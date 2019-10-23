Центробанк Германии выступает за повышение пенсионного возраста

Центробанк Германии видит необходимость адаптации пенсионного страхования и предлагает повысить пенсионный возраст до более чем 69 лет. ©Christof Stache/​AFP/​Getty Images

Работать не менее чем до 69 лет – это предлагают экономисты Центробанка Германии. В ином случае уровень пенсий значительно снизится из-за увеличения продолжительности жизни.

При обсуждении реформы пенсионного страхования Центробанк Германии предложил долгосрочное повышение пенсионного возраста до более чем 69 лет. Таким способом должно быть предотвращено значительное снижение уровня пенсий. Центробанк Германии обосновал свое предложение ожидаемым ростом продолжительности жизни. «Из-за демографических изменений установленная законом распределительная система финансирования пенсионного страхования в будущем окажется под значительным давлением, особенно с середины 2020-х гг.», установил эмиссионный банк в своем ежемесячном докладе за октябрь.

С 2012 года возрастная граница для получения установленной законом пенсии постепенно повышается с 65 до 67 лет в 2031 года. Тем не менее, с точки зрения экспертов этого будет недостаточно, так как с середины 2020-х гг. пенсионного возраста достигнет поколение бэби-бумеров.

Поэтому для поддержания стабильности системы есть «необходимость адаптации центральных величин пенсионного страхования», пишут экономисты. Важной отправной точкой для продолжения реформ является пенсионный возраст.

«Повысить пенсионный возраст в связи с ростом продолжительности жизни»

Поэтому Центробанк Германии призывает к тому, чтобы повысить пенсионный возраст к 2070 году до 69 лет и 4 месяцев. Такие международные организации, как Европейская комиссия, МВФ и ОЭСР тоже близки к тому, чтобы «продолжать повышать пенсионный возраст в связи с ростом продолжительности жизни», заявлено в докладе.

По предложению Центробанка Германии рожденные в 2001 году выйдут на пенсию в 2070 году в возрасте 69 лет и 4 месяца. Такая адаптация не только разгрузит пенсионный фонд, утверждают в эмиссионном банке. «Это благодаря повышению трудовой деятельности усилило бы общеэкономический потенциал и поддержало бы основы для измерения налогов и социальных взносов».

Предложение Центробанка Германии вызвало критику в таких партиях, как СДПГ, Зеленые и левые. «Повышение пенсионного возраста я считаю неправильным», заявила заместитель главы фракции СДПГ Катя Маст журналистам из Handelsblatt. Пенсионный эксперт Зеленых Маркус Курт заявил: «Нам нужна стратегия для здоровой, длительной работы, а не пенсия в 69 лет для всех». «Без принятия решения для людей, которые не остаются в профессии до 67 лет, обсуждение пенсии в возрасте 69 лет скорее опасно, чем полезно».

Глава фракции Левых Дитмар Барч потребовал расширения основы для взносов в пенсионный фонд: «Вместо того, чтобы требовать повышения пенсионного возраста, нужно повысить поступления в пенсионный фонд». Тогда у пенсии будет безопасное и долгосрочное будущее». Следовало бы задаться вопросом о том, почему для чиновников, самозанятых и политиков существуют специальные системы обеспечения по возрасту, утверждает Барч.

Недавний пенсионный пакет федерального правительства обеспечивает до 2025 года уровень пенсии в 48% - он определяет, сколько составляет стандартная пенсия по сравнению со средним доходом. Кроме того, до 2025 года ставка взносов в пенсионное страхование не должна превысить 20% дохода. Тем не менее, эксперты рассчитывают на снижение уровня пенсий и рост взносов, если не будут приняты иные меры.

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