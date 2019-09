архив



опубликовано редакцией на Переводике 05.09.19 04:42 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Foreign Policy Journal”,

"Russians Begin to Consider Life Without Putin" США - 03 сентября 2019 г. Россияне начинают задумываться о жизни без Путина После лета недовольства, серия выборов в России открывает новую главу в ее политической истории. BY AMY MACKINNON, REID STANDISH | SEPTEMBER 3, 2019 Президент России Владимир Путин покидает сцену после выступления на церемонии открытия форума «Пояс и дорога» в Китайском национальном конференц-центре в Пекине 14 мая 2017 года. MARK SCHIEFELBEIN / AP PHOTO / GETTY IMAGES В разгар лета российская столица погрузилась в неожиданный политический кризис. Тысячи людей, неделя за неделей выходили на улицу , протестуя против решения избирательной комиссии запретить кандидатам оппозиции участвовать в выборах в Московский городской совет, назначенные на эти выходные. Крупнейшие, с тех пор, как Владимир Путин вернулся на пост президента в 2012 году, антиправительственные протесты получили жесткий ответ: одетые в защитное снаряжение омоновцы-полицейские избили невооруженных демонстрантов дубинками, и более 1300 человек были арестованы только за один день на пике разгонов. Выборы в Моссовет стали политическим молниеприемником неожиданно для всех. Этот орган долгое время считался не имеющим большого значения и не обладающим большой властью. Но протест пролил свет на новую политическую реальность, которая возникла в России, когда Путин приблизился к окончанию срока своих конституционных полномочий в 2024 году. Экономический застой и сохраняющаяся неопределенность в отношении того, что произойдет после 2024 года, уже начали создавать нагрузку на систему, которая полностью ассоциируется с именем российского президента, поскольку брожение назревало не только на низовом уровне, но также и среди политической элиты, в которой появились признаки сомнений в правильности траектории страны. «Сейчас ситуация настолько изменчива, что горизонт планирования сократился до всего лишь нескольких месяцев», - сказал Сергей Медведев, профессор политологии в Высшей школе экономики Москвы. «Нужно быть идиотом, чтобы планировать слишком далеко вперед в сегодняшней российской политике». После пяти лет падения доходов россияне проявляют все больший аппетит к протесту, особенно по социально-экономическим вопросам, которые лежат в основе путинского общественного договора об авторитарном правлении в обмен на стабильность и процветание. Рейтинги одобрения Путина неуклонно снижались с прошлого лета, когда правительство объявило о планах повысить пенсионный возраст, и достигли 13-летнего минимума в мае. По всей стране прошли протесты по таким вопросам, как планируемые свалки мусора, предложения построить церковь на популярной парковой территории и обмен земельными участками между двумя республиками на Северном Кавказе. «Все больше и больше людей испытывают недовольство, и что для меня наиболее важно, это то, что люди теряют [свой] страх», - сказала Наталья Арно, президент фонда «Свободная Россия», некоммерческой организации из США. «В течение многих лет люди не протестовали или боялись участвовать в несанкционированных митингах». Независимые кандидаты в Москве рассматривали воскресные выборы как способ послать сообщение о том, что оппозиция, после многих лет систематического подавления со стороны властей, все еще может быть политической силой. Но, с учетом того, что ключевые фигуры оппозиции находятся в заключении, а многие кандидаты не могут участвовать в голосовании, делать такой вывод сейчас представляется преждевременным. Последовательные акции протеста, в ходе которых 10 августа было собрано более 50 000 человек, в последние недели перед голосованием потеряли массовость из-за разногласий в оппозиции. Любовь Соболь, кандидат на выборах в Москву, ставший лидером недавних акций протеста, остается непоколебимой . «Я хочу жить в стране, где соблюдаются права и свободы, стране с независимыми судами и независимыми СМИ», - сказала она в интервью Associated Press. Путин, самый долговременный правитель со времен советского диктатора Иосифа Сталина, сумел извлечь выгоду из высоких цен на нефть и антагонизма с Западом, а его обещание восстановить величие России, помогло ему сохранить свою популярность, обойти соперников и уничтожить оппозицию. Но после 20 лет у власти эффективность этих подходов сошла на нет, и Кремль сегодня, когда страна вступила на путь к 2024 году, похоже, пытается найти новый объединяющий лозунг. «Это признак того, что их другие инструменты не работают», - сказал Андрей Колесников, старший научный сотрудник Московского Центра Карнеги. «У них нет новых идей». Члены и сторонники Коммунистической партии России участвуют в митинге протеста против исключения некоторых кандидатов из списков для голосования на предстоящих выборах в городской совет Москвы, 17 августа (Кирилл Кудрявцев / AFP / Getty Images). В Москве и 16 других регионах в воскресенье россияне пойдут на избирательные участки, чтобы провести местные и региональные выборы, которые рассматриваются как критическая проверка способности Кремля и его региональных представителей успешно управлять голосованием, несмотря на резкое падение рейтингов одобрения обоих - Путина и партии, которая его поддерживает - Единой России. Чтобы не допустить повторения прошлогодних казусов на выборах губернаторов, когда ряд кандидатов, поддержанных Кремлем, неожиданно потерпели поражение, Путин заменил нескольких губернаторов регионов перед воскресным голосованием. В Москве бренд партии стал настолько ядовитым, что даже кандидаты с давними связями с ней дистанцируются от неё, выступая в качестве независимых кандидатов, при этом все еще принимая средства от фондов, связанных с партией. Жестокий ответ на протесты в Москве был подвергнут критике со стороны некоторых представителей элиты за то, что власть не справилась с локальным конфликтом и превратила его в общенациональный. Результаты [этих выборов] станут предвестником результатов парламентских выборов в 2021 году, когда решающим вопросом станет сохранение большинства "Единой России" в две трети голосов, на случай необходимости конституционных изменений в рамках любых планов по удержанию Путина у власти после 2024 года. «Основной фокус внимания Путина в эти дни - это внешняя политика, поэтому он передал внутреннюю политику на откуп технократам», - сказал Медведев, профессор политологии. «Сейчас они рассматривают разные сценарии, и выборы в Думу играют в этих сценариях свою роль». Хотя политики Кремля, похоже, ещё не определились с планом действий на 2024 год, “на столе” лежат несколько вариантов, Один из них, выдвинутый в июле Вячеславом Володиным, влиятельным помощником Путина, который сейчас является спикером российского парламента, предлагает изменить конституцию с тем, чтобы дать парламенту больше полномочий, включая право утверждать министров правительства до их назначения. Удержание Думы расширило бы возможности для маневра Путина и открыло бы ему возможность сменить роль и снова стать премьер-министром, но на этот раз с гораздо более широкими полномочиями. Другим вариантом было бы просто изменить конституцию, хотя это подорвало бы существующее некое подобие демократии в России и попытки Путина отличиться от диктаторов в других странах бывшего Советского Союза. Менее вероятный сценарий предполагает “стряхивание пыли” с 20-летнего договора о Союзе с соседней Беларусью, который, в случае его полной реализации, создаст для Путина роль лидера нового объединенного государства. Это не первый случай, когда Кремль сталкивается с массовыми уличными акциями протеста. Когда Путин вернулся в президентское кресло в 2012 году, после того, как был премьер-министром в течение срока полномочий Дмитрия Медведева, десятки тысяч россиян вышли на улицы Москвы, это были самые крупные акции протеста в России после распада Советского Союза. Что делает нынешние беспорядки более опасными для Кремля, так это то, что они сопровождаются экономическим застоем и признаками беспокойства среди правящей элиты. «На самом деле, слияние этих трех вещей несколько беспрецедентно», - сказал Сэм Грин, директор Института России в Королевском колледже Лондона. Путин доказал свою ловкость в управлении конкурирующими кланами в российских службах безопасности, но в 2007 году, когда Путин впервые приблизился к окончанию срока своих полномочий в два срока подряд, это вызвало яростную войну между этими группами, поскольку каждая из них пыталась укрепить свои собственные позиции и уничтожить соперников, чтобы подготовиться к неопределенному будущему. Борьба за власть характеризовалась неожиданными арестами высокопоставленных чиновников в попытке уничтожить соперников. Эксперты указывают на аресты, таких персон как бывший министр правительства Михаил Абызов и глава регионального отделения службы безопасности, как признак того, что подобная битва может назревать и сейчас. «Все эти элиты воюют и борются за влияние, потому что очень много неопределенности в отношении того, что произойдет дальше», - сказала Андреа Кендалл-Тейлор, бывший заместитель представителя национальной разведки по России и Евразии в Национальном разведывательном совете США, в настоящее время - старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности. Путин, как известно, настороженно относится к народным восстаниям, подобным тем, которые свергли правительства соседних Грузии и Украины, но потеря поддержки со стороны элиты может оказаться более разрушительной, считает Грин, соавтор книги «Путин против народа». «Падение большинства автократов происходит потому что они теряют способность контролировать верхи системы, - сказал он, - одно может способствовать другому, кризис на улицах может создать кризис доверия среди элиты». Несмотря на недавние конфликты, позиция Кремля не изменилась. Но за пять лет до того момента как Путин должен будет покинуть пост, мало кто готов делать ставки на то, что будет дальше. Между тем, многие наблюдатели опасаются, что беспорядочные аресты и репрессии, наблюдаемые в Москве этим летом, установили новый стандарт для того, как российские власти будут реагировать и будут стремиться ликвидировать и без того ограниченное пространство для участия оппозиционных политиков в системе. «Мой инстинкт подсказывает мне, что они ответят, используя больше силы и больше репрессий», - сказала Анжела Стент, профессор Джорджтаунского университета и автор книги «Putin’s World: Russia Against the West and with the Rest». Уже есть признаки того, что это происходит. В докладе опубликованном начале этого года базирующейся в Вашингтоне юридической фирмой Perseus Strategies при поддержке Российского фонда прав человека Мемориал показано - каким образом правительство России внедряет «постоянно растущий массив законов специально разработанных для криминализации актов повседневной жизни, - таких как наложение больших штрафов за оскорбительные замечания онлайн и заключение в тюрьму людей по обвинению в экстремизме за слова о том, что Крым принадлежит Украине. «Путин будет стремиться остаться у власти, механизм этого - вот что обсуждается», - сказал Колесников из Московского центра Карнеги. «В интересах Путина держать все свои планы в секрете, даже от своего окружения, иначе он может превратиться в хромую утку». статью прочитали: 2 человек Комментарии