дата публикации 29.07.19 04:36 скаут: Игорь Львович

"The Economist рассказал, чем России угрожает сотрудничество с Китаем" Латвия - 27 июля 2019 г. The Economist рассказал, чем России угрожает сотрудничество с Китаем ИНО TV 27 июля, 2019 Владимир Путин видит очевидную экономическую выгоду сближения России и Китая, но не замечает, что его страна играет роль подчинённого в отношениях с более сильным партнёром, пишет The Economist. Влияние азиатского соседа может ограничить свободу действий российского президента и его преемника, и когда они это поймут, странам Запада следует сделать шаг в сторону России, советует издание. Со времён Второй мировой войны Китай, Россия и Соединённые Штаты представляют собой «любовный треугольник», в котором, похоже, оставленной в одиночестве стране всегда приходилось расплачиваться военными или дипломатическими потерями, пишет The Economist. К тому же, страны постоянно меняли своих партнёров: со смертью Сталина китайско-советский союз распался, после чего американский президент Ричард Никсон посетил Китай в 1972 году, а 30 лет назад Горбачёв проводил политику разрядки в отношениях с США.

Однако на этот раз, хотя Америка и осталась за бортом в свете окрепших российско-китайских отношений, в первую очередь страдает Россия, подавляемая превосходством своего партнёра во всех сферах: если судить по покупательской способности, то экономика Китая в шесть раз превышает российскую, а могущество только растёт. То, что сначала казалось блестящим ходом Путина — отвернуться от Запада для увеличения российского влияния — теперь выглядит ловушкой, из которой стране будет сложно выбраться.

В статье подчёркивается, что Россия далека от равноправного партнёрства и превращается в китайского вассала. Конечно, она остаётся ядерной державой с постоянным представительством в Совете Безопасности ООН и не боится применять модернизированное вооружение, как в Сирии. Однако столь резкое суждение основано на наблюдении, как быстро государство становится зависимым от своего азиатского соседа. Так, Китай является жизненно важным рынком для экспорта российского сырья, в частности, нефти.

Стремясь избавиться от гегемонии доллара, Россия открывает всё больше валютных запасов в юанях: их количество выросло с 3% до 14% в 2018, в то время как долларовые запасы сократились вдвое до 23%. Кроме того, Китай поставляет необходимые компоненты для современных российских систем вооружения, а также сетевое покрытие и оборудование для обеспечения безопасности, которое, по мнению издания, необходимо Путину для контроля над населением. В прошлом месяце Россия заключила договор с Huawei на поставку оборудования 5G, укореняясь в китайской локальной сети.

Такая ситуация полностью устраивает Китай, который надеется на продолжительную дружбу с Россией хотя бы ради того, чтобы обезопасить свою северную границу. К тому же эта страна стала в авангарде китайской кампании по разрушению западных идей о всеобщих правах человека и демократии, в которых, как пишет The Economist, оба государства видят причину «цветных революций».

Кроме сходства на почве неприязни к либерализму, у Владимира Путина есть несколько причин для партнёрства с Китаем. Одна из них — выгода для России, которая после западных санкций, вмешательства в американские выборы 2016 года и дела Скрипалей не располагает большим количеством вариантов. Си Цзиньпин поддержал действия Кремля в Сирии и отчасти в Крыму. К тому же, если Пётр Первый в XVII веке искал прогрессивные идеи на Западе, то Путин имеет серьёзные основания полагать, что теперь будущее принадлежит Китаю и его системе государственного капитализма.

Однако здесь российский лидер ошибается, отмечается в статье. Во-первых, русский вариант госкапитализма — это исключительное право узкой группы из окружения президента свободно воровать из государственной казны, подрывая продуктивность и поощряя вымогательство, из-за чего китайские инвестиции в российскую экономику весьма ограничены. Также намерение Путина восстановить величие России противоречит очевидной роли подчинённого в реальных отношениях с Китаем. Это создаёт напряжённость в Центральной Азии, которая по задумке Китая сдерживает исламских активистов, поэтому китайская армия размещает войска в Таджикистане и проводит там учения, не спрашивая мнения Москвы.

По определённым вопросам взгляды России и Китая не совпадают. К тому же, есть предел тому, насколько россияне готовы отказаться от западных свобод. Осознание того, что режим держится на китайских технологиях, направит народный гнев против КНР и её русских клиентов. Издание предполагает, что напряжённость в отношениях проявится в случае, если Владимир Путин оставит кресло президента в 2024 году, как и положено по Конституции, а его преемник попытается отдалиться от КНР и обратиться к Европе. Тогда и станет ясно, насколько сильно влияние Китая и на какие меры он готов пойти для сохранения текущего положения. Новый президент может обнаружить, что страна потеряла свободу действий.

Однако, как отмечает The Economist, это не означает, что весь мир и в особенности Запад должен спасать Россию от китайских объятий, пока не стало поздно. Хотя некоторые дипломаты полагают, что Москва — слишком важная фигура, чтобы от неё отдаляться, на самом деле Соединённые Штаты не так сильно страдают сейчас от союза Путина и Цзиньпина, как могли бы во время холодной войны. Два этих государства действительно подрывают универсальные западные ценности, но они и так не соблюдается при правительстве Трампа.

Более того, влияние Китая может помочь обуздать «раздражённую и находящуюся в упадке» Россию, если той вдруг захочется показать свою силу, например, запугивая Белоруссию или возрождая забытые страхи о захвате китайцами Сибири. КНР же не интересны международные кризисы, если они не организованы ею самой, поэтому в качестве партнёра России она может служить гарантом спокойствия на их совместной границе, а также сглаживать российские крайности по всему миру.

Как советует в заключение британское издание, вместо того, чтобы выступать против России или пытаться снова завоевать её симпатии, Западу нужно указать на её подчинённое положение и подождать. Рано или поздно какой-нибудь президент Навальный или кто-то вроде него снова посмотрит на запад. Именно в этот момент России больше всего потребуется помощь, и тогда главе Овального кабинета следует пойти по стопам Никсона и поехать в Москву.



