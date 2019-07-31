СМИ: Tether активно используется китайскими торговцами для вывода наличной выручки из России

Александр Сорокин

Торговцы из Китая активно пользуются услугами российских внебиржевых крипто-площадок, когда им требуется перевести вырученные средства на родину, пишет CoinDesk.

Глава одной из таких площадок сообщил, что в день они продают криптовалюту в среднем на $3 млн – большая часть этой суммы обычно отправляется в Китай. При этом на биткоин приходится около 20% объёма сделок, тогда как 80% полученных средств переводятся в USDT.

По словам некоторых московских внебиржевых трейдеров, объёмы сделок с USDT, инициированных китайскими импортёрами, достигают $10-30 млн в день.

«Они накапливают большой объём наличных в Москве, и тогда им нужен Tether, чтобы вывести деньги в Китай, – заявила глава внебиржевой торговли на платформе Huobi Russia Майя Шахназарова. – Клиент приходит с наличными, мы регистрируем цену на биржах. Клиент передаёт наличные и адрес кошелька, продавец отправляет USDT на этот кошелёк».

Китайские импортёры на сером рынке использовали биткоин до падения курса в 2018 году, заявил другой OTC-дилер. Пока цены продолжали расти, посредники помогали им приобретать криптовалюту, благодаря чему они дополнительно могли увеличить свою выручку. Тем не менее, в 2018 году использование биткоина для таких переводов стало слишком рисковым занятием.

«Когда цены пошли вниз, пользоваться Tether стало гораздо удобнее. Китай полностью полагается на USDT, они доверяют ему, кроме того, он очень ликвиден», – заявил собеседник издания.

Несмотря на действующие в Китае ограничения на торговлю криптовалютами, местные трейдеры по-прежнему могут выводить активы из USDT в юань через внебиржевые рынки, обслуживаемые, например, Huobi и OKEx.

Вместе с тем, они не беспокоятся из-за возможности отсутствия у Tether достаточных резервов для обеспечения всех находящихся в обращении USDT. Внебиржевые трейдеры обращают внимание на тот факт, что среднесуточный объём торгов USDT в несколько раз превышает капитализацию инструмента, как на свидетельство того, что люди используют одни и те же токены для конвертации активов несколько раз в день. Так, 29 июля 24-часовой объём торгов USDT составил $17,5 млрд при собственной капитализации в $4 млрд.

USDT позволяет быстро обращать капиталы, благодаря чему привыкшим использовать его торговцам не приходится думать, сколько стейблкоин будет стоить завтра. Крупные объёмы USDT почти мгновенно переводятся в Китай, где затем конвертируются в юань, говорят представители криптовалютного бизнеса в Москве.

Криптовалюты привлекают китайских торговцев ещё и потому, что местные власти установили строгий контроль за оборотом капиталов и ограничили объём доступной для покупки или продажи иностранной валюты на одного человека $50 000 в год. Граждане могут обратиться за увеличением квоты, но она по-прежнему будет ограниченной.

В прошлом апреле директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов, по информации РБК, сообщил, что ежемесячный оборот розничной теневой торговли составляет около 600 млрд рублей в месяц. Предположительно, 90% торговых операторов этого рынка представлены китайскими производителями и торговцами.

«Зачислений на счета банков мы практически не наблюдаем, – заявлял Полупанов. – Мы видим приобретение на большую часть выручки криптовалюты, которая нигде не учитывается в настоящее время. Видим моментальное направление криптовалюты путём электронной почты непосредственно на родину этих торговцев и производителей и её конвертацию уже в местную валюту».

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