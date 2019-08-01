Крепкий орешек, или Зачем российские военные корабли зовут в Ормузский пролив

31.07.2019

Александр Хроленко

Командующий Военно-морскими силами Ирана рассказал агентству IRNA о совместных военно-морских учениях с ВМФ России. Колумнист Sputnik Александр Хроленко – о том, почему приглашение российских военных кораблей выглядит закономерно и что подобное взаимодействие дает Москве и Тегерану.

Иран не может допустить доминирования военно-морских сил враждебно настроенных государств Запада в своей прибрежной зоне и готов защищать региональную стабильность совместно с Россией.

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Командующий Военно-морскими силами Исламской Республики Иран контр-адмирал Хосейн Ханзади рассказал агентству IRNA о совместных военно-морских учениях с ВМФ России в северной части Индийского океана и в Ормузском проливе, соединяющем Персидский и Оманский заливы. Прибывший в Россию 27 июля с трехдневным визитом для проведения переговоров с российскими коллегами адмирал Ханзади не назвал точной даты, но отметил, что российско-иранские совместные учения состоятся "в ближайшее время".

Российское военное ведомство официально пока не подтвердило план совместных маневров ВМФ России и ВМС Ирана, однако Москва поддерживает Тегеран по многим внешнеполитическим позициям, и МИД РФ ранее выступил против создания (по инициативе США) морских коалиционных сил для обеспечения свободы судоходства в зоне Персидского залива.

Россия направила членам Совета Безопасности ООН проект концепции коллективной безопасности в Персидском заливе, направленной на "предотвращение вооруженных конфликтов". Министерства обороны Ирана и России подписали меморандум о взаимопонимании и расширении сотрудничества.

Совместные беспрецедентные океанские маневры и вероятное дальнейшее присутствие ВМФ России в "горячих" Оманском и Персидском заливах могут повлиять на расклад сил и оказаться стабилизирующим фактором.

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И это происходит вопреки планам США и их союзников, которые стремятся разжечь военный конфликт в зоне Персидского залива и создать в Иране обстановку управляемого хаоса, по аналогии с Ираком и Афганистаном.

Приглашение российских боевых кораблей в Ормузский пролив выглядит закономерным. В Тегеране считают, что взаимодействие с Москвой на сирийском направлении позволило избежать ближневосточного геополитического дробления. Иран обладает значительными силами и ресурсами, но объективно выступает в качестве региональной державы.

Политическая поддержка и военная помощь России (которую иранцы уважительно называют сверхдержавой) оказались решающими и наверняка будут востребованы в других горячих точках Востока. Подобное взаимодействие позволяет Москве в равной степени защищать интересы Ближневосточного региона и свои собственные.

Качественный скачок

В ходе военного и военно-технического сотрудничества Россия способна в значительной степени усовершенствовать оборонный потенциал Ирана высокотехнологичными вооружениями, средствами радиоэлектронной борьбы и космической разведки.

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Известно, что ВМС Ирана принимают на вооружение подводные лодки "Амур" четвертого поколения, противокорабельные ракеты с дальностью стрельбы до 300 километров, для эффективного применения которых необходима современная система геопозиционирования и целеуказания (ГЛОНАСС и российская группировка военных спутников). Российская военная помощь позволяет Ирану совершить качественный скачок в области современных вооружений и боевого применения высокотехнологичных систем.

Военно-морское взаимодействие Москвы и Тегерана успешно развивается в Каспийском море, где сформирована мощная международная группировка ВМС, корабли которой способны контролировать ситуацию за тысячи километров от мест базирования.

И все же основное направление роста боеспособности иранских ВМС – Индийский океан, где верховное командование отдает предпочтение неатомным субмаринам, сверхмалым подводным лодкам и боевым кораблям небольшого водоизмещения для повышения живучести боевых единиц ВМС в условиях военного конфликта. Учтен опыт войны с Ираком и технологическое превосходство вероятного противника, которым считаются США и их европейские союзники.

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По аналогии с предыдущими российско-иранскими учениями ВМС на Каспии можно прогнозировать преобладание ракетной тематики и в Индийском океане. Полагаю, для иранских военных моряков полезным окажется российский опыт противокорабельных ракетных стрельб и боевого применения ракетного комплекса "Калибр – НК" по позициям террористических группировок в Сирии. С учетом непростой обстановки на Ближнем Востоке вероятные направления ракетных ударов объединенной российско-иранской эскадры вполне очевидны.

Целью антииранских санкций является разжигание нового вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Региональный хаос – кратчайший путь к экономическому процветанию США, росту доходов американского ВПК. Однако Иран – очень крепкий орешек.

Оборонный потенциал

В мировом рейтинге военной мощи Иран находится на 14-й позиции – выше Пакистана, Израиля, Северной Кореи, Австралии, Канады. Причем за два года пройдены семь ступеней вверх. А Военно-морские силы Исламской Республики занимают четвертое место в мире – 398 боевых кораблей, включая 34 субмарины, – лишь немногим уступая ВМС США.

Армия, авиация и флот Исламской Республики – 523 тысячи военнослужащих. Более 83 миллионов человек населения обеспечивают значительные резервы. Иран имеет в боевом строю свыше 500 пилотируемых летательных аппаратов, в том числе 165 ударных самолетов. Войска располагают 1634 танками, 2345 боевыми машинами пехоты, 1900 ракетными комплексами, 2698 артиллерийскими установками. Поставленные Россией зенитные ракетные комплексы С-300 прикрывают иранское небо.

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На вооружении иранской армии находятся баллистические ракеты средней дальности "Шахаб-3", способные забрасывать боевую часть массой около 1 тонны на 1300 километров, а легкую боевую часть – на 2000 километров. Ракетные программы Ирана и КНДР в достаточной степени интегрированы, Пхеньян изначально поставлял Тегерану ракетные технологии. Специалисты считают иранские баллистические ракеты репликами северокорейских и советских ракет "Нодон" и Р-17, в дальнейшем модернизированных иранскими инженерами.

Дополнительный запас прочности Вооруженные силы Ирана имеют за счет своеобразной организационной структуры – почти все виды войск разделены на две параллельные ветви с собственным командованием: "светские силы" сухопутных войск, боевой авиации, военно-морского флота, и отдельно – Корпус стражей исламской революции (КСИР), который имеет в составе собственные сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы. Кроме того, в КСИР входят ракетные войска. Параллельные войсковые структуры призваны решать общие задачи в едином операционном пространстве.

Существуют разные мнения относительно иранского ядерного потенциала.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи еще в 2005-м издал религиозное предписание о запрете оружия массового поражения, и все же секретом иранское ядерное оружие не является. Именно поэтому воевать с Ираном открыто Соединенным Штатам не с руки.

Американцы стремятся "освободить" иранцев от неудобного Вашингтону режима удаленно, методами экономического и военно-политического давления, консолидацией союзников.

Планы отдельных европейских стран патрулировать Ормузский пролив, объявление Корпуса стражей исламской революции террористической организацией и недавний односторонний выход США из ядерной сделки могут подтолкнуть развитие регионального кризиса по самому негативному сценарию. И не случайно премьер-министр Пакистана Имран Хан в вашингтонском Институте мира 23 июля усомнился в осознании Западом последствий военного конфликта с Ираном: "Люди не понимают, что это не будет то же самое, что и с Ираком".

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