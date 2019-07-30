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опубликовано редакцией на Переводике 30.07.19 02:19
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Австрия выдала ордер на арест российского шпиона Игоря Зайцева


Zatsev

SECURITY & DEFENCE

Posted on Jul 26, 2019

Австрия выдала ордер на арест российского  офицера, о котором было сказано, что им был  завербован полковник, который якобы 30 лет шпионил в  пользу Москвы. 

Полицейские в Зальцбурге заявили, что на офицера,   которого чиновники назвали 65-летним Игорем Егоровичем Зайцевым,  выданы европейские и международные ордера на арест.

Его подозревают в том, что он был  куратором австрийского полковника  с 1990-х годов вплоть до его ареста  в прошлом году. 

В своем заявлении австрийская полиция написала  следующее: «Оперативный работник ГРУ подозревается в том, что он подстрекал отставного 70-летнего полковника австрийской армии проводить  разведывательную деятельность в ущерб Австрии, раскрывать государственные секреты и преднамеренно передавать [России] военные секреты«.

Полиция утверждает, что в качестве оплаты за информацию, включающую  подробные сведения об австрийских вооруженных силах и их системах вооружения, полковник получил  сотни тысяч евро. 

В прошлом году министр обороны Австрии Марио Кунасек заявил, что дело о шпионаже стало известно благодаря помощи другого европейского разведывательного агентства. 

Австрийские СМИ сообщили, что полковник был чрезвычайно профессионален и работал в армейском центре управления в  Зальцбурге. 

По сообщениям, он поддерживал связь со своим русским куратором, используя сложное оборудование.

Полковник изначально сотрудничал с полицией. Однако в сообщениях говорится, что с  недавних пор он хранит молчание о результатах расследования дела. 

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теги: Австрия  
   
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