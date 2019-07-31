"Тревожный звонок": неприятности Сингапура служат предостережением в отношении торговли

Мартин Абугао, AFP





Сингапур сильно зависит от торговли и традиционно является одним из первых мест в Азии, затрагиваемых во время мировых кризисов, что вызывает цепную реакцию обычно во всем регионе (Фото AFP/Roslan RAHMAN)

Падение экспорта и самые худшие темпы роста за десятилетие вызывают беспокойство в отношении перспектив экономики Сингапура, при этом аналитики говорят, что эти цифры являются предупреждением, что в Азии наступает спад, так как сказывается напряженность между Китаем и США.

Хотя это одна из самых крошечных стран в мире, этот экспортный узел крайне чувствителен к внешним шокам и давно считается индикатором мирового спроса на товары и услуги.

Богатый город-государство в высшей степени зависит от торговли и традиционно является одним первых из мест в Азии, затрагиваемых во время мировых кризисов, что вызывает цепную реакцию обычно во всем регионе.

Последние признаки не являются хорошими. В июне экспорт упал на 17,3% по сравнению с прошлым годом - самое быстрое падение за более чем шесть лет, начавшееся с падения поставок компьютерных микросхем.

Это последовало за неожиданным поквартальным снижением ВВП на 3,4% во втором квартале. Рост экономики по сравнению с предыдущим годом составил всего 0,1%, это самый медленный прирост с 2009 года в период мирового финансового кризиса.

"Сингапур - это канарейка в угольной шахте", - сказал агентству AFP Сонг Сен Вун, региональный экономист из отделения частного банковского обслуживания CIMB. "И она говорит нам, что ситуация сложная".

Чтобы предупредить об опасности, шахтеры приносили с собой под землю канареек в клетках, так как эти птицы умирали даже при небольшом количестве токсичного газа, давая понять рабочим, что им следует быстро покинуть шахту.

В то время как непрерывно ослабевающий экономический рост Китая частично виноват в замедлении экспорта, аналитики говорят, что торговая война между США и Китаем, двумя крупнейшими экономиками мира, значительно ухудшила ситуацию.

Пекин и Вашингтон ввели штрафные тарифы, охватывающие более чем 360 миллиардов долларов двусторонней торговли.

"В торговой войне нет победителей"

В то время как в Сингапуре - пункте транзита для продуктов, направляемых на западные рынки и с западных рынков, а также азиатской базе для производителей некоторых высокотехнологичных товаров - сложности заметны больше всего, негативные данные появились по всему региону. Экспорт падает по всей Азии. В Индии экспорт упал на 9,7% в июне, в Индонезии, крупнейшей экономике Юго-Восточной Азии, экспорт снизился на 8,9% в том же месяце, а в Южной Корее экспорт упал на 10,7% в мае.

Правительства понижают прогнозы экономического роста, а показатели в нескольких странах, измеряющие активность в промышленном секторе и секторе услуг, рисуют мрачную картину.

Центральные банки предпринимают шаги, чтобы подстегнуть внутреннее потребление, при этом Индонезия и Южная Корея понизили в четверг учетную ставку, став очередными странами в Азии, понизившими стоимость заимствований.

Центральный банк Сингапура, как считают, вероятно, ослабит кредитно-денежную политику на заседании в октябре, а некоторые экономисты предсказывают, что в стране начнется экономический спад в следующем году.

"В этой торговой войне нет победителей. В то время как большое внимание уделяется торговому конфликту между Китаем и Соединенными Штатами, ущерб не ограничивается этими двумя экономиками", - сказано в комментарии фирмы IHS Markit, консультирующей по коммерческим вопросам.

"Экспорт из ключевых развивающихся и развитых азиатских стран оказался под ударом в первой половине 2019 года".

Экспорт в удручающем состоянии

Напряженность между США и Китаем перевернула с ног на голову сложные цепочки поставок, которые лежат в основе современной системы мировой торговли.

Это ударило по китайскому спросу на сырье и другие товары, которые традиционно отправлялись в страну, где из них изготавливались промышленные товары и транспортировались затем на другие рынки, включая США.

В Азии в эти товары входят и пальмовое масло из Индонезии и полупроводники из Сингапура.

Китайские производители были вынуждены уменьшить импорт, так как их собственный экспорт в США снизился из-за тарифов.

Это происходит в момент, когда спрос на импорт сырья в Китае и так уже замедлился в связи с потерей темпа экономикой - она выросла на 6,2% во втором квартале, что является самым слабым темпом за почти три десятилетия.

В то время как Сингапур особенно уязвим в условиях замедления мировой экономики, он обычно быстро выходил из трудной ситуации. После падения в 2009 году во время мирового финансового кризиса экономика города-государства выросла на 14,5% в 2010 году.

Но ближайшее будущее может оказаться неспокойным.

Nomura, японская брокерская фирма, написала в комментарии, что "азиатский экспорт останется в удручающем состоянии в ближайшие месяцы".

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