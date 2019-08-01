Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии

31 июля 2019

Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш. Иллюстрация: ir.lv

Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям. По словам генерала, «воевать нужно в других местах, чтобы не пришлось воевать в Латвии».

«Наша неприязнь к войскам СССР переросла в неприязнь к войскам как таковым. Думаю, что очень большим вызовом в самом начале было непонимание политической элитой и, возможно, также обществом того, зачем нужна армия. Мол, нет смысла… Пограничная охрана, гражданское ополчение „Земессардзе“ — пусть будет что у памятника поставить и еще охранять границу, искать бандитов. Дальше этого никто не думал», — вспоминает генерал.

Далее Лейиньш рассказывает о том, как Латвия мечтала о НАТО и двигалась к этой «мечте» с конца 1990 годов. А тем временем, по его словам, латвийские вооруженные силы были «клубиком самоудовлетворения, чтобы заниматься военными парадами, и это все». Однако с тех пор, по его словам, мощь латвийской армии кардинально выросла.

Илмарс Лейиньш, родившийся в США, вспоминает так называемое им «российское вторжение в Грузию», которое, по его мнению, якобы помогло Латвии «выполнить домашнюю работу». По словам Лейиньша, после того как Минобороны Латвии научилось использовать ограниченный объем средств, ему «не нужен капитальный ремонт».

Лейиньш высказался по поводу запланированного латвийским Министерством обороны контракта на покупку внедорожников — на $ 200 млн. С его слов, чаша весов склоняется к американским Humvee, которые сейчас, после отмены конкурса на закупку финских внедорожников Susu, могут быть закуплены латвийской армией. В его заботы входит и новая камуфляжная форма. «Это важно для самочувствия солдат, и мы думаем о материалах для одежды, способных уменьшить тепловое, инфракрасное излучение», — отмечает генерал.

Он добавляет, что у Латвии есть договор о военном сотрудничестве с Китаем, но он касается только спорта и культуры. Латвийские оркестранты ездили к китайцам, китайские музыканты концертировали в Латвии. Очень много внимания в разговоре было уделено сегодняшней России. Лейиньш считает, что «режим Кремля» использует победу в Великой Отечественной войне для своей легитимизации и это — «ни для кого не секрет». Москва готова использовать любые средства, чтобы установить в Латвии некий «желательный для нее порядок». Поэтому всем в Латвии надо принять участие во «всеобъемлющей обороне». В информационном пространстве надо брать пример с соседней Литвы, которая запретила ретранляцию «кремлёвской пропаганды» — «это полностью нормально, лично я не понимаю, почему мы до сих пор этого не сделали».

«Военная разруха — это всегда ущерб. Поэтому я по-прежнему считаю, что с точки зрения военной стратегии нужно делать все, чтобы этого (войны на территории Латвии. — EADaily) не произошло. Это значит, что нам нужно быть активными в других местах — вносить свою лепту в НАТО, а также поддерживать экономическую и политическую активность через Евросоюз. Нужно поддерживать Восточное партнерство, Украину, Грузию — чтобы не получилось так, что у русских только одно направление. Чем больше у них направлений, тем лучше нам. Чтобы им приходилось думать и о Грузии, Украине, Арктике, Китае», — сказал генерал Лейиньш.

Как уверяет латышский военачальник, Латвия в случае противостояния с РФ или любым другим противником, сможет его удивить.

«Мы тоже можем, как в дзюдо и айкидо, использовать силу противника себе на пользу. Россия всегда, всегда будет считать Латвию ничтожной в военном плане — но в этом заключается наша сила. В принципе, я хотел бы, чтобы русские всегда думали более-менее именно так. У них наверняка есть планы. Но как я уже упоминал, старик Мольтке сказал, что ни один план не переживёт первого контакта с противником. Я уверен, что наша военная мощь — теперь и еще больше в будущем — такова, что мы шокируем ею в первые же дни (конфликта. — EADaily). Так что, русским или любым другим потенциальным противникам придется кардинально менять свой образ мысли. Это то, чем нам с союзниками нужно заниматься, и не только здесь, а глобально», — добавил генерал.

Впрочем, он считает, что России невыгодно применять против Латвии военную силу, поскольку существуют и другие способы, как «установить влияние», — дипломатически, военным путем, экономически, через культуру. «Зачем сжигать дом, когда можно украсть? Военные действия — это всегда ущерб. Зачем воевать, если можно купить это государство? Это всегда проще», — стращает Илмарс Лейиньш.

Политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков заявил порталу «Sputnik Латвия», что раздувание антироссийских страхов — сегодня один из способов существования Латвии, Литвы, Эстонии, Украины. «Это способ получения субсидий, всевозможных преференций, потому что по факту они сегодня выполняют роль буфера или санитарного кордона, Запад им это и оплачивает», — заявил Крутаков.

Он отметил, что Лейиньш в своем интервью постоянно твердит о важной роли НАТО для Латвии, чем, собственно, подтверждает полную несамостоятельности страны.

«Ничего особо секретного он не сказал: действительно, маленькие страны могут существовать, только если они прислуживают кому-то. Латвия, Прибалтика долгое время „прислуживали“ России. Но в данном случае это слово надо употреблять в кавычках, потому что выгод Прибалтика от своего присутствия в Советском Союзе получала гораздо больше, чем отдавала СССР. Теперь они прислуживают НАТО и США. В обмен они получили полную деградацию промышленности и демографическую катастрофу — скоро там вообще не останется жителей», — сказал Крутаков.

Он добавил, что, если нынешние политические элиты устраивает такой способ существования — «ну и флаг им в руки». Также Крутаков отметил, что «борьба с Россией» сегодня — это еще и способ сделать себе карьеру, чем, собственно, и пользуется сам Лейиньш.

«Русофобия — это способ сделать карьеру, подтверждением чему служит судьба самого генерала, который уехал в НАТО. В самой Латвии делать нечего, понятно, что это тупик. А тут — на русофобской волне есть шансы встроиться в какие-то международные форматы. НАТО, например, или ОБСЕ», — заключил политолог.

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