералы) прекрасно осознают, что России необходимо сконцентрироваться на модернизации собственной экономики, а для этого необходим доступ к западным технологиям и капиталам. Соответственно получается, что Москва сегодня стоит перед выбором: пойти на уступки западным партнёрам или продолжать вести ту внешнеполитическую линию, которая существует на сегодняшний день.

Что же касается непосредственно санкций против России, то по этому вопросу американский дипломат убежден в том, что хоть такой способ взаимодействия с Москвой не нравится действующему президенту США Дональду Трампу, он позволяет администрации Белого Дома сохранять рычаги воздействия на РФ в сложившейся ситуации. Более того, автор пишет, что Европа также внесла свой вклад в «сдерживание российской агрессии» в мире путем присоединения к режиму санкций, что также не может не радовать (идея трансатлантического единства).

Стоит отметить, что подобная писанина, точнее изложенные в ней тезисы, являются отличным примером того, как мыслит типичный американский политолог/чиновник/конгрессмен времен Холодной войны. Ну, это ещё ладно – ничего нового в этом, по сути, нет. Но вот примечательно другое: насколько искаженно автор видит картину мира сегодня, соотнося её с событиями прошлого.

Ни для кого не секрет, что на протяжении всей истории человечества именно способы передачи информации оказывали определяющее воздействие на все сферы жизнедеятельности людей. За последние 70 лет в этой области наблюдается такой импульс развития, аналогий которому не было в известной истории человечества, и поэтому сегодня крайне неуместно соотносить те обстоятельства, при которых Вашингтону удалось развалить СССР в конце прошлого века, с реалиями сегодняшнего дня.

Во-первых, в эпоху 80-х ни советская элита, ни простые граждане не знали, что на самом деле представляет из себя демократия западного типа, и какое воплощение она будет иметь на практике на постсоветском пространстве. Во-вторых, способы передачи информации изменились в корне – сегодня балом правит глобальная сеть, и именно это позволяет доносить до каждого человека на планете альтернативную точку зрения.

Грубо говоря, если ещё 30 лет назад население на Западе, по сути, знало только то, что знать положено (к примеру, большинство американцев никогда не слышали о бомбардировках Югославии), то теперь идейные люди, типа Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа, имеют возможность освещать такие тайны Западной коалиции, о разглашении которых раньше нельзя было даже мечтать!

И подобная тенденция только развивается. Люди постепенно становятся более информативными, и, как следствие, более выборочными к источникам информации. Уже немало тех, кто пытается соотносить все (ну или хотя бы основные) точки зрения, представленные в информационном пространстве, перепроверять информацию и на основании этого делать выводы.

В таких реалиях сегодняшнего дня идеологическое лидерство Запада стоит уже под огромным вопросом… На Западе появляется все больше недовольных. Все больше людей там понимает, что политические элиты ЕС-США уже прогнили настолько, что даже представить страшно. И, как ни странно, на этом фоне все больше людей симпатизирует Владимиру Путину и позиции Москвы на международной арене – одна только Германия чего стоит…

А американские дипломаты до сих пор думают, что Штаты с их билибердой про «Город на холме», про прекрасные либеральные ценности и т.д. владеют умами людей по всему миру. Все очень стремительно меняется, господин Фрид, и теперь вам стоит переживать о том, как бы не оказаться в ситуации, с которой столкнулся СССР в конце прошлого века.

Евгений Радугин