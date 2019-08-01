«Братья по оружию или Новое российско-китайское партнёрство»

Недавно британский журнал The Economist на обложке нового номера опубликовал карикатуру на Россию и Китай. Поводом стало планируемое соглашение о военном сотрудничестве Москвы и Пекина.

На карикатуре изображена огромная панда, сидящая в красном кресле со звездами на подлокотниках. На коленях у панды сидит маленький бурый медведь, держащий в руках флаг России.

«Братья по оружию. Новое российско-китайское партнёрство», — гласит заголовок иллюстрации.

То, что современный мир измеряет реальный политический потенциал, мировое влияние и прочие параметры в соответствии с экономическими показателями, ни для кого не секрет. Сегодня такие относительно небольшие страны как Южная Корея, Япония, Швейцария, Сингапур являются империями современного мира. Естественно, эти страны с теми же США, Францией, Британией, Германией или же с Китаем не сравнишь.

Тем не менее, они имеют особый вес и влияние в политических вопросах во всех уголках мира, и, естественно, их политическая активность связана с усилением торговых связей. Главная их цель – это доступ к сырью, которое, к слову, имеется не в каждой стране. А как быть с Россией? В какую категорию можно отнести эту страну, которая отстает по технологическому развитию, но при этом имеет доступ к неисчерпаемым запасам сырья, и имеет ядерное оружие?

Для сравнения приведем несколько цифр. Если смотреть по капитализации самых дорогих компаний США, России, Южной Кореи, то 10 самых дорогих компаний мира относятся к США. Тут все понятно, человечество со всеми новыми стандартами и технологиями так и не придумало альтернативу Micrоsoft и другим гигантам интернет отрасли. Но ведь есть и другие показатели.

Например, капитализация корейской фирмы Samsung к началу мая 2019 года, составила 283,24 млрд. долларов. Если сравнивать эти цифры с российскими фирмами, то за исключением Сбербанка, все остальные — Роснефть, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Татнефть, «Норильский никель»- даже близко не подходят к тому же Samsung. То есть Россия превращается в некий, пусть и крупный, но «сырьевой придаток». И все торговые связи с этой страной завязаны на сырье, что уже само по себе говорит о том, что империя теряет статус, так как ей нечего дать ни миру, ни странам сателлитам, ни даже себе, все промышленные продукты эта страна закупает.

В отличие от России, Китай, с тем же коммунизмом, точнее, с «полукоммунизмом», смог достичь тех высот, о которых Советский Союз даже не мечтал. Китай сегодня в технологическом развитии, производстве и финансовом положении уступает только США и целиком ЕС, при этом имеет самое большое количество населения в мире. Но, ни ЕС, ни США, не имеют границ с Китаем, который и дальше будет расти, и расти в поисках выхода к новым рынкам и доступа к сырью. Но куда?

В эти дни в Сибири горят леса. По данным Greenpeace, в этом сезоне в России сгорело уже более 12 млн гектаров леса — это больше площади Португалии или Словакии и Хорватии вместе взятых. Самые мощные лесные пожары бушуют в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Общая площадь природных возгораний в этих регионах достигает 3,5 млн. гектаров.

Российские власти не тушат пожары в труднодоступных территориях, поскольку затраты на это превышают прогнозируемый ущерб. Губернаторы говорят: «Денег нет, но вы держитесь». А то, что жители крупнейших сибирских городов жалуются на густой смог, это никого не волнует, или, по крайней мере, не волновало по сегодняшний день.

Как отмечают некоторые независимые российские эксперты, пожар леса и нежелание местных властей его тушить, ссылаясь на отсутствие финансов (а это, кстати, самые богатые регионы России), исходит от того, что надо скрыть незаконную вырубку лесов, который затем контрабандой вывозят в Китай.

Если приплюсовать ко всему этому источники дохода данного региона от других видов сырья, которое продается в Китай, то можно сказать, что Пекин с экономической точки зрения, имеет огромное капвложение. Со стратегической точки зрения Россия выполняет функции, необходимые для дальнейшего развития и усиления Пекина, а именно обеспечивает ему выход к мировому сырью, новые рынки и расширения — сначала Центральная Азия, а затем и Кавказ. Поэтому сегодня главная движущая геополитическая сила с Востока в противовес Западу – это не Россия, а именно Китай, который Трамп и пытается остановить.

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