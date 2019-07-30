Австрия выдала ордер на арест российского шпиона Игоря Зайцева

SECURITY & DEFENCE

Posted on Jul 26, 2019

Австрия выдала ордер на арест российского офицера, о котором было сказано, что им был завербован полковник, который якобы 30 лет шпионил в пользу Москвы.

Полицейские в Зальцбурге заявили, что на офицера, которого чиновники назвали 65-летним Игорем Егоровичем Зайцевым, выданы европейские и международные ордера на арест.

Его подозревают в том, что он был куратором австрийского полковника с 1990-х годов вплоть до его ареста в прошлом году.

В своем заявлении австрийская полиция написала следующее: «Оперативный работник ГРУ подозревается в том, что он подстрекал отставного 70-летнего полковника австрийской армии проводить разведывательную деятельность в ущерб Австрии, раскрывать государственные секреты и преднамеренно передавать [России] военные секреты«.

Полиция утверждает, что в качестве оплаты за информацию, включающую подробные сведения об австрийских вооруженных силах и их системах вооружения, полковник получил сотни тысяч евро.

В прошлом году министр обороны Австрии Марио Кунасек заявил, что дело о шпионаже стало известно благодаря помощи другого европейского разведывательного агентства.

Австрийские СМИ сообщили, что полковник был чрезвычайно профессионален и работал в армейском центре управления в Зальцбурге.

По сообщениям, он поддерживал связь со своим русским куратором, используя сложное оборудование.

Полковник изначально сотрудничал с полицией. Однако в сообщениях говорится, что с недавних пор он хранит молчание о результатах расследования дела.

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