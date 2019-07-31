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опубликовано редакцией на Переводике 31.07.19 00:02
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Огромные американские тараканы появились в России, теперь они отсюда не уйдут

Published time: 30 Jul, 2019 

Они посеяли страх среди зрителей «Людей  в черном» после того, как те увидели, как  тараканы поддерживали вторжение инопланетян, а  теперь американские тараканы были замечены на российском курорте Сочи. Ученые предупреждают, что они больше не уйдут.

Американское насекомое, длина тела которого достигает 5 см, а длина усов - 9 см, считается самым крупным широко распространенным тараканом на Земле. У них есть крылья и они  хорошо летают, чего никогда не делают их российские сородичи.

Насекомые являются опасными вредителями; они распространяют болезни, вызывают аллергические реакции у людей и повреждают не только продукты питания, но и здания, инфицированные  ими.

Это новые соседи, к которым жители Сочи, известного курорта на Черном море, теперь должны будут привыкнуть. По словам ученых из Сочинского национального парка, в домах и зеленых зонах олимпийской столицы 2014 года были обнаружены многочисленные  колонии красно-коричневых насекомых.

Американский таракан (Periplaneta americana) © Сочинский национальный парк

Что касается того, как произошло вторжение чужеродного  для России вида, ученые объяснили, что «американских тараканов часто держат в террариумах как экзотических крупных насекомых, а также используют в качестве корма для террариумных животных: ящериц и некоторых видов  змей». Ученые считают, что тараканы просто сбежали из террариумов, чтобы начать заселять Сочи.

Вид, получивший свое название после переноса в Америку на торговых и  перевозивших рабов кораблях в 17 веке, происходит из тропической Африки. Так что условия в Сочи идеальны для него. Климат  на российском курорте - влажный субтропический: температуры достигают +30 градусов по Цельсию летом, а среднегодовая температура составляет + 18,4 градусов по Цельсию. Американские туристы, которые часто посещают курорт, называют его «Русским Майами».

Вид  является новым для Сочи,  хотя адаптировавшийся американский  таракан уже распространился в районах с тропическим климатом  по всему земному шару. Он часто встречается в Южной Европе, на Ближнем Востоке и в Азии под прозвищем «маленький вредитель, которого трудно убить» (“little hard-to-kill pest”), данной  насекомому в Китае.

Азиаты даже научились извлекать   из вредителя выгоду. Тараканы являются важным компонентом в китайской медицине. Одна фармацевтическая компания  держит ферму, на которой ежегодно выводится около шести миллиардов насекомых. Рестораны в Китае, Вьетнаме и других странах также предлагают своим клиентам широкий выбор блюд, в  которых используют американских тараканов в качестве источника белка.

Соус-шеф-повар в ресторане в Сиднее демонстрирует фирменное блюдо  с жареными тараканами, муравьями со вкусом меда, мучным червем и попкорном в шоколадной глазури. © AFP / Saeed Khan

В научно-фантастической комедии «Люди в черном» 1997 года американские тараканы были союзниками с инопланетным жуком, который  прибыл на Земле, чтобы захватить мощное устройство под названием “Галактика”. Но у него было слабое место для местных насекомых, которое, в конечном итоге,  и позволило агентам K и J победить пришельца и сорвать его планы.

Жители Сочи вряд ли будут использовать тараканов для того  чтобы разнообразить свой рацион, но они, конечно, не чужды  интереса к экзотическим насекомым. Сочинский национальный парк недавно поделился фотографиями редких  насекомых - усачей, которые были сделаны на его территории. Эти насекомые также считаются вредителями из-за того, что питаются деревьями или деревянными конструкциями, но некоторые из них выглядят  очень красиво.

Жук - альпийский усач  (Rosalia alpina) © Сочинский национальный парк 

Сочинский национальный парк,  основанный в 1983 году, является вторым старейшим в России. Он охватывает обширную территорию в 1937 кв. км, начиная от побережья Черного моря и вплоть до Кавказских гор. В заповеднике растет  множество редких растений и животных, а в 2009 году здесь вновь появился переднеазиатский леопард.

Жук Morimus asper (Morimus verecundus Faldermann) © Сочинский национальный парк

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теги: Россия  
   
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