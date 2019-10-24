Нигерийские и российские фирмы заключили соглашение о развитии железнодорожной инфраструктуры





Министр транспорта Ротими Амаечи (слева) и президент ТМХ Кирилл Липа подписывают протокол о намерениях в среду



Басси Удо

Базирующаяся в Нигерии компания по развитию инфраструктуры Trans-Continental Infrastructure Company (TCIC) подписала в среду соглашение с российской фирмой АО "Трансмашхолдинг" о разработке проектов железнодорожной инфраструктуры в Нигерии.

Протокол о намерениях касался развития железнодорожной инфраструктуры и создания центра по производству подвижного состава и обучению нигерийских инженеров.

Аналогичным образом федеральное правительство подписало протокол о намерениях с АО "Трансмашхолдинг".

Соглашение касается закупки рельсовых транспортных средств, восстановительного ремонта существующего парка вагонов и общей модернизации железнодорожного подвижного состава в Нигерии.

Оно также включает открытие сборочного производства и предоставление сервисного обслуживания.

Министр транспорта Ротими Амаечи подписал протокол о намерениях от имени федерального правительства, в то время как исполнительный вице-президент TCIC Джордж Нвангву подписал его от имени своей компании.

Президент ТМХ Кирилл Липа подписал соглашение от имени своей компании.

Свидетелями подписания стали члены руководства обеих компаний.

Соглашения были подписаны на первом саммите Россия-Африка, проходящем в курортном городе Сочи, Россия.

Протокол о намерениях был подписан с ТМХ, крупнейшей российской компанией по производству подвижного состава для железных дорог.

ТМХ вместе с ее стратегическим партнером, РЖД - Российские железные дороги, совместно разрабатывают проекты железнодорожной инфраструктуры, при этом ТМХ производит железнодорожный подвижной состав, а РЖД строит железные дороги.

Российская Федерация намеревается содействовать развитию взаимовыгодных связей с Африканским континентом, в основном в области экономики и безопасности.

Сотрудничество между нигерийским правительством, TCIC и российскими машиностроительными гигантами потенциально принесет инвестиции стоимостью в миллиарды долларов в железнодорожную отрасль Нигерии.

Кроме того, это сотрудничество также поможет создать больше рабочих мест и в перспективе - передачу технологии, в соответствии с политикой федерального правительства по созданию занятости и самодостаточного будущего для нигерийцев.

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