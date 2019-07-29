Вейдемане: Новое явление — умные молодые русские, ненавидящие Латвию

28 июля 2019

Элита Вейдемане. Иллюстрация: gorod.lv

Член партии «Новое Единство», бывший кандидат в евродепутаты Дмитрийс Голубевс рассказал, почему написал донос в Службу госбезопасности Латвии на члена правления партии «Русский союз Латвии» (РСЛ) и местного организатора «Тотального диктанта» Александра Филея, пишет mixnews.lv.

Напомним, месяцем ранее Александр Филей опубликовал в Facebook поздравление жителей Латвии с годовщиной 17 июня 1940 года — дня, когда в страну были введены советские войска. В результате против Филея сейчас возбуждено уголовное дело по статье 74.1 — «Действия, публично прославляющие, отрицающие, оправдывающие военные преступления СССР против Латвии и ее жителей».

«Я часто смотрю, что пишут люди в Facebook. Я случайно увидел поздравление с днем оккупации Латвии от господина Филея. Оккупация ничего хорошего не принесла — десятки тысяч депортированных, много убитых… Закон говорит, что отрицание или оправдание таких преступлений карается. И я как обычный житель, а не как член „Нового Единства“, увидел правонарушение и послал по e-mail Службе госбезопасности ссылку на публикацию», — рассказал Голубевс. Он добавил, что через три недели Служба госбезопасности Латвии ему ответила. «Мне написали, что начат уголовный процесс по статье 74.1 Уголовного закона», — отметил Голубевс.

На вопрос журналиста, какую конечную цель он преследует, доносчик ответил: «Мы бы жили в лучшем государстве, если бы все жители были законопослушными. Неважно, о чем идет речь… О публикации в интернете или о взятке. Я не судья. Я увидел правонарушение и как законопослушный гражданин сообщил об этом. Это моя обязанность. А далее пусть смотрит и разбирается полиция. Латвия должна стать государством, в котором нет преступлений. Это моя цель».

Ранее публицист Элита Вейдемане призналась в том, что тоже направила в Службу госбезопасности заявление с просьбой привлечь к ответственности активиста Александра Филея. В своей авторской колонке на сайте Nra.lv Вейдемане с иронией благодарит Филея и приводит текст своего заявления в латвийскую спецслужбу.

«Спасибо, Саша. Правда, спасибо. Я не смогла сдержать свою благодарность и отправила заявление в Службу госбезопасности, где среди всего прочего отметила: „Филей опубликовал текст, в котором прославляет советскую оккупацию и оправдывает советские преступления, в том числе депортации. Публичное прославление военных преступлений — наказуемые действия“», — пишет Вейдемане.

По ее словам, ответ был получен 12 июля. Вейдемане также приводит текст ответного письма. «Служба госбезопасности 25 июня 2019 года завела уголовный процесс по примечанию к статье 74 Уголовного закона, за действия, которые публично прославляют, отрицают, оправдывают или грубо приуменьшают военные преступления, совершенные СССР против Латвийской Республики и ее граждан. Сообщаем, что ваше заявление прилагается к материалам указанного уголовного дела и будет рассмотрено в его процессе», — пишет Вейдемане.

В завершение в своей колонке публицист делает выводы: по ее мнению, случай Филея наметил новые тенденции в общественной жизни Латвии.

«Закончится ли этот уголовный процесс судом или кончится ничем, как это часто случалось, неизвестно. Тут важнее, на мой взгляд, две вещи. Первая — Служба госбезопасности реагирует на возможные угрозы, хотя конкретный случай не из тяжелых. Второе — и это мне кажется самым важным — в антигосударственной и противолатвийской среде стали появляться молодые, умные люди. Люди, которым сложно инкриминировать старомодный шовинизм, характерный для „сдерживателей“ из Интерфронта 90-х годов, у которых в мозгу было только две извилины — первая от кепки Ильича, вторая от топора, случайно упавшего с печки. Появились образованные и передовые русскоговорящие молодые люди с огромным багажом исторических фактов, люди, которые умеют эти факты интерпретировать в нужном им идеологическом направлении», — заключает Вейдемане.

Cогласно статье 74.1 Уголовного закона Латвии, обвиняемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф. Сам Филей заявил радио Baltkom, что находится под следствием и отказался давать комментарии относительно возбужденного против него дела.

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