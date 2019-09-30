Прогноз РАНХиГС: при нынешнем состоянии экономики россиян вместо четырехдневной рабочей недели скорее ждет шестидневка

18.9.2019

Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен только в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в России. Об этом пишут экономисты РАНХиГС, проведшие мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения, на который ссылается РБК.

Эксперты констатируют, что российская экономика демонстрирует низкие темпы роста: за первое полугодие 2019 года ВВП увеличился только на 0,7%. ЦБ понизил прогноз роста ВВП в 2019 году с 1-1,5% до 0,8-1,3%. Минэкономразвития по-прежнему ожидает 1,3% прироста по итогам текущего года.

Хотя показатели безработицы остаются на исторически минимальных уровнях (4,5% в июле этого года), экономически активное население продолжает убывать: во втором квартале года численность рабочей силы сократилась в годовом выражении на 1 млн - до 74,9 млн человек. В этих условиях в России стоит ожидать скорее увеличения продолжительности рабочей недели, а не ее сокращения, считают эксперты.

Кроме того, представления о высокой продолжительности рабочего времени в России не соответствует данным статистики. Так, средняя продолжительность рабочей недели в России в 2018 году составляла 37,8 часов, что соответствует среднему уровню развитых стран, где, по данным Международной организации труда, рабочая неделя длится 40 часов, уточнили эксперты. В большинстве развивающихся стран мира рабочая неделя длится 48 часов.

Максимальное количество дней отпуска в России (20 рабочих дней) соответствует уровню стран Европы и выше, чем в Турции (12 дней), Японии (8 дней) и Китае (5 дней), продолжили в РАНХиГС. Кроме того, значительное количество российских работников, занятых на рабочих местах с вредными и опасным условиям труда, имеют право на дополнительный оплачиваемый отдых.

Низкие средние показатели продолжительности рабочей недели в ряде стран Европы являются следствием высокой доли занятых, работающих неполный день, пояснили экономисты. Если в России 5% занятых указывали, что они работали менее 30 часов в неделю, то в Нидерландах - 37%, Норвегии - 26%, Дании - 25%, Германии - 21%. Зачастую неполный рабочий день трудятся молодежь, женщины с детьми и население старшего возраста. "В текущих экономических условиях снижение продолжительности рабочего времени с сохранением зарплат невозможно", - констатируют эксперты.

Впервые о возможном сокращении рабочей недели до четырех дней заявил в июне этого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на 108-й сессии Международной организации труда. По его мнению, технический прогресс неизбежно приведет к этому, но "не сию секунду". Он напомнил, что еще 100 лет назад американский предприниматель Генри Форд сократил на своих предприятиях рабочую неделю с 48 до 40 часов и получил в результате впечатляющий рост производительности труда.

По данным ВЦИОМ, почти половина россиян (48%) не поддерживают идею перехода на четырехдневный график, так как боятся снижения уровня доходов, что критично прежде всего для самых бедных и уязвимых слоев населения - пенсионеров и селян. Сторонники сокращения рабочей недели, напротив, рассчитывают более продуктивно использовать высвободившееся время и благодаря ему улучшить баланс между работой, отдыхом и личной жизнью.

За сокращение рабочей недели выступили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), отметив, что высокопроизводительный труд в отдельных странах, отраслях и на предприятиях уже сегодня сделал 35-часовую рабочую неделю реальностью, а исследования Роструда и службы исследований HeadHunter показали, что сокращение трудовой недели оказалось в пятерке самых популярных идей по оптимизации трудового законодательства.

Другие эксперты называют это предложение популизмом, так как для сохранения заработных плат на нынешнем уровне требуется соответствующий уровень производительности труда. Первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что всерьез обсуждать введение четырехдневной рабочей недели в России можно будет лет через 13-15. В Минэкономразвития заявили, что на четырехдневную рабочую неделю Россия может перейти лишь в условиях более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда.

Против сокращения рабочей недели выступают и представители бизнеса: по их словам, ради четырехдневки им придется снижать зарплату и нанимать новых людей. В итоге производительность труда упадет, переработок станет больше, выгорание усилится, а трудовая дисциплина ухудшится. Кроме того, в условиях старения населения новые кадры брать неоткуда. А сотрудники с невысокими зарплатами, получив дополнительный день отдыха, начнут искать подработку на выходные, что скажется на их продуктивности.

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