Политическая элита США против всего мира

Американские политики считают, что международные перемены, которых добивается президент Трамп, для них опасны. Объединившись, они добились полного подчинения президента Конгрессу. Почти единодушно они проголосовали за введение новых санкций против Северной Кореи, Ирана и России, нанеся удар по инвестициям Европейского союза и Китая. Их цель состоит в недопущении политики сотрудничества и развития, поддерживаемой президентом, и возврате к доктрине Вулфовица, то есть политике конфронтации и господства над миром.

Подобного скандала до сих пор не было. Руководитель аппарата Белого дома Райнс Прибус лично принимал участие в заговоре по дискредитации президента Трампа и подготовке импичмента. Он способствовал ежедневным утечкам, нарушавшим политическую жизнь в США, и в частности тем, что свидетельствовали о якобы имевших место связях команды Трампа с Кремлём [1]. Уволив его, Трамп вошёл в конфликт с руководством Республиканской партии, лидером которой в недавнем прошлом был Прибус.

Заметим, что ни одна из упомянутых утечек не имела никаких доказательств по выдвигаемым обвинениям.

Последовавшая после этого реорганизация команды Трампа осуществлялась в ущерб республиканцам и в пользу военных, выступающих против власти Глубинного государства. Союз, заключённый скрепя сердце Республиканской партией с Дональдом Трампом 21 июля 2016 г. при его выдвижении кандидатом на выборы президента, приказал долго жить. Таким образом, всё возвращается на круги своя: с одной стороны, не справляющийся со своими обязанностями президент «Глубинной Америки», а с другой – правящая элита Вашингтона, поддерживаемая «Глубинным государством» (то есть той частью администрации, которая обеспечивает управление государством при смене власти).

По-видимому, эта коалиция поддерживается Соединённым Королевством и Израилем.

Случилось то, что должно было случиться: демократические и республиканские лидеры совместными действиями поставили крест на внешней политике президента Трампа и не позволили нанести удар по их имперским устоям.

С этой целью они приняли 70-страничный закон об официальном введении санкций против Северной Кореи, Ирана и России [2]. Закон в одностороннем порядке предписывает всем странам соблюдать установленные в нём торговые ограничения. Эти санкции должны соблюдаться не только Европейским союзом и Китаем, но и государствами, против которых он нацелен.

Лишь пять парламентариев не поддержали этот закон и голосовали против его принятия: конгрессмены Джастин Эмаш, Том Мэсси и Джимми Дункан и сенаторы Дональд Пол и Берни Сандерс.

Положения этого закона запрещают исполнительной власти ослаблять торговые ограничения, в какой бы форме они ни выражались. Дональд Трамп практически связан по рукам и ногам. Конечно, он мог бы наложить вето, но согласно конституции Конгресс может повторно проголосовать за этот текст и вынудить президента принять его. Последний подпишет его, чтобы избежать конфликта с Конгрессом. В самое ближайшее время должна разразиться неслыханная война.

Политические партии в США намерены заблокировать «доктрину Трампа», согласно которой США должны развиваться быстрее, чем другие страны, чтобы сохранить лидирующие позиции в мире. Они хотят возобновить «доктрину Вулфовица» 1992 г., согласно которой Вашингтон должен сохранять господствующее положение в мире путём сдерживания потенциальных соперников [3].

Пол Вулфовиц – это троцкист, который при президенте Буше старшем боролся против России. Десять лет спустя при Буше младшем он становится заместителем министра Обороны, а затем директором Всемирного Банка. В прошлом году он оказывал поддержку демократке Хиллари Клинтон. В 1992 г. он писал, что самым опасным соперником США является Европейский союз, и что Вашингтон должен его уничтожить не только политически, но и экономически.

Закон о санкциях противоречит всему, что Дональд Трамп совершил за последние шесть месяцев. Это борьба против Братьев-мусульман и созданных ими террористических организаций, подготовка соглашения о независимости Донбасса (провозглашение Малороссии) и восстановление шёлкового пути.

В ответ на санкции Россия для начала потребовала от Вашингтона привести количество дипломатических и технических сотрудников американского посольства в Москве в точное соответствие с числом российских дипломатов и технических работников, несущих службу на территории Америки, то есть до 455 человек, и 755 человек должны покинуть российскую территорию.

В этой связи 27 февраля этого года министр Обороны Сергей Шойгу выступая в Государственной Думе заявил, что российская армия с опозданием на 28 лет по сравнению с США способна сама осуществлять так называемые «цветные революции».

Европейцы наконец-то сообразили, что их вашингтонские друзья (демократы Обама и Клинтон, республиканцы Маккейн и Макконнелл) не оставляют для ЕС никакой надежды на развитие. Это жестокий удар, но они так и не поняли, что «непредсказуемый» Дональд Трамп на самом деле является для них лучшим союзником. Встревоженные законом об ужесточении санкций, принятом во время их летних каникул, они перешли в режим ожидания.

Все компании, вложившие свои капиталы в решение Европейской комиссии по обеспечению Союза энергетическими ресурсами, разорятся. Wintershall, E.ON Ruhrgas, N. V. Nederlandse Gasunie и Engie (бывшая GDF Suez) принимают участие в строительстве второй ветки газопровода «Северный поток 2», отныне запрещённый Конгрессом. Они теряют не только право на участие в американских тендерах, но и все свои авуары, размещённые в США. Им запрещён доступ в международные банки, и они не могут осуществлять свою деятельность за пределами ЕС.

Своё недовольство на данный момент выразило только правительство Германии. Неизвестно, удастся ли ему убедить европейских партнёров и поднять Союз против американского владыки. Ничего подобного до сих пор не было, поэтому нельзя на что-то сослаться и прогнозировать последствия этих событий. Не исключено, что некоторые государства-члены Союза встанут на защиту интересов США, как это задумано Конгрессом, во вред своим европейским партнёрам.

Соединённые Штаты, как и любое другое государство, имеет право запретить своим компаниям вести торговлю с иностранными компаниями, а иностранным компаниям торговать со своими. Но согласно Уставу ООН они не могут навязывать свои собственные установки по этой части своим союзникам и партнёрам. Тем не менее, после введения санкций против Кубы они действовали так всегда. В то время по инициативе Фиделя Кастро, который не был коммунистом, революционное правительство Кубы начало проводить аграрную реформу, которая не устраивала Вашингтон [4]. И все члены НАТО, которым никакого дела не было до этого маленького острова в Карибском заливе, стали на защиту интересов США. Постепенно самодовольный Запад привык к тому, что не считает зазорным морить голодом тех, кто сопротивляется его всесильному владыке. А сегодня оказалось, что Запад впервые сам стал жертвой системы, которую он помогал устанавливать.

Конфликт Трампа с американским истеблишментом становится культурой поведения. В нём потомки отцов-пилигримов, грезивших о сладкой жизни, сталкиваются с потомками пуритан, прибывших в Америку на «Майфлауэре» [5]. Этим объясняется, например, осуждение мировой прессой вульгарных высказываний нового директора службы по связям Белого дома с общественностью Энтони Скарамуччи. До сих пор Голливуд прекрасно приспосабливался к манерам деловых людей Нью-Йорка, а тут кучерскую лексику ни с того, ни сего стали признавать неприличной для власть предержащих. Так выражался только президент Ричард Никсон. Он вынужден был уйти в отставку после Уотергейтского скандала, организованного ФБР. Однако всем известно, что он был мудрым президентом, положившим конец войне во Вьетнаме и, в противовес СССР, восстановившим нормальные отношения с Китаем. Удивительно, что пресса старой Европы, из пуританских соображений осуждающая язык Скарамуччи, выступает против политики, проводимой командой Трампа, и даже добивается ухода президента Трампа со своего поста, едва тот вступил в должность.

Но то, что может казаться банальной борьбой кланов, на самом деле определяет судьбу человечества. Либо это конфронтация и доминирование одних над другими, либо равноправное сотрудничество и развитие.