О сходстве и различиях русского и сербского языков

Сербии обязательно поблагодарите за «вредного»





Россия и Сербия – две страны, связанные тесными культурными, религиозными, политическими и другими отношениями. Отношениями, возникшими не сегодня и не вчера, а имеющими глубокие исторические корни. В рамках сложившихся на сегодняшний день политических и экономических реалий эти связи имеют довольно серьезные перспективы укрепления, что в ближайшем будущем может привести к увеличению необходимости общаться и понимать друг друга. Каждый серб готов поклясться, что говорит по-русски... каждый русский скажет, что понять серба – не проблема. Но так ли это на самом деле?

Перед тем как начать разговор о сходстве и различии наших языков, в целях формирования понимания что же собою представляет феномен слова вообще, обратимся к психологии.

Слова не живут своею собственной жизнью. Их влияние обусловлено тем смыслом, который закладывают в них люди. Одно и то же слово может быть произнесено и понято по-разному. Слова и сложенные из них предложения обладают огромной силой. С их помощью можно вернуть человека к жизни, вдохновить его на подвиги, подарить крылья и вознести к звездам. Но ими же можно тяжело ранить или даже «убить»... Словами лечат и калечат, вводят в заблуждение и открывают правду…

Подобно тому как каждый человек имеет имя, каждый предмет или явление в языке имеет словесное отображение. И также как каждый из нас приходит на зов, услышав собственное имя, в ответ на произнесенное слово или словосочетание из подсознания выплывает связанная с ним ассоциация. Из этого можно сделать справедливый вывод, что именно слова «рождают» наши с вами мысли.

И, зная это, мы должны быть особенно осторожными со словами!

Но вернемся к жизни и посмотрим, как происходит на практике общение «говорящего» по-русски серба и «без проблем понимающего» его русского…

Впрочем, ввиду того, что русский и сербский языки относятся к одной родственной группе – славянской – большая масса простых слов и выражений из повседневности действительно будут понятны русскоязычному путешественнику даже без словаря: «хлэб» – хлеб, «вóда» – вода, «мэсо» – мясо, «нэбо» – небо, «дрво» – дерево. Следует лишь обратить внимание на ударения, которые в сербском языке, в отличие от русского, в подавляющем большинстве слов приходятся на первый слог.

Корни одни, но исторические пути развития довольно сильно различаются... На формирование южнославянских языков решающее влияние оказали многочисленные балканские войны, практически уничтожившие огромную часть письменного культурного наследия. Так османские полчища, то доходившие почти до Вены, то теснимые христианскими войсками назад, при помощи огня и меча боролись не только со славянским населением, но и с их языком и культурой. В этом смысле более гуманные западноевропейские державы, приходившие на смену туркам, вместе с установлением военного господства также стремились к осуществлению культурной экспансии.

Но, несмотря на это, российские туристы довольно часто умиляются «нетронутости» сербского языка и обилию в нем исконных старославянских слов. При этом не многие знают, что именно из старорусских источников в свое время сербский язык восполнял понесенные им «потери». Во времена существования тяжелого турецкого ига, на средства русских царей для Сербии и Черногории была организована печать православной и другой литературы, из России направлялись знающие толк в языке люди. Книги печатались на русские деньги даже в Венеции! Тем самым азбука-кириллица – великая наследница греков способствовала культурному возрождению сербского языка и стала не только символом веры и религии, но и жесткого сопротивления османской оккупации и геноциду.

В 1850 году Венским литературным соглашением между сербскими и хорватскими интеллектуалами утверждается решение о создании единого литературного языка. Концепция языка, получившего названия сербохорватского, была разработана чуть ранее, в начале XIX века, сербским просветителем, грамматистом, лексикографом и писателем Вуком Стефановичем Караджичем, взявшего за основу сохранившийся в глухих сербских селах и горах Черногории устный народный язык.

Таким образом, в лексическую основу сербскохорватского языка был положен исконный язык южных славян расширенный словарным запасом из старорусских литературных источников. Однако разработанная Караджичем грамматика для нового славянского языка довольно сильно отличалась от русской и была более близка к грамматике западноевропейских языков. И в таком виде новый единый сербохорватский язык прижился и стал официальным языком СФРЮ.

Жесточайший кризис и гражданские войны, прогремевшие на территории бывшей Югославии в девяностые годы прошлого столетия, привели к разделу страны по этническому, конфессиональному и культурному признакам. И снова цельный, логичный, кровью и потом выстраданный в течение пяти веков сербохорватский язык был разорван на части. Сначала из него выделились сербский и хорватский языки, а чуть позднее боснийский (или бошняцкий – язык мусульманского населения Боснии и Герцеговины, изобилующий турцизмами) и черногорский языки... Однако, несмотря на формальную обособленность, они остаются схожими на 99% по лексике и имеют абсолютно идентичную грамматику.

Неожиданный смысл слов

Сербский язык по звучанию очень красивый и мелодичный. Однако написание и произношение некоторых слов на сербском может вызвать у российского обывателя улыбку или недоумение ввиду того, что в русском языке эти слова имеют совершенно иное значение.

Не сложно догадаться, что речь пойдет о так называемых ложных помощниках переводчика, которых, по причине схожести наших языков, довольно много. Использование некоторых таких слов при общении с сербами могут привести к различного рода курьёзам. Приведем некоторые из них.

Довольно часто у русского туриста, а особенно у такого, который не силен в иностранных языках, при необходимости что-либо приобрести в сербских супермаркетах, аптеках или просто в сувенирных лавках, появляется желание спросить про это «что-то», как говорится, прямо в лоб, на родном языке. В большинстве случаев это действительно эффективно в силу вышеупомянутого сходства наших языков. Кроме того положение, как правило, «спасает» наличие этого желаемого «чего-то» прямо перед глазами, и во многих ситуациях достаточно просто указать пальцем чтобы тебя поняли. Однако, не смотря на это, часто прибывающих в Сербию туристов предупреждают, что в местных магазинах спрашивать “спички” и “курицу” на русском языке крайне нежелательно. А дело все в том, что эти самые обычные для нашего уха слова, очень близки по произношению к сербской нецензурщине. Итак, если в ваши планы не входит попадание в анекдотическую ситуацию или желание вогнать в краску молоденькую продавщицу, то необходимо твердо уяснить урок первый для туристов: спичка – «шибица», курятина – «пилетина» и только так!

Если вам в Сербии (а так же в Черногории, Хорватии или Боснии) сказали, что вы «вредан човек», то вы должны быть довольны, так как получили один из самых лестных комплиментов. Дело в том, что «уред» – в сербском означает «порядок» (корень «ред», русский аналог «ряд»). Отсюда «вредни» переводится на русский как «верно устроенный, полезный». Чтобы не оказаться невежливым по отношению к человеку, произнесшему в ваш адрес похвалу, поблагодарите его по-сербски «хвала!» (хотя русское «спасибо» здесь также понимают и даже довольно часто на него отвечают «пожалуйста»).

Если вы спросили дорогу у серба, и он любезно говорит вам пойти «право», советуем не идти туда сразу, а задуматься и приглядеться какое направление указывает ваш собеседник. Дело в том, что в переводе на русский это слово означает «прямо». Если же вам назначили встречу на «сутра» то, возможно, что она и начнется с самого утра, но только с завтрашнего, поскольку «сутра» - это “завтра”

Много забавных недоразумений можно найти и в меню. Заказав «печенье» не ждите сладкой выпечки, здесь это мясо, запеченное на вертеле, а «пихтие» – это холодец, ничего общего с древесиной не имеющий. Напротив, русское слово «корица» сербский официант поймет как «хлебная корка», «бокал» - как «графин», а «кружка» - как «груша». Так что, заказав бокал вина, вы рискуете получить целый графин, который вам придется выпить!

Недвижимость в Сербии называют «некретнине» (русского туриста постоянно тянет прочитать как «некретинье»). Искать для проживания кучу здесь вполне нормально, ведь «куча» по-сербски означает “дом” (от старославянского «куща», например «райские кущи»). Называть женщину «бабой» и в общем не очень вежливо, а в Сербии и Черногории особенно, ведь «баба» – это обязательно старуха.

Если какому-нибудь русскому туристу захочется немного пожаловаться на жизнь и жену, и он скажет что-то вроде: «Она трудная женщина, сложно с ней», то, как это ни странно, поймут его совершенно противоположно, а именно: «Она беременна, и мы с ней очень дружны» («трудна» – как раз и означает «беременная»; а «сложно» – «дружно»).

Еще несколько замечательных сербских слов из этой серии: «позориште» – театр, «потрошитель» – потребитель (звучит забавно, но в Сербии имеется закон, защищающий права «потрошителей»!), «живот» – жизнь, «друг» – товарищ, а «приятель» – друг, «скупо» – дорого, «пóнос» – гордость, «прóлив» – то, о чем вы подумали, прочитав предыдущее слово по-сербски, пользуясь литературным русским, это просто «диарея».

Ложные друзья переводчика -

Для прибывающих в Сербию туристов приведем небольшую коллекцию из 130-и слов – «друзей переводчика», хотя, при желании можно составить обширную.

мать - майка

понять - схватити

слово - реч

буква - слово

рассказ - прича

прямо - право

дом - куча



опыт - искуство

гордость - понос

поцелуй - полюбац



товарищ - друг



друг - приятель



диарея (понос) - пролив



жизнь - живот



поцеловать - полюбити



любимая - волена



ценность, стоимость - вредност



хорошая жена - вредна жена



стоить - вредити



дорогой, ценный - скуп



передать привет - поздравити



делать предложение - просити



беременная - трудна



подарок - поклон



настроение - расположенье



театр - позориште



скула, щека - ягодица



клубника - ягода



мусор - отпад



медленно - споро



жареное мясо - печенье



карась - бабушка



лебёдушка - лабуда



треснуть, лопнуть - пукнути



полковник - пуковник



чихнуть - кинути



банк - банка



завтра - сутра



наконец - коначно



где-то - негде



куда-то - некуда



недавно - скоро



теперь, сейчас - сад



вокруг - около



лучше - боле



семья, родня - фамилия



безопасность - безбедност



мороз - мраз



дед мороз - деда мраз



глубина - дубина



невеста - вереница



золушка - пепелюга



баскетбол - кошарка



волейбол - одбойка



гандбол - рукомет



германия - немачка



жеребец - пастух



бегемот - нилски конь



могила - гроб



наказание, штраф - казна



мужские брюки - панталоне



крепкие напитки - жестока пича



«унесенные ветром» - «прохуяло са вихором»



бесполезно - безкористно



вышивать - везти



клавиша - дирка



скука - досада



лезвие для бритвы - жилет



заведение, институт - завод



сторонник - заговорник



пригрозить - запретити



горе, мука - яд



колос - клас



пол - под



графин - бокал



груша - крушка



вкус, привкус укус



кормить - хранити



переплёт книги - корица



волосы - коса



наручники, кандалы - лисице



спешный - нагли



изнанка, обратная сторона - наличье



внезапный, скоропостижный - напрасни



озлобление, раздражение - огорченье



свинец - олово



отомстить - осветити



отпереть - отключати



добыча - плен



попасть - погодити



внимание - позор (или пажня)



полевой - польски



высунуться - помолити се



налог - порез



погоня, преследование - потера



израсходовать - потрошити



преимущественно - превасходно



согласиться - пристати



ружьё, винтовка - пушка



рожь - раж



ткацкий станок - разбой



избаловать - размазити



разбор, обсуждение - расправа



облава - рация



срок - рок



бельё - рубле



насмехаться, издеваться - ругати се



мстить - светити се



шкала - скала



созвучие, гармония - склад



мешать - сметати



опекун, попечитель - старатель



скала, утёс - стена



сторона, бок - страна



засуха - суша



точка - тачка



груз - товар



индюшка - чурка



полдничать - ужинати



выслеживать - уходити



цветок - цвет



честь, почёт, уважение - част



частый - чести



рельс - шина



щука - штука



виноградник - виноград



порт - лука



галстук - кравата



целый, невредимый - читав



фокус - жижа



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