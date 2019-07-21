Красиво жить не запретишь...





Я совершила тур по охраняемому посёлку, который был построен “российским Трампом” недалеко от Москвы. Во всём - от его полей для гольфа до особняков, которые мне было запрещено фотографировать, было нетрудно увидеть в чем состоит его привлекательность для миллиардеров страны.

Katie Warren

Комплекс Agalarov Estate был построен российским миллиардером, девелопером, которого называют «российским Трампом». Кэти Уоррен / Business Insider

Комплекс Agalarov Estate - частный закрытый посёлок для миллиардеров расположенный приблизительно в 30 милях от Москвы, Россия.

Он был построен Арасом Агаларовым, российско-азербайджанским застройщиком-миллиардером, которого называют «российским Трампом» за его стремление ставить свое имя на всех своих проектах.

Комплекс включает в себя 18-луночное поле для гольфа и гольф-клуб, три ресторана, пляжный клуб, роскошный отель, фитнес-центр площадью 5000 квадратных футов, спа-центр, школу и многое другое.

Недавно я совершила тур по Agalarov Estate, и комплекс оказался даже еще более уединенным и приватным чем я себе представляла.

Примерно в 30 милях от центра Москвы находится роскошный закрытый поселок площадью 741 акров, где российские миллиардеры живут в домах стоимостью от 6 до 50 миллионов долларов.

Комплекс Agalarov Estate был построен российско-азербайджанским миллиардером-девелопером Арасом Агаларовым, которого называют «российским Трампом» за его стремление указать свое имя во всех своих проектах

Комплекс включает в себя 18-луночное поле для гольфа и гольф-клуб, три ресторана, пляжный клуб, роскошный отель, фитнес-центр площадью 5000 квадратных футов, спа-центр, школу и многое другое.

Во время недавней поездки в Россию я мне удалось совершить эксклюзивный тур по комплексу Agalarov Estate, и он оказался даже еще более уединенным и приватным чем я себе представляла. Это был очень чистый, строго охраняемый поселок, настолько конфиденциальный, что мне было запрещено фотографировать сами дома.

Вот как выглядит престижное сообщество.

Agalarov Estate - частный закрытый поселок для миллиардеров на окраине Москвы, Россия.

В комплекса имеется 18-луночное поле для гольфа, пляжный клуб и многое другое. Agalarov Estate

Он был построен Арасом Агаларовым, российско-азербайджанским застройщиком-миллиардером, которого называют «российским Трампом» за его стремление указывать свое имя на всех своих проектах.

Компания Агаларова, Crocus Group, как сообщается на её веб-сайте, владеет более чем 43 миллионами квадратных футов недвижимости по всей России, включая рестораны, жилые комплексы, концертный зал, банк, выставочный центр и люксовый торговый центр.

Комплекс Agalarov Estate находится примерно в часе езды (в зависимости от пробок) от центра Москвы.

Карты Google

Строительство комплекса было завершено около 10 лет назад.

Во время недавней поездки в Россию я получила возможность совершить эксклюзивный тур по комплексу вместе с местными экспертами по элитной недвижимости - Леонидом Никитским, главой отдела загородной недвижимости Moscow Sotheby's International Real Estate, и Алексеем Коротких из Villagio Estate.

Кэти Уоррен / Business Insider

Мои гиды рассказали мне, что в эксклюзивном комплексе Agalarov Estate живут бизнесмены, политики и даже некоторые знаменитости. Большинство из них из России.

Чтобы попасть в поселок нам пришлось пройти через охраняемый въезд.

Кэти Уоррен / Business Insider

Мне сказали, что частные дома запрещено фотографировать, только общие помещения.

Самый дешевый дом в Agalarov Estate стоит 6 миллионов долларов, средняя цена - до 50 миллионов долларов.

Кэти Уоррен / Business Insider

Мои гиды сказали мне, что сегодня здесь есть несколько домов, за которые могут просить 100 миллионов долларов, но люди, живущие в поселке, редко продают.

И когда они это делают, инфомация об их домах, как правило, не публикуется в публичных списках, а передается из уст в уста как «шепотные списки».

Богатый пригородный поселок окружен прекрасным ландшафтом. Трава поля для гольфа идеально ухожена и поливается, а на территории отеля высажены различные виды деревьев.

Кэти Уоррен / Business Insider

Мне сказали, что 15 лет назад здесь было чистое поле.

В комплексе имеется собственный частный пляжный клуб для жителей, в который входит итальянский ресторан с европейской и азербайджанской кухнями.

Katie Warren / Business Insider

Перед рестораном - открытый бассейн в курортном стиле с шезлонгами и зонтиками, с которого открывается вид на живописное озеро.

Кэти Уоррен / Business Insider

Во время моего пребывания в поселке я видела очень мало машин, но те, что я видела, это были блестящие роскошные автомобили.

Кэти Уоррен / Business Insider

По словам моих гидов, некоторые жители поселка путешествуют в Москву и обратно на вертолетах.

Agalarov Estate имеет собственную частную гостиницу, которую могут забронировать только резиденты.

Кэти Уоррен / Business Insider

Хотя я не могла фотографировать дома в поселке, но мой гид сказал мне, что отель является хорошим примером стиля здешних усадеб.

Кэти Уоррен / Business Insider

Действительно, многие из величественных домов, которые я видела, были сделаны из кирпича и украшены элегантными деталями дизайна, такими как колонны.

Еще в 2008 году Агаларов сказал The Telegraph, что дома в поселке будут иметь разный дизайн.

«Стили отличаются», - сказал он. «Все они будут точными копиями известных архитектурных стилей. Я считаю, что это будет проект жилищного строительства самого высокого качества в России».

Я вошла в отель, чтобы осмотреть его.

Кэти Уоррен / Business Insider

Вестибюль отеля, отделанный мрамором, украшен парадной лестницей и огромным букетом пионов и других свежих цветов на столе посреди холла.

Роскошно оформленный гостиный уголок соединяется с баром в вестибюле.

Кэти Уоррен / Business Insider

В отеле есть роскошный спа-комплекс с крытым бассейном, гидромассажной ванной и турецкой баней - хаммамом.

Кэти Уоррен / Business Insider

В девяти спа-салонах предлагаются процедуры для лица и тела, различные виды массажа, а также тайские травяные паровые и ароматические ванны.

То тут, то там, на всей территории отеля, я замечала декоративный золотой логотип «АА».

Кэти Уоррен / Business Insider

Помимо пляжного клуба, жители Agalarov Estate также могут посещать роскошный тренажерный зал Crocus Fitness.

Кэти Уоррен / Business Insider

В фитнес-центре площадью 5000 квадратных футов есть три крытых и три открытых теннисных корта.

Кэти Уоррен / Business Insider

На тренировочной площадке также есть боксерский ринг, силовые тренажеры, беговые дорожки и другие тренажеры.

Кэти Уоррен / Business Insider

Когда я вошла в фитнес-центр, он был пуст.

Жители также, конечно, имеют доступ в гольф-клуб.

Кэти Уоррен / Business Insider

Членство в клубе обходится в 950 000 рублей в год или чуть менее 15 000 долларов, и участники могут пригласить до трех гостей.

18-луночное поле для гольфа комплекса было спроектировано американским архитектором Кэлом Олсоном.

Кэти Уоррен / Business Insider

По данным Американского общества архитекторов для гольфа поле для гольфа открылось в 2010 году,

Внутри клуба, прямо за стойкой регистрации, жителей приветствует статуя игрока в гольф наносящего удар

Кэти Уоррен / Business Insider

Главная гостиная клуба имеет высокие потолки, окна от пола до потолка и мраморные полы.

Кэти Уоррен / Business Insider

Есть также магазин, который продает одежду и снаряжение для гольфа.

В гольф-клубе находится один из трех ресторанов поселка.

Кэти Уоррен / Business Insider

После турниров по гольфу, в ресторане часто проводятся вечеринки и другие мероприятия.

Рядом с гольф-клубом находится частная школа английского языка, Школа Кингсли.

Кэти Уоррен / Business Insider

Согласно веб-сайту школы, преподаватели являются носителями английского языка, а занятия часто проводятся на улице.

Когда мы выезжали из закрытого поселка, я была страшно разочарована тем, что не смогла сфотографировать роскошные дома, размер которых варьировался от 19 300 квадратных футов до почти 27 000 квадратных футов.

Кэти Уоррен / Business Insider

В комплексе - около 260 домов, он занимает площадь более 741 акров.

Я не могла фотографировать даже те дома, которые были непроданы или все еще строились, а таких я видела несколько. Но я не должна была удивляться.

Кэти Уоррен / Business Insider

Во время моего пребывания в России, где я писала о вопросах элитной недвижимости, мне неоднократно говорили, что сверхбогатые россияне (а их много - в Москве проживает 70 миллиардеров) ценят безопасность и конфиденциальность превыше всего.

И эти два фактора, конечно же - наряду с такими роскошными удобствами, как частный пляжный клуб и поле для гольфа - именно это и делают комплекс Agalarov Estate настолько привлекательным для российской верхушки.

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