опубликовано редакцией на Переводике 24.07.19 19:43 скаут: bachmatov1988; переводчик bachmatov1988; “derStandard.at”,

"Der neue Rüstungswettlauf: Verteidigung in und aus dem Weltall" Австрия - 16 июля 2019 г. Новая гонка вооружений: оборона в космосе и из космоса Франция хочет, как и Китай и США, создать свое собственное космическое командование для защиты критически важной инфраструктуры. Гонка вооружений кажется неизбежной. Это – обычные подозреваемые. В прошедшие выходные президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об образовании собственного космического командования специально для защиты от потенциальной опасности в космосе и из космоса. США запланировали то же самое на 2020 год, в Китае это уже давно есть. Перевод фото: Четыре из 84 обладающих спутниками государств могут их сбивать - государства, которые сбили свой собственный спутник - государства, которые запустили спутники По состоянию на апрель 2019 года 2 062 спутников в настоящее время вращаются вокруг Земли Источники: UN – United Nations – Организация Объединенных Наций CFR – Council on Foreign Relations – Совет по внешним сношениям (США) UCSUSA – Union of Concerned Scientists of the United States of America – Союз обеспокоенных ученых Соединенных Штатов Америки. Китай, США, Россия и Индия уже сбили свой собственный спутник. Кроме того, возможностью запускать спутники со своей территории обладают только Франция, Япония, Китай, Соединенное Королевство, Израиль, Украина, Иран, Северная и Южная Корея, а также Новая Зеландия. Фото: DER STANDARD У русских, британцев и индийцев военно-космические способности (еще) закреплены за военно-воздушными силами, однако они постоянно расширяются и модернизируются. Из семи государств-лидеров по расходам на обороны отсутствует только Саудовская Аравия как достоянная упоминания потенциальная держава в космическом пространстве вне земной атмосферы. Как и в Иране, но и в остальных фактически ядерных государствах, таких как Израиль, Пакистан или Северная Корея, саудиты тоже засматриваются в направлении звезд. В настоящее время наблюдается не только гонка за господство в космосе – которая ведется между США, Китаем и Россией – но и гонка за возможные последние места за столом потенциальных космических держав. Технический прогресс за прошедшие годы привел к демократизации космоса. То, что раньше было доступно только абсолютным сверхдержавам, сегодня может себе позволить намного больше государств. Более 80 стран уже вывели спутники на околоземную орбиту. Тем не менее 12 из них располагают возможностью делать это со своей собственной территории. Запустив в 2018 году 39 новых спутников, Китай впервые вывел на орбиту новейшие спутники. Наряду с вооруженными силами и научно-исследовательскими институтами этим занимаются компания Space X Илона Маска и компания Blue Origin Джеффа Безоса – частные компании, которые пригодными для вторичного использования ракетами уплотняют космическое сообщение. В апреле 2019 года нас окружали 2062 спутника – тенденция сохраняется. Комфорт и зависимость То, что приносит населению в первую очередь много комфорта в виде интернета, цифровой навигации или глобальной связи, создает зависимость для вооруженных сил этого сила. В наши дни не только значительная часть нашего энергоснабжения зависит от получаемой с помощью спутников информации; на этом основаны вся наша денежная и финансовая система и боеспособность вооруженных сил. Поэтому Вашингтонский аналитический центр по внешней политике Center for Strategic and International Studies обозначил сеть спутников как «инфраструктуру нашей инфраструктуры». И её безусловно нужно защищать – с одной стороны от нападений противника, с другой стороны, от космического мусора. Космический мусор возникает, например, в результате аварий или распада выведенных из эксплуатации спутников, однако прежде всего в результате их уничтожения государствами. Ранее четыре государства сбили свои собственные спутники с целью проверки – США и Россия уже во время холодной войны; Китай – в 2007 году, а Индия впервые в марте этого года. Хотя в понедельник лунная миссия держава, стремящейся стать космической державой, оказалась неудачной, успешное уничтожение спутника на высоте 300 километров тем не менее подкрепляет амбиции второй по численности населения страны Земли. При этом относительно низкая высота полета уничтоженного спутника стала компромиссом со стороны индийцев, чтобы не рисковать вызвать возмущение со стороны ООН. А именно государства несут ответственность за причиненный ими ущерб; кроме того, в соглашении прописаны семь руководящих принципов в целях избегания космического мусора. Недостаток контроля над вооружениями Договор по космосу 1976 года предусматривает, в целом, чисто мирное использование космоса и запрещает размещение ядерного оружия в космосе, а также создание военных баз на небесных телах – договоров о контроле над вооружениями в прямом смысле все же не существует. Такие договоры были бы возможны, если – как и в случае с Договором о нераспространении ядерного оружия – группа государств, которые на это способны, например, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также Индия и ЕС, объединятся, чтобы запретить другим государствам, самостоятельно регулировать свое поведение и таким образом ограничить ресурсозатратный виток гонки вооружений. До сих пор слишком велик страх военных держав, что потенциальные противники сделают их «слепыми» в военном отношении. Тем не менее, прямое уничтожение спутников – только один из возможных вариантов. Как правило, военные стратеги исходят из 4 возможных сценариев космической войны, для которой или против которой государств в ближайшее время будут все более вооружаться. Пекин, Вашингтон и Москва уже сегодня могут размещать на околоземной орбите спутники в качестве так называемых «спящих», которые при необходимости могут быть включены и активно уничтожать другие спутники. Кроме того, все три проводят исследования в области вооружений, которые могут уничтожать спутники с помощью лазеров, высококонцентрированного микроволнового излучения или электрических импульсов. Третье измерение включает в себя создание помех, искажение и глушение сигналов, на что сегодня способны небольшие частные научно-исследовательские институты. Для хищения компьютерных данных и для отключения систем можно использовать и классические хакерские атаки. (Фабиан Соммавилла, 16.7.2019).

