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опубликовано редакцией на Переводике 21.07.19 21:30
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Красиво жить не запретишь...


Я совершила тур  по охраняемому посёлку, который  был построен “российским Трампом” недалеко от  Москвы. Во всём - от его полей для гольфа до особняков, которые мне было запрещено фотографировать, было нетрудно увидеть в  чем состоит его привлекательность для миллиардеров страны.

Katie Warren


agalarov estate

Комплекс Agalarov Estate был  построен российским миллиардером, девелопером, которого называют  «российским Трампом». Кэти Уоррен / Business Insider

  • Комплекс Agalarov Estate - частный  закрытый посёлок для миллиардеров  расположенный  приблизительно в  30 милях от Москвы, Россия.

  • Он был построен Арасом Агаларовым, российско-азербайджанским застройщиком-миллиардером, которого называют «российским Трампом»  за его стремление  ставить свое имя на  всех своих проектах.

  • Комплекс  включает в себя 18-луночное поле для гольфа и гольф-клуб, три ресторана, пляжный клуб, роскошный отель, фитнес-центр площадью 5000 квадратных футов, спа-центр, школу и многое другое. 

  • Недавно я  совершила тур  по Agalarov Estate, и  комплекс оказался даже еще более  уединенным и приватным чем я себе представляла.


Примерно в 30 милях от центра Москвы находится роскошный  закрытый поселок площадью 741 акров, где российские миллиардеры живут в домах стоимостью от 6 до 50 миллионов долларов.

Комплекс Agalarov Estate был построен российско-азербайджанским миллиардером-девелопером Арасом Агаларовым, которого называют «российским Трампом»  за его стремление  указать свое имя во  всех своих проектах

Комплекс  включает в себя 18-луночное поле для гольфа и гольф-клуб, три ресторана, пляжный клуб, роскошный отель, фитнес-центр площадью 5000 квадратных футов, спа-центр, школу и многое другое.

Во время недавней поездки в Россию я  мне удалось совершить эксклюзивный тур по комплексу   Agalarov Estate, и он оказался даже еще более уединенным  и приватным чем я себе представляла. Это был очень чистый, строго охраняемый  поселок, настолько конфиденциальный, что мне было запрещено фотографировать сами дома.

Вот как выглядит престижное сообщество.

Agalarov Estate - частный закрытый поселок  для миллиардеров на окраине Москвы, Россия.

Agalarov Estate is a private gated community for billionaires on the outskirts of Moscow, Russia.

В  комплекса  имеется 18-луночное поле для гольфа, пляжный клуб и многое другое. Agalarov Estate 

Он был построен Арасом Агаларовым, российско-азербайджанским застройщиком-миллиардером, которого называют «российским Трампом»  за его стремление  указывать свое имя  на всех своих проектах.

Компания Агаларова, Crocus Group,   как сообщается на её  веб-сайте, владеет более  чем 43 миллионами   квадратных футов недвижимости по всей России, включая рестораны, жилые комплексы, концертный зал, банк, выставочный центр и люксовый  торговый центр.

Комплекс Agalarov Estate находится примерно в часе езды (в зависимости от пробок)  от центра Москвы.

Agalarov Estate is about an hour's drive from the center of Moscow, depending on traffic.

Карты Google

Строительство комплекса  было завершено около 10 лет назад.

Во время недавней поездки в Россию я получила  возможность совершить эксклюзивный тур по комплексу  вместе с местными экспертами по элитной недвижимости - Леонидом Никитским, главой  отдела загородной недвижимости Moscow Sotheby's International Real Estate, и Алексеем Коротких из Villagio Estate.

On a recent trip to Russia, I got an exclusive tour of the community with local luxury real-estate experts Leonid Nikitskiy, head of country real estate at Moscow Sotheby's International Real Estate, and Alexey Korotkikh of Villagio Estate.

Кэти Уоррен / Business Insider

Мои гиды рассказали мне, что в эксклюзивном  комплексе Agalarov Estate живут бизнесмены, политики и даже некоторые знаменитости. Большинство из них из России.

Чтобы попасть в поселок нам  пришлось пройти через охраняемый  въезд.

We passed through a security gatehouse to get into the estate.

Кэти Уоррен / Business Insider

Мне сказали, что частные дома  запрещено фотографировать, только общие помещения.

Самый дешевый дом в Agalarov Estate стоит 6 миллионов долларов, средняя  цена - до 50 миллионов долларов.

The cheapest home at Agalarov Estate costs $6 million, with prices reaching up to $50 million.

Кэти Уоррен / Business Insider

Мои  гиды сказали  мне, что сегодня здесь  есть несколько домов, за которые могут просить 100 миллионов долларов,  но люди, живущие в поселке, редко продают.

И когда они это делают, инфомация  об их домах, как правило, не публикуется в публичных списках, а  передается из уст в уста как «шепотные списки».

Богатый пригородный  поселок окружен прекрасным  ландшафтом. Трава поля для гольфа идеально ухожена и поливается, а на территории отеля высажены различные виды деревьев.

The wealthy suburb is pristinely landscaped. The grass of the golf course is perfectly manicured and watered, and various types of trees were planted throughout the property.

Кэти Уоррен / Business Insider

Мне сказали, что 15 лет назад здесь  было чистое поле.

В комплексе имеется собственный частный пляжный клуб для жителей, в который входит итальянский ресторан с  европейской и азербайджанской кухнями.

The estate has its own private beach club for residents, which includes an Italian restaurant serving European and Azerbaijani cuisine.

Katie Warren / Business Insider

Перед  рестораном - открытый  бассейн в курортном стиле с шезлонгами и зонтиками, с  которого открывается вид на живописное озеро.

Outside is a resort-style pool with lounge chairs and umbrellas, which overlooks a picturesque lake.

Кэти Уоррен / Business Insider

Во время моего пребывания в поселке  я видела очень мало машин, но те, что я видела,  это были блестящие роскошные автомобили.

I didn't see many other vehicles driving around during my time at the estate, but those I did see were spotless, shiny luxury cars.

Кэти Уоррен / Business Insider

По словам моих гидов, некоторые жители  поселка путешествуют в Москву и обратно на вертолетах.

Agalarov Estate имеет собственную частную гостиницу, которую могут забронировать только резиденты.

Agalarov Estate has its own private hotel that can be booked only by residents.

Кэти Уоррен / Business Insider

Хотя я не могла фотографировать дома в  поселке, но мой гид сказал мне, что отель является хорошим примером стиля здешних  усадеб.

While I wasn't able to photograph the homes at Agalarov Estate, my tour guide told me the hotel is a good example of the houses' style.

Кэти Уоррен / Business Insider

Действительно, многие из величественных домов, которые я видела, были сделаны из кирпича и украшены элегантными деталями дизайна, такими как колонны.

Еще в 2008 году Агаларов сказал The Telegraph, что дома в  поселке будут иметь разный дизайн.

«Стили отличаются», - сказал он. «Все они будут точными копиями известных архитектурных стилей. Я считаю, что это будет проект жилищного строительства самого высокого качества в России».

Я вошла в отель, чтобы осмотреть  его.

I stepped into the hotel to have a look around.

Кэти Уоррен / Business Insider

Вестибюль отеля, отделанный мрамором, украшен парадной лестницей и  огромным букетом пионов и других свежих цветов на столе посреди холла.

Роскошно оформленный гостиный уголок соединяется с баром  в вестибюле.

A lavishly decorated seating area connects to a lobby bar.

Кэти Уоррен / Business Insider

В отеле есть роскошный спа-комплекс с крытым бассейном, гидромассажной ванной и турецкой  баней - хаммамом.

The hotel includes a luxury spa complex with an indoor pool, a hot tub, and a hammam.

Кэти Уоррен / Business Insider  

 В девяти спа-салонах предлагаются процедуры для лица и тела, различные виды массажа, а также тайские травяные паровые и ароматические ванны.

То  тут,  то там,  на всей территории отеля, я замечала декоративный золотой логотип «АА».

Here and there throughout the hotel, I spotted an ornate golden

Кэти Уоррен / Business Insider

Помимо пляжного клуба, жители Agalarov Estate также могут посещать роскошный тренажерный зал Crocus Fitness.

In addition to the beach club, Agalarov Estate residents also have access to a luxury gym, Crocus Fitness.

Кэти Уоррен / Business Insider

В фитнес-центре площадью 5000 квадратных футов есть три крытых и три открытых теннисных корта.

The 5,000-square-foot fitness center has three indoor tennis courts and three outdoor courts.

Кэти Уоррен / Business Insider

На тренировочной площадке также есть боксерский ринг, силовые тренажеры, беговые дорожки и другие тренажеры.

The exercise venue also offers a boxing ring, weight machines, treadmills, and other cardiovascular machines.

Кэти Уоррен / Business Insider

Когда я вошла  в фитнес-центр,  он был пуст.

Жители также,  конечно, имеют доступ в гольф-клуб.

Residents also have access, of course, to the golf club.

Кэти Уоррен / Business Insider

Членство в клубе обходится в 950 000 рублей в год или чуть менее 15 000 долларов, и участники могут пригласить до трех гостей.

18-луночное поле для гольфа  комплекса было спроектировано американским архитектором Кэлом Олсоном.

Agalarov's 18-hole golf course was designed by American architect Cal Olson.

Кэти Уоррен / Business Insider

По данным   Американского общества архитекторов  для гольфа  поле для гольфа открылось в 2010 году, 


Внутри клуба,  прямо за стойкой регистрации,  жителей приветствует статуя игрока в гольф  наносящего ударInside the club, a statue of a golfer in mid-swing greets residents just past the reception desk.

Кэти Уоррен / Business Insider

Главная  гостиная клуба имеет высокие потолки, окна от пола до потолка и мраморные полы.

The club's main lounge area features high ceilings, floor-to-ceiling windows, and marble floors.

Кэти Уоррен / Business Insider

Есть также магазин, который продает одежду и снаряжение  для гольфа.

В  гольф-клубе  находится один из трех ресторанов  поселка.

The golf club holds one of the estate's three restaurants.

Кэти Уоррен / Business Insider

После турниров по гольфу,  в ресторане часто проводятся вечеринки  и другие мероприятия.

Рядом с гольф-клубом находится частная школа английского языка, Школа Кингсли.

Next to the golf club is the community's private English school, the Kingsley School.

Кэти Уоррен / Business Insider

Согласно  веб-сайту школы,  преподаватели являются носителями английского языка,  а занятия часто проводятся на улице.

Когда мы  выезжали из  закрытого поселка, я  была страшно разочарована тем, что не смогла  сфотографировать роскошные дома, размер которых варьировался от 19 300 квадратных футов до почти 27 000 квадратных футов.

As we drove through the gated community, I was increasingly disappointed that I wasn't able to take photos of the lavish homes, which I was told range in size from about 19,300 square feet to nearly 27,000 square feet.

Кэти Уоррен / Business Insider

В  комплексе  - около 260 домов, он  занимает площадь более 741 акров.

Я не могла фотографировать  даже те дома, которые были непроданы или  все еще строились, а таких я видела несколько. Но я не должна была удивляться.

I couldn't even photograph homes that were unsold and still under construction, of which I saw a few. But I shouldn't have been surprised.

Кэти Уоррен / Business Insider

Во время моего пребывания в России,  где я писала о вопросах элитной недвижимости, мне неоднократно говорили, что сверхбогатые россияне (а их много - в  Москве проживает 70 миллиардеров) ценят безопасность и конфиденциальность превыше всего.

И эти два фактора, конечно же - наряду с такими роскошными удобствами, как частный пляжный клуб и поле для гольфа - именно это и делают комплекс Agalarov Estate  настолько привлекательным для российской верхушки.


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теги: Россия  
   
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