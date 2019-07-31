Россия отказалась выделить радиочастоты проекту глобального интернета OneWeb

Планета Земля Фото: Pixabay.com

Члены госкомиссии по радиочастотам единогласно выступили против предоставления частот разработчикам глобального спутникового интернета.

По сообщению Deutsche Welle, разработчикам глобального спутникового интернета OneWeb вновь отказали в предоставлении радиочастот для работы в России. Создатели OneWeb пытаются получить частоты для работы в России с 2017 года. Основной причиной отказов являются опасения Федеральной службы безопасности (ФСБ). По ее мнению, OneWeb может угрожать национальной безопасности России.

Проект британской телекоммуникационной компании OneWeb LLC подразумевает создание на орбите группировки из нескольких сотен малых спутников, которые должны обеспечить высокоскоростной доступ к интернету и к услугам связи по всему миру. Британская компания планирует разместить на орбите к 2021 году более 600 спутников. Россия участвует в проекте с 2017 года — ее ракеты выводят зарубежные спутники в космос.

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