Арест российского судна в Измаиле и его сомнительные последствия

Новое обострение отношений между Украиной и Россией было инициировано Украиной. Обоснованность этой акции, честно говоря, представляется довольно сомнительной по целому ряду причин. Речь идет об аресте российского танкера, прибывшего на судоремонтный завод в Измаиле.

24 июля с целью проведения ремонтных работ на местном судоремонтном заводе в порт Измаил зашел российский танкер «NIKA SPIRIT», получив перед этим все необходимые разрешения от украинских властей. Но оказалось, что это было спецоперацией СБУ и военной прокуратуры. Судно специально запустили на территорию Украины, чтобы задержать и арестовать, поскольку оно, по мнению наших правоохранителей принимало активное участие в агрессивных действиях российской стороны против наших военных судов и их экипажей в Керченском проливе в ноябре 2018 года, информируют

Немного недавней истории

Напомним, что 25 ноября 2018 года артиллерийские бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксирный корабль «Яны Капу» из состава Военно-морских сил Украины совершали переход из Одессы в Мариуполь. Но проход через Керченский пролив в районе построенного Россией после аннексии Крыма моста оказался заблокирован российским судном, а украинские суда были захвачены российскими силовиками. Отправка наших моряков против многократно превосходящих сил агрессора следует расценивать как безответственную и преступную акцию предыдущего правящего режима и лично Порошенко, направленную на дестабилизацию ситуации с целью возможного введения военного положения, отсрочки президентских выборов и продления нахождения у власти, в том числе из-за боязни ответственности за содеянное за время нахождения во главе страны. В подробности вдаваться не будем, поскольку высказываться на эту тему уже приходилось. Отметим лишь, что Порошенко безуспешно пытался втянуть в керченский конфликт страны НАТО. Сейчас по факту действий тогдашнего руководства и по инициативе скандального юриста Андрея Портнова в Украине уже возбуждены уголовные дела, перспектива которых, впрочем, пока видится туманной.

Напомним также, что после аннексии Крыма оба берега Керченского пролива, соединяющего Черное и Азовское моря стала контролировать Россия, которая теперь явочным порядком считает Керченский пролив «своим», а наши суда и моряков — нарушителями своих границ. В то же время аннексия Крыма в мире осуждена, принадлежность Крыма и Керченского пролива России официально не признается мировым сообществом, а Украина продолжает считать Крым и Керчь-Еникальский канал своими. Но есть реалии, и прошлая власть имела право направлять наших бойцов на двух легких катерах. Тот факт, что моряки попали в плен, является еще «хорошим» исходом, поскольку могло быть намного печальнее из-за аферы правящей верхушки!

Явление сомнительного танкера

И вот 24 июля нынешнего года при заходе на ремонт в украинский порт Измаил в рамках уголовного дела, возбужденного украинскими силовиками по факту блокирования наших военных судов, их захвата и взятия в плен российской стороной наших моряков, был задержан танкер «NIKA SPIRIT». По данным украинского следствия, этот танкер ранее имел название «NEYMA». Именно он в ноябре 2018 блокировал проход наших судов по Керченскому проливу и способствовал захвату в плен наших моряков и кораблей. Правоохранители утверждают, что это то же судно, но под другим именем, ссылаясь на одинаковый идентификационный номер суден ІМО – 8895528 – в международной системе EQUASIS.

Силовики называют два основания для ареста. Во-первых, по факту блокирования пролива, задержания наших кораблей и пленения наших моряков возбуждены уголовные дела, и судно признано вещественным доказательством и орудием преступления, относительно которого необходимо провести целый ряд следственных действий. В частности, дело возбуждено по статье 279 Уголовного кодекса Украины – блокирование транспортных коммуникаций путем установления препятствий, повлекшее тяжкие последствия. Материальный ущерб от инцидента оценивается в 260 млн гривен или 10 млн долларов.

Во-вторых, в марте 2019 года украинские власти наложили санкции на крымскую компанию «Ювас-Транс», которая ремонтировала судно на принадлежащем ей судоремонтном предприятии в Керчи, оккупированной Москвой вместе с остальным Крымом. Но дальше начинаются вопросы…

Журналист Юрий Бутусов в своем посте на Facebook утверждает, что принадлежащим компании «Волго-Донское судоходное агентство» танкером «Нейма», переименованным теперь в «Ника Спирит», с января 2018 года фактически распоряжалась указанная керченская компания «Ювас Транс», занимающаяся, в частности, лоцманским обслуживанием судов, проходящих через Керченский пролив. Эта компания, по утверждению Бутусова, принадлежит предателю, который после аннексии Крыма быстро сменил украинский паспорт на российский, Ярославу Народицкому, а директором компании является Роман Теплухин – депутат оккупационного Керченского городского совета. Бутусов утверждает, что два буксира фирмы «Ювас Транс» 25 ноября 2018 года вывели танкер для блокирования фарватера, способствовав задержанию наших судов и пленению моряков.

Однако немецкое издание Deutsche Welle приводит несколько иные данные. Действительно, ранее судно «Нейма» принадлежало обанкротившемуся ООО «Волго-Донскому судоходному агентству», но с февраля 2019 года его владельцем числится компания «Альтомар Шиппинг» из российского Геленджика».

Опираясь на свои источники, далее Deutsche Welle (DW) высказывает две версии. В разговоре с DW представитель украинского фонда помощи морякам «Ассоль» Андрей Шевченко заявил, что после покупки новый судовладелец мог изменить название судна, чтобы «подчистить» его историю, такое часто делают при фиктивной покупке, а о существовании компании «Альтомар Шиппинг» ранее, вроде бы, не было известно. В то же время, Ольга Ананьева, инспектор Международного союза транспортных рабочих в Новороссийске, уверила DW, что продажа судна в начале этого года действительно была реальной, а «Альтомар Шиппинг» является небольшой судоходной компанией, у которой, кроме NIKA SPIRIT, имеется еще пара сухогрузов. По данным DW, за это судно компания «Альтомар Шиппинг» заплатила 310 млн рублей, то есть около 500 тысяч долларов.

Наконец, DW приводит слова некоей неназванной сотрудницы компании «Альтомар Шиппинг». В компании якобы не знали, что судно фигурирует в украинском уголовном деле, в противном случае, его не направили бы в Измаил и, возможно, не приобретали бы вообще. В компании сообщили, что ее директор Сергей Шувалов находится в Измаиле, где решал вопросы, в том числе возвращения экипажа судна.

Из всего этого следует, что если даже судно, является вещдоком и орудием преступления, то принадлежит оно все же на данный момент не керченской фирме «Ювас Транс», против которой Украина ввела санкции и заочно наложила арест на ее имущество, а другой компании, которая вполне может быть «не при делах», если все это, конечно, не является каким-нибудь сценарием российских спецслужб.

Сомнительный триумф и его последствия

Зададимся вопросом, насколько такая акция вообще была оправдана и каковы ее последствия. Сразу же оговоримся, что однозначный ответ здесь дать невозможно.

Формально, с точки зрения абстрактного патриотизма все вроде бы выглядит красиво и правильно. В наш порт зашло судно, которое, по данным следствия, блокировало проход украинских военных судов через Керчь-Еникальский канал в Азовское море, что в дальнейшем привело к захвату наших судов и – что самое главное! – пленению 24 украинских моряков. Украина оправданно считает Керчь-Еникальский канал и вообще Крым своей территорией, в этом ее поддерживает весь цивилизованный мир, поэтому по факту агрессии были возбуждены уголовные дела. Вполне логичным является задержание и арест судна, которое следствие считает орудием преступления.

К тому же, следует учесть, что Россия проигнорировала решение Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому Москва должна освободить 24 плененных украинских моряков. В ответ в Москве заявили, что юрисдикцию трибунала в данном случае не признают, поскольку украинские военные моряки, дескать, незаконно пересекли государственную границу России. Но границу эту таковой никто не признает, поскольку, повторим, не признается принадлежность Крыма России. В этом смысле, задержание российского танкера можно считать такой себе «ответкой».

Но эффективность и оправданность этой «ответки» вызывает вопросы. Инцидент произошел в то время, когда наметились определенные подвижки в деле освобождения 24 наших моряков, плененных в ходе агрессивного акта Москвы в ноябре 2018 года. Задержание танкера сразу же резко усложнило дальнейшее решение этой проблемы.

Соответствующая реакция Москвы не заставила себя ждать

«Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права, и последствия не заставят себя ждать», – заявили в ответ на инцидент в МИД России российским СМИ, подчеркнув, что этот акт не поможет освобождению 24 украинских моряков.

Замглавы российского дипломатического ведомства Григорий Карасин заявил, что это продолжение инцидента в Керченском проливе. «Это плохая новость. Киев хочет жесткого продолжения ноябрьской провокации в Керченском проливе», – сказал Карасин.

Действия украинской стороны и ответные угрожающие интонации Москвы вызвали вполне обоснованное беспокойство в ООН в виду перспективы возникновения и разрастания еще одного очага напряженности на карте земли. Официальный представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак от имени ООН призвал Россию и Украину проявить сдержанность и избегать эскалации в Черном море.

«Мы вновь призываем воздерживаться от поспешных действий и опасной риторики, а также полностью соблюдать международное право», – заявил Хак, отметив, что в ООН «подчеркивают необходимость избегать любой эскалации».

Итак, Россия расценила задержание судна как захват заложников. Получается, что Москва захватывать заложников может, а другим в таком праве отказывает.

Впрочем, эта сторона конфликта была быстро улажена. Команда из 10 человек-граждан России была новой и к прошлогоднему инциденту в Керченском проливе отношения не имела. Поэтому она была допрошена представителями СБУ и военной прокуратуры, а затем отпущена, правда, под обязательство прибывать, в случае необходимости, в Украину для ведения следственных действий, что является весьма сомнительным, если учесть, что это люди из Краснодара, Армавира и других городов российской глубинки.

Российские моряки уже вернулись домой. В своих комментариях российским СМИ они подчеркнули, что украинские силовики обходились с ними предельно корректно, поэтому российская команда к Украине никаких претензий не имеет.

Таким образом, напряженность была несколько снята, но вопрос освобождения наших пленных моряков существенно «подвис». На момент написания этого материала дальнейшая реакция Москвы была неизвестной. Возможно, после освобождения российских моряков там окончательно не выработали дальнейший план действий, поскольку основания для резкой конфронтации, вроде бы, устранены.

Эффективность дальнейшего удержания судна Украиной тоже вызывает вопросы. По нашему мнению, вполне достаточно провести необходимые следственные действия и отпустить это «старое корыто» на все четыре стороны, а лучше, на ремонт на Измаильском судоремонтном заводе. В этом случае, наши судоремонтники получат работу, средства для жизни и дальнейшие заказы. Ведь этот инцидент вполне может лишить наших судоремонтников существенного объема заказов, что приведет к упадку промышленности, которая и без того переживает не лучшие времена.

Тем более, что команда, повторим, новая и к инциденту отношения не имевшая, все следы прошлогодней агрессии на судне, скорее всего, подчищены, если они и были.

К тому же, официально судно – даже если это то самое судно! – принадлежит уже не «подсанкционной» компании «Ювас Транс», а другой фирме, которая, по крайней мере формально, «не при делах».

Для Украины сейчас главным является освобождение наших пленных моряков. Жертвовать интересами людей в обмен на какую-то «ржавую посудину» – это, как минимум, неразумно! Подчеркнем и повторим — это люди, которых предыдущий правящий режим в своих преступных целях фактически подставил, но государство Украина должно нести ответственность за своих граждан, независимо от того кто у власти, а потому новая команда обязана сделать все возможное, чтобы наших моряков из плена освободить!

Кто приказал и кто подставил

В этом смысле возникает вопрос, кем и с какой целью была задумана операция по задержанию российского танкера, кто отдавал приказ.

В заявлении СБУ лишь описываются причины задержания российского танкера и разные подробности, но ничего не говорится о том, кто именно принимал решение и отдавал приказ.

Поначалу в СМИ стала появляться информация о том, что это была такая себе «подстава» Зеленского со стороны функционеров режима Порошенко, чтобы не допустить хотя бы минимального урегулирования отношений с Москвой, а главное, чтобы не допустить освобождения наших моряков из плена и таким образом резко «посадить» рейтинг новой власти и лично Зеленского. В принципе, такая версия имеет право на жизнь…

Однако, как утверждает в своем посте в Facebook журналист Бутусов, танкер пришел не просто на ремонт, а якобы с целью налаживания неких каналов контрабанды. Если это действительно так, а данная информация является результатом неких оперативно-следственных действий наших органов, то непонятно, почему их озвучивает журналист, а не сами эти органы, то есть СБУ, ГБР, прокуратура и так далее. Особенно, если вспомнить, что есть еще и тайна следствия…

В том же сообщении в соцсети Бутусов заявляет, что принимал решение и отдавал приказ о задержании судна лично Владимир Зеленский. При этом ни сам Зеленский, ни его офис ничего об этом не сообщают. Но и это еще не все. Бутусов выражает благодарность силовикам за хорошо проведенную операцию якобы по приказу Зеленского.

Это по меньшей мере странно! Если приказ отдавал Зеленский, то и благодарить силовиков за хорошую службу должен он как главнокомандующий. В крайнем случае, от его имени и по его поручению это может сделать его офис в лице соответствующего чиновника. Но почему-то это делает известный журналист, который в свое время поддерживал прошлую власть.

Отметим, сегодня украинский суд проверил правомерность действий военных прокуроров и следователей СБУ при проведении 25 июля в порту Измаил (Одесская обл.) обыска российского танкера «Neyma», и наложил на него арест, как и на изъятые в ходе обысков документы.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в ответ на претензии российских СМИ о якобы незаконном проведении сотрудниками правоохранительных органов Украины следственных действий на данном судне без разрешения консула РФ отметил: «Объясняю — судно после прохождения им пограничного и таможенного контроля на территории Украины, считается имеющим открытую границу. В соответствии с нормами действующих международных договоров, ратифицированных как Россией, так и Украиной, необходимость получения согласия или разрешения представителя дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства для проведения на территории Украины следственных действий на морском или речном транспорте не предусмотрена. Мы это сделали законно. Точка».

Автор: Александр Карпец

30.07.2019

статью прочитали: 17 человек