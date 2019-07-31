В Корлу СУАР прибыли все отряды, участвующие в Армейских международных играх-2019

Международное радио Китая 2019-07-30

28 июля до Корлы (городской уезд в Баян-Гол-Монгольском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района, Северо-Западный Китай) было доставлено военное оборудование российского отряда, принимающего участие в Армейских международных играх (АрМИ)-2019. Таким образом, всё военное и прочее оборудование, а также личный состав всех команд-участниц достигли места проведения военных соревнований. В последующие дни они пройдут акклиматизацию и проведут техническую подготовку и рекогносцировку.

Армейские международные игры-2019 пройдут с 3 по 17 августа 2019 года параллельно в 10 странах мира: Азербайджан, Армения, Беларусь, Иран, Индия, Казахстан, Китай, Монголия, Россия и Узбекистан. Министерство обороны России пригласило к участию в играх 2019 года 85 стран.

В СУАР будут проведены 4 конкурса, в числе которых «Суворовский натиск» для пехот в боевых машинах, «Чистое небо», нацеленное на противовоздушную оборону, «Безопасная среда», оценивающая мастерство отрядов по обнаружению ядерных, биологических и химических вооружений и материалов, а также «Мастер-оружейник», в котором предусмотрено более тридцати нормативов по различному обслуживанию, а также ремонту зенитных, стрелковых вооружений, автомобилей военного назначения и спец. техники и т. д.

Китайская сторона устроила церемонию приветствия отдельно для каждого из иностранных отрядов. На территории района их размещения имеются общежития, столовые, магазины, спортивные площадки и т.д., вплоть до пункта обмена валюты. Военнослужащие обеспечены благоприятными и удобными условиями проживания, отдыха и «демонстрации мышц» в официальных состязаниях.

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