архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 31.07.19 00:02 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Russia Today”,

"Call the ‘Men in Black’! Huge cockroaches invade Russian resort of Sochi " Россия - 30 июля 2019 г. Огромные американские тараканы появились в России, теперь они отсюда не уйдут Published time: 30 Jul, 2019 Они посеяли страх среди зрителей «Людей в черном» после того, как те увидели, как тараканы поддерживали вторжение инопланетян, а теперь американские тараканы были замечены на российском курорте Сочи. Ученые предупреждают, что они больше не уйдут. Американское насекомое, длина тела которого достигает 5 см, а длина усов - 9 см, считается самым крупным широко распространенным тараканом на Земле. У них есть крылья и они хорошо летают, чего никогда не делают их российские сородичи. Насекомые являются опасными вредителями; они распространяют болезни, вызывают аллергические реакции у людей и повреждают не только продукты питания, но и здания, инфицированные ими. Это новые соседи, к которым жители Сочи, известного курорта на Черном море, теперь должны будут привыкнуть. По словам ученых из Сочинского национального парка, в домах и зеленых зонах олимпийской столицы 2014 года были обнаружены многочисленные колонии красно-коричневых насекомых. Американский таракан (Periplaneta americana) © Сочинский национальный парк Что касается того, как произошло вторжение чужеродного для России вида, ученые объяснили, что «американских тараканов часто держат в террариумах как экзотических крупных насекомых, а также используют в качестве корма для террариумных животных: ящериц и некоторых видов змей». Ученые считают, что тараканы просто сбежали из террариумов, чтобы начать заселять Сочи. Вид, получивший свое название после переноса в Америку на торговых и перевозивших рабов кораблях в 17 веке, происходит из тропической Африки. Так что условия в Сочи идеальны для него. Климат на российском курорте - влажный субтропический: температуры достигают +30 градусов по Цельсию летом, а среднегодовая температура составляет + 18,4 градусов по Цельсию. Американские туристы, которые часто посещают курорт, называют его «Русским Майами». Вид является новым для Сочи, хотя адаптировавшийся американский таракан уже распространился в районах с тропическим климатом по всему земному шару. Он часто встречается в Южной Европе, на Ближнем Востоке и в Азии под прозвищем «маленький вредитель, которого трудно убить» (“little hard-to-kill pest”), данной насекомому в Китае. Азиаты даже научились извлекать из вредителя выгоду. Тараканы являются важным компонентом в китайской медицине. Одна фармацевтическая компания держит ферму, на которой ежегодно выводится около шести миллиардов насекомых. Рестораны в Китае, Вьетнаме и других странах также предлагают своим клиентам широкий выбор блюд, в которых используют американских тараканов в качестве источника белка. Соус-шеф-повар в ресторане в Сиднее демонстрирует фирменное блюдо с жареными тараканами, муравьями со вкусом меда, мучным червем и попкорном в шоколадной глазури. © AFP / Saeed Khan В научно-фантастической комедии «Люди в черном» 1997 года американские тараканы были союзниками с инопланетным жуком, который прибыл на Земле, чтобы захватить мощное устройство под названием “Галактика”. Но у него было слабое место для местных насекомых, которое, в конечном итоге, и позволило агентам K и J победить пришельца и сорвать его планы. Жители Сочи вряд ли будут использовать тараканов для того чтобы разнообразить свой рацион, но они, конечно, не чужды интереса к экзотическим насекомым. Сочинский национальный парк недавно поделился фотографиями редких насекомых - усачей, которые были сделаны на его территории. Эти насекомые также считаются вредителями из-за того, что питаются деревьями или деревянными конструкциями, но некоторые из них выглядят очень красиво. Жук - альпийский усач (Rosalia alpina) © Сочинский национальный парк Сочинский национальный парк, основанный в 1983 году, является вторым старейшим в России. Он охватывает обширную территорию в 1937 кв. км, начиная от побережья Черного моря и вплоть до Кавказских гор. В заповеднике растет множество редких растений и животных, а в 2009 году здесь вновь появился переднеазиатский леопард. Жук Morimus asper (Morimus verecundus Faldermann) © Сочинский национальный парк статью прочитали: 49 человек Комментарии