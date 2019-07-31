В этом году наибольшее количество “грин-карт” в США выиграли граждане Египта и России

BY DANIEL SHOER ROTH JULY 27, 2019

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В программе Diversity Immigrant Visa предлагается 50 000 грин-карт для выбранных заявителей. Программа была создана в целях содействия легальному переселению граждан из стран с низким уровнем иммиграции в Соединенные Штаты. МАРТА ОЛИВЕР КРАВИОТТО

Согласно статистике Государственного департамента США, более 23 миллионов человек со всего мира - заявители и члены их семей или «потомки» - попытались в этом году легально иммигрировать в Соединенные Штаты и достичь своей Американской мечты с помощью программы визовой лотереи.

Победители были выбраны путем случайного компьютерного отбора из более чем 14 миллионов квалифицированных заявлений, полученных в течение 34-дневного периода подачи заявок в прошлом году.

По данным департамента, визы были распределены между шестью географическими регионами, при этом «лицам, родившимся в любой отдельной стране, доступны максимум семь процентов [грин-карт]».

Две страны, которые выиграли наибольшее количество иммиграционных виз лотереи DV-2020, были Египет и Россия с 5 568 и 5118 победителями соответственно, за которыми следуют Демократическая Республика Конго (отобрано 4743 заявителя), Иран (4101), Непал (3696) и Судан (3691).

В своем Visa Bulletin August 2019 Госдепартамент опубликовал официальную статистическую разбивку программы Diversity Immigrant Visa по странам на 2020 финансовый год. Эта программа ежегодно предоставляет до 55 000 виз на постоянное жительство (называемых грин-картами), для иностранных граждан из стран с низким уровнем иммиграции в Соединенные Штаты.

Согласно Visa Bulletin August 2019, количество виз на постоянное жительство по сравнению с прошлогодней лотереей DV-2019 для граждан Египта увеличилось на 33 процента (4185 виз в прошлом году), а для российских граждан - на 40 процентов (3641 виза).

В прошлом году наибольшее количество виз получил Иран - 4199, за ним следуют Демократическая Республика Конго (4186), Египет, Украина (4025) и Эфиопия (3856).

В регионе Северной и Южной Америки наибольшую выгоду от розыгрыша DV-2020 этого года получили уроженцы Кубы - 2703 кубинских граждан были выбраны случайным образом для получения грин-карты. Это существенный рост по сравнению с прошлым годом, когда победили только 326 граждан Кубы.

Венесуэла была единственной южноамериканской страной, которая превысила порог в 1000 виз, победителей лотереи в этом году было, общей сложности, 1068 - по сравнению с 1282 гражданами Венесуэлы, которые выиграли “грин-карты” в прошлом году.

Визовая лотерея является одной из иммиграционных программ, которые открыто критиковал президент Дональд Трамп. Он сказал, что в рамках бесплатного процесса отбираются «худшие из худших».

«Около 70 процентов иммигрантов, которые приезжают в Соединенные Штаты сегодня, принимаются на основании семейных отношений или посредством случайной визовой лотереи - системы, которая отдает предпочтение случайному шансу перед навыками, необходимыми нашей экономике», -говорится в иммиграционном плане президента Трампа на XXI век

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Статья переведена с сокращениями. После вышеприведенного текста следует информация о том, что нужно делать если вы выиграли “грин-кард” и т.д.

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